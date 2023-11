¿Dario Benedetto podría emigrar a Independiente?: qué dijo Carlitos Tévez

Carlos Tevez, el entrenador de Independiente, volvió a hablar públicamente tras la eliminación de la Copa de la Liga y reafirmó su postura exigente para con la dirigencia del club a la hora de reforzar a su equipo para pelear los campeonatos locales en 2024. Luego de que se rumoree Darío Benedetto como una posibilidad para el Rojo, el Apache se refirió a su excompañero en Boca.

“¿A quién no le gustaría contar con él? Tuve la chance de jugar con él y sé la clase de futbolista que es. Mi plan ya fue presentado. Hace 10 días que los directivos están trabajando con eso. Estamos manejando en off las posibles incorporaciones”, admitió el ex DT de Rosario Central, quien compartió algo más de 30 partidos entre 2016 y 2019 con el actual delantero de 33 años del Xeneize.

“Pipa no es prioridad”, sentenció Tevez de todas maneras. Si bien ha hecho saber que necesita un referente de área más para su plantel dado que solo contaría con Matías Giménez y Alexis Canelo tras comunicarle a Martín Cauteruccio que no lo considerará, el ex Arsenal y América no es el principal apuntado.

