Diego Flores: “Hubo jugadores que no estuvieron en su día”

Momentos después de la primera derrota de Godoy Cruz en el campeonato, el entrenador Diego Flores caminó hasta la sala de conferencias de prensa Osvaldo Soriano para ofrecer la habitual charla con los medios presentes. “Empezamos con un trámite desfavorable desde el juego y lamentablemente no lo pudimos revertir. Después vino la jugada del penal, pero tuvimos la respuesta suficiente”, comenzó diciendo el “Traductor”.

Más adelante, analizó: “Estoy contento con la reacción que tuvo el equipo, pero no supimos resolverlo. Quizá hubo jugadores que no estuvieron en su mejor día. Veníamos dando distintas respuestas futbolísticas en partidos anteriores, hoy en un contexto distinto teníamos que dar una respuesta distinta, pero no supimos o no pudimos. El equipo estuvo a la altura, pero no alcanzó. Teníamos que estar mejor, pero no lo estuvimos”, confesó el cordobés.

Al ser consultado sobre la gravedad de la lesión de Gianluca Ferrari, Diego Flores explicó: “No la podemos evaluar hasta que no tengamos los resultados de los estudios. Hay tristeza en Gian (Ferrari) y en nosotros también porque es un momento feo, esperemos que no sea lo peor”, dijo.

Un rato después, desde el departamento de prensa de Godoy Cruz se informó que al marcador central “se le harán estudios en Mendoza. El golpe fue en la rodilla derecha. El primer parte medico es un esguince de rodilla, pero no se descarta que sea algo más grave”, reza el parte médico.

Ferrari debió dejar su lugar en el campo de juego a los 43′ del primer tiempo y su lugar lo ocupó Arce.

Insúa sacó chapa de la localía

El Cuervo viene haciendo un buen torneo en su casa. Le ganó a Arsenal en el debut y ahora superó a Godoy Cruz por la mínima. El Estadio Pedro Bidegain se está convirtiendo una fortaleza para todos los azulgranas, si es que ya no lo es.

Una de las grandes claves de la remontada de Sanloré durante el último certamen fue su alta efectividad en el Bajo Flores. Situación que viene perdurando hasta varios meses después. De hecho, los últimos cinco partidos de Insúa y compañía como local fueron todas victorias.

Si ampliamos el panorama, la cosa marcha todavía más a favor: de los últimos 16 encuentros de local, San Lorenzo perdió sólo 1 (uno) y suma 500 minutos sin recibir goles en el Nuevo Gasómetro. Tremendo.

En la conferencia de prensa post triunfo ante Godoy Cruz, Insúa destacó esta entereza que encontraron los suyos por esos pagos: “La clave es tener una localía fuerte para asegurarnos un buen futuro”.

Además, destacó: “En gran pasajes del partido, el equipo volvió a jugar en el nivel que terminó el torneo pasado. Estamos en el camino de crecer. Tuvimos posibilidades”.

El debut de Gastón Pedernera

En el comienzo del complemento, y con la número 34 sobre sus espaldas, Gastón Pedernera tuvo su bautismo de fuego en Primera División con la camiseta de Godoy Cruz. El extremo nacido en San Rafael, Mendoza, ingresó por Matías Ramírez y se movió por el sector izquierdo del ataque.

Hijo del ex lateral derecho de Deportivo Argentino y Huracán, ambos clubes de San Rafael, Mario Pedernera, Gastón debutó en la primera del Azuloro, donde jugó algunos partidos.

Desde hace cinco años se encuentra en Godoy Cruz y, tras un buen desempeño en el equipo de la Liga Mendocina y también en la Reserva, en enero de 2022 firmó su primer contrato profesional por dos años.

En sequía ante el Ciclón

Godoy Cruz no le hizo goles a San Lorenzo en los últimos 4 partidos que lo enfrentó contabilizando todas las competencias. La última vez que le anotó fue en el 2-3 de la Superliga 2019/20