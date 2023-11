Daniel Oldrá, el DT de Godoy Cruz puntero de la Zona B de la Copa de la Liga: “Mi idea y la del grupo es apuntar a ganar el torneo”

Mucho más allá de las palabras que salen de su boca, es su rostro de alivio y su mueca de satisfacción las que revelan su sentimiento actual. Y no es para menos. Porque mucho más allá del sufrimiento que carga por ser entrenador del primer equipo de Godoy Cruz -algo que siempre remarca en cada nota- Walter Daniel Oldrá está disfrutando del inmejorable presente de este Tomba que venció 2-0 a Platense y mira a todos desde arriba en la Zona B de la Copa de la Liga.

“Creo que lo mejor es que dimos vuelta la página del partido anterior ante Tigre y nos enfocamos en este. Lo más importante era volver a ganar y creo que jugamos un buen primer tiempo y ya después, en el segundo tiempo, creo que se hizo más friccionado, las piernas ya no eran iguales y tratamos de sostener el resultado, que era lo más importante, más sabiendo que se vienen definiciones y los puntos son fundamentales para todos”, comenzó analizando el partido ante la consulta de un colega.

Ante la pregunta de Los Andes, sobre la adaptación del equipo a cada situación que le presentó el partido ante Platense aún a pesar del flojo rendimiento de Hérnan López Muñoz y Tadeo Allende, y sobre qué le genera que Godoy Cruz vuelva al plano internacional, el Gato respondió lo siguiente:

“Es fundamental que detrás de esos grandes jugadores está el equipo Y lo han ido manifestando a través de todo el torneo, creo que ha sido muy bueno. Por ahí ellos terminan siendo los que terminan haciendo los goles, pero a través de estos partidos, yo creo que más por todo lo que se viene, es muy importante que el equipo siga apareciendo, sabiendo que los rivales que enfrentan a Godoy Cruz lo hacen de otra forma y ellos ya no juegan tan liberados, como Hernán, como Tadeo, como Conechny, como Salomón o Barrea, saben los equipos que Godoy Cruz, de mitad de cancha es importante, pero bueno, a su vez tiene una gran solidez defensiva. No hay que olvidarse de los marcadores de punta, los centrales, el Negro Leyes y el Indio Fernández son fundamentales para sostener este momento. Estoy contento, por supuesto, por entrar en un torneo internacional otra vez, pero lo más importante, vuelvo a remarcarles, como se lo remarco a mis jugadores, mi idea y la idea del grupo es pelear algo importante. Después se verá para qué estaremos clasificados, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que apuntar es al torneo, eso es lo que hemos hablado y tenemos en nuestra cabeza porque sabemos que le podemos jugar igual a cualquiera”, explicó el entrenador e ídolo tombino.

¿GODOY CRUZ EN MENDOZA? ¡MISIÓN CASI IMPOSIBLE! Con la victoria ante Platense, el Tomba extendió su invicto en el Malvinas Argentinas a 17 partidos. Tan solo Rosario Central en el Gigante de Arroyito tiene una racha activa superior a la del equipo de Oldrá. pic.twitter.com/vMoHmebMQk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2023

Los hinchas de Godoy Cruz se fueron exultantes del estadio Malvinas Argentinas, cantando por la vuelta del equipo a las copas y con una tremenda muestra de cariño y reconocimiento: “Es el equipo del Gato Oldrá...”, fue el hit elegido por La Banda del Expreso. Sobre esto, el entrenador del Tomba expresó: “Por supuesto que primero todo esto es de los jugadores, todo esto es del gran plantel que tengo, no solamente los que juegan sino a los que no les toca actuar porque son los que empujan día a día Y después la gente, especialmente ellos, después vendrá el cuerpo técnico, los dirigentes, pero hay que remarcar que el grupo humano que hoy está en Godoy Cruz le está dando esta alegría enorme a todos los hinchas que se sientan identificados con el club, con el equipo, que eso es fundamental, pero no tenemos que olvidarnos de que esta alegría grande la está dando el jugador que hoy está defendiendo nuestros colores, que es fundamental para todo lo que viene y para el futuro del club”, resumió.

Pier Barrios festeja el primer gol de Godoy Cruz ante Platense / Prensa Club Godoy Cruz.

Respecto de los cuatro cambios que realizó para cuidar jugadores amonestados (López Muñoz), algunas piernas para lo que viene y, especialmente para defender la ventaja y salir de contragolpe, explicó: “Sabíamos que en algún momento nos iba a tocar defendernos y en alguna contra teníamos que terminar liquidando el partido porque Platense es un equipo difícil, venía de seis partidos sin perder y es un equipo duro. Sabíamos que si no hacían un gol se nos podía complicar. Así que nos tratamos de defender bien y bueno salir rápido para tratar de liquidar el partido. No lo pudimos hacer, pero pudimos sostener el arco en cero”, justificó.

Masterclass del Gato Oldrá



▫️Puntero

▫️Clasificado a Copa Sudamericana 🏆

▫️En puestos de Copa Libertadores 🏆

▫️Casi clasificado a la fase final de la Copa de la Liga

▫️17 partidos invicto en Mendoza

▫️Tercer equipo con más puntos en el año



De la mano del ídolo, ILUSIONADOS pic.twitter.com/4r1qVnZWA2 — Godoy Cruz Data (@GodoyCruzData) November 6, 2023

Cuando tomó el equipo Oldrá, allá por el mes de abril, Godoy Cruz pasaba por una situación complicada: estaba en el puesto 17 de la tabla de la Liga y en el 19 de la de promedios (1.235). El equipo dirigido hasta ese momento por el “Traductor” Flores deambulaba sin identidad ni rumbo. Hoy, siete meses después, el equipo de Don Gato (Oldrá) y su Pandilla (Olmedo, Ibáñez, Marcucci, Franco) está puntero y clasificando a la próxima Copa Libertadores con 62 puntos en la temporada. Es el tercero en la tabla general detrás de River y Talleres y manda en soledad en la Zona B con 21 unidades. “Estamos felices, todas las sensaciones son muy lindas, inimaginables porque cuando nos tocó agarrar nunca nos podíamos imaginar este momento, tengo que ser sincero, intentamos a partir del momento que estaba viviendo el club darle un orden, pero te voy a repetir, es gracias a los jugadores que siempre se brindaron, nos dieron el apoyo para que nosotros estuviéramos al frente y bueno día a día hemos tenido una gran convivencia que eso nos ha llevado a hoy a estar en los lugares que estamos y yo por supuesto que estoy feliz porque te voy a repetir, con el Nico, con el Loco, con el Ruso, con el Guille, los profes que realmente estamos felices porque te voy a repetir, no nos íbamos a imaginar este momento”, confesó.

Como referente del fútbol mendocino, la de Oldrá era una de las opiniones más esperadas acerca del ascenso de Independiente Rivadavia a la Liga Profesional y sobre lo que significa volver a jugar el clásico en la máxima categoría: “Lo de Independiente me pone contento por la provincia porque yo creo que siempre es importante competir, nos va a ser mucho más competitivos a todos. Lo bueno es que se vuelva a sumar un equipo en Mendoza, que nos tiene que poner orgullosos a todos para seguir compitiendo, que cada vez tengamos más equipos de la provincia, como sucede en Córdoba y Santa Fe. Dejar la grieta al lado y disfrutar. Me imagino, el clásico con los dos públicos, la cancha llena, y que quede ahí, el que gana se irá contento y el que pierde se irá triste y se tendrá que bancar las cargadas, es lo más sano. El fútbol mendocino es prestigioso, cada día le ofrece más cosas al fútbol argentino, y mientras tengamos más equipos en Mendoza, le va a hacer bien a la provincia”, cerró con la misma lucidez y claridad con la que está leyendo cada uno de los partidos de este Tomba de América, puntero absoluto de la Zona B de la Copa de la Liga a falta de dos fechas para el final de la fase regular.