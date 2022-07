Dani Alves quedó libre y ahora busca trabajo por redes sociales: “voy a jugar hasta los 50 años”

Dani Alves finalizó su contrato con el Barcelona y a sus 39 años de edad no se rinde y quiere seguir jugando al fútbol, más teniendo en cuenta que a fin de año se celebra la Copa del Mundo en Qatar.

El lateral no perdió el tiempo y utilizó sus redes sociales para conseguir empleo: “Opa, opa, último día de contrato y, como ya me conoces, no se firma un nuevo compromiso sin terminar el anterior”, comenzó su insólita publicación.

“También aprovecho para vender mi pescadito, ya que estoy muy viejo y desprestigiado en el mercado. En las imágenes se ve a un anciano haciendo algunas cosas con una mirada diferente y siempre con la cabeza muy alta. También podemos apreciar que hay una intensidad considerable y un juego bastante consciente”, bromeó el futbolista.

Dani Alves reforzará al club en este resurgir de la mano de Xavi (AP)

Inmediatamente se puso serio y le habló a sus fans con el corazón: “Bromas aparte, hoy de verdad estoy libre en el mercado. Me llamo Dani Alves, brasileño, pero conocido como el buen loco, tengo 39 años y, junto con los míos, soy el mayor ganador de la historia del fútbol con 43 trofeos. Voy a jugar hasta los 50 años”, expresó Alves, demostrando otra vez su gran sentido del humor.

Recordemos que a lo largo de su extensa carrera futbolística, Dani disputó 417 partidos, convirtió 22 goles y dio 104 asistencias con la camiseta del Barcelona. Allí ganó seis Ligas de España, cuatro Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, cuatro Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes y tres Champions League.

En Australia ya promocionan la fecha del superclásico de las Américas entre la Argentina de Messi y Brasil

Los administradores del estadio Melbourne Cricket Ground anunciaron este miércoles en sus redes sociales que el clásico sudamericano entre los seleccionados de Argentina y Brasil, pendiente por la finalizada eliminatoria sudamericana para el Mundial Qatar 2022, se jugará el 11 de junio próximo en Australia.

“Los fanáticos del fútbol se preparan para presenciar las asombrosas habilidades de los gigantes de FIFA Brasil y Argentina en vivo cuando los dos equipos se enfrenten para el Superclásico 2022 en el MCG este junio!”, señala el mensaje de MCG en la red social, replicado por el portal brasileño Globo Esporte.