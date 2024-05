Cuándo comienza la Liga Profesional 2024 y cómo serán los cruces antes de la Copa América

Tras el emocionante desenlace de la Copa de la Liga con la victoria de Estudiantes sobre Vélez, se han confirmado las fechas y horarios para las primeras cuatro jornadas de la Liga Profesional 2024, un torneo que contará con un total de 27 fechas y promete ser apasionante desde el inicio.

La competición dará inicio con cinco jornadas consecutivas, semana tras semana, hasta el 12 de junio, momento en el que se realizará una pausa debido a la Copa América.

La Liga Profesional se reanudará el 21 de julio y se extenderá hasta mediados de diciembre, ofreciendo un amplio espectro de emociones y desafíos para los equipos participantes.

Fecha 1 (Del 10 al 13 de mayo):

10 de mayo: Sarmiento vs. Instituto (19:00 hs), Argentinos vs. Rosario Central (21:15 hs), Newell’s vs. Platense (21:15 hs).

11 de mayo: Huracán vs. Defensa y Justicia (14:30 hs), Godoy Cruz vs. Barracas Central (15:30 hs), Independiente vs. Talleres (17:30 hs), River vs. Central Córdoba (19:45 hs).

12 de mayo: Riestra vs. San Lorenzo (15:30 hs), Tigre vs. Estudiantes (15:30 hs), Belgrano vs. Racing (17:45 hs), Lanús vs. Independiente Rivadavia (17:45 hs), Atlético Tucumán vs. Boca (20:15 hs).