Cuti Romero reveló por qué le gritó a Mbappé en la cara el gol de Messi

Cristian Cuti Romero, el defensor cordobés que tuvo una gran actuación a lo largo de toda la Copa del Mundo Qatar 2022, pero más aún durante la final frente a Francia, brindó una entrevista y confesó varios secretos de lo vivido a lo largo del campeonato.

A horas de cumplir un mes de la coronación albiceleste, Cuti tuvo una charla con DS Sports Radio en la que se explayó sobre un hecho muy particular que ocurrió en el partido contra los galos.

Minutos antes de que Lionel Messi pusiera el 3-2 a favor de la scaloneta, se produjo un altercado entre Enzo Fernández y Kylian Mbappé que pasó inadvertido para casi todos, menos para el defensor argentino.

“El otro día también me preguntaron eso y lo aclaré un poco porque al final sale la foto y siempre somos los malos los argentinos. Dije la verdad que me había dado mucha bronca porque cuando Enzo creo que va a hablar con Mbappé y Mbappé lo trató muy mal”, aseguró el defensor.

“Ahí me hizo enojar y justo hace el gol Leo. Me salió de adentro festejárselo en la cara por esa situación que se vivió segundos antes. Pero son cosas que pasan en el momento y también van a quedar para el recuerdo de ese partido. Es un lindo recuerdo más allá de no ser un ejemplo”, afirmó.

Además, el cordobés reveló sus impresiones sobre el resultado del partido previo a los penales y de cómo vivió la definición desde los doce pasos: “Contra Francia estábamos bien, es increíble lo que jugamos ese partido. Nos metieron dos goles, pero merecíamos ganarlo”.

“Vi el penal de Leo, fue el único que vi. Después no vi ningún penal más, porque estaba arrodillando, rezando”, declaró el futbolista.