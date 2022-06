Delfina Thome: “Estamos muy contentas, con los pies sobre la tierra y sabemos que lo mejor está por venir”

Ayer fue otro día histórico para el hockey césped mendocino, que venía de tener una alegría días atrás con la obtención del título en el Campeonato Argentino de Selecciones, en la rama masculina. Esta vez, nuevamente fue una mujer la que enorgulleció al deporte local en su conjunto: María Delfina Thome, la jugadora de Liceo RC que se consagró campeona de la FIH Pro League con Las Leonas, una competencia que sirve además como preparación para el Mundial de España y Países Bajos, donde el representativo nacional llegará con todos su pergaminos buscando otro podio internacional.

Thome, quien reparte su tiempo entre sus estudios universitarios y entrenamientos en su club, y viajes a Buenos Aires para formar parte de las convocatorias que realiza Fernando Ferrara, contó sus sensaciones sobre este nuevo título con el seleccionado femenino de nuestro país, el segundo que logra en el año tras el obtenido en Santiago de Chile, en la Copa Panamericana. “Esta consagración habla un poco del proceso que hemos realizado desde que asumió Ferrara. Seguimos invictas por más que con Países Bajos empatamos, lo cual no solamente habla de solidez defensiva del equipo, sino también de la faceta efectividad”.

Por otro lado, agregó: “Nos pone muy contentas habernos consagrado campeonas, incluso antes de terminar la Pro League. Estábamos en el gimnasio realizando trabajos, cuando nos enteramos que India había perdido con Bélgica. Fue un lindo festejo. Ahora a enfocarnos en la gira, con los pies sobre la tierra y con ganas de continuar por este mismo camino. Sabemos que lo mejor está por venir”.

La selfie de Delfina Thomé, de Las Leonas campeonas y con camino mundialista.

Y ese horizonte al que se refiere María Delfina tiene un nombre y se llama Mundial. Un campeonato donde la Selección Argentina, multicampeona en todos los torneos en los que participó, llegará con todos esos pergaminos buscando quedar en lo más alto. Es verdad que se trata de una enorme presión, pero además, de una linda responsabilidad de un equipo que se reinventó en los últimos años y que ahora suman 14 partidos con 12 victorias y solamente dos empates ante las neerlandesas. “Grupalmente esperamos llegar a la final y ganarla. El objetivo por supuesto que es salir campeonas y entrenamos todos los días para eso. Pero también tenemos que ir paso a paso, saber que si no ganamos el primer partido va a ser muy difícil llegar al final. Por eso somos conscientes y saber que tenemos que hacer un buen partido y ganarlo. En lo individual, ser cumplidora con lo que se me pida, correr más que nadie y obviamente ir para adelante, tratando de tener el mejor error posible, y en lo posible si puedo hacer un gol, bienvenido sea”, contó.

Las Leonas, en la cita ecuménica, buscarán conseguir su tercer título luego de los obtenidos en Perth 2002 (Australia) y Rosario 2010. En Terrassa, Thome y compañía arrancarán la aventura frente a Corea el 2 de julio a las 18 horas, al día siguiente deberá enfrentar al local a las 21.30 y cerrará la ronda con Canadá, el último clasificado de américa, el 7 de julio a las 18 horas. Cabe recordar, que el primero de cada zona clasificará de forma directa a los cuartos de final y sus rivales saldrán de los cruces entre segundos y terceros de cada grupo. Los crossover para llegar a estar entre los ocho mejores serán: 2° del Grupo A vs. 3° del Grupo D y 3° del Grupo A vs. 2° del Grupo D (se jugarán en Países Bajos), los partidos entre el 2° del Grupo B vs. 3° Grupo C y 3° Grupo B vs. 2° del Grupo C, se disputarán en España. Habrá dos cuartos de final en cada sede, y semifinales y final serán en el Estadio olímpico de Terrassa.

La lista de convocadas para el Mundial.

“La carrera universitaria nunca la dejé de lado. Sigo queriendo vivir en Mendoza y entrenarme en Buenos Aires como hice toda mi vida. Me da muchas energías volver a mi provincia y es algo que no quiero perder. Después habrá que ver qué objetivos se van a plantear después del Mundial, para empezar a tomar decisiones. Por lo pronto, seguir en el país, y con mis estudios”, cerró María Delfina Thome, delantera de Liceo de 25 años, que empezó su carrera deportiva ligada al tenis, un día cambió de disciplina y se dedicó definitivamente al hockey, será la cuarta hockista de Mendoza en disputar un Mundial de Mayores con Las Leonas. La primera fue Florencia D’Elía (Madrid 2006), Macarena Rodríguez y Silvina D’Elía (Rosario 2010 y La Haya 2014).