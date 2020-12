Copa Sudamericana: Vélez goleó en la Colombia y se metió en los cuartos de final

Vélez resolvió con sencillez la eliminatoria y superó como visitante a Deportivo Cali (5-1), en Colombia, para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con esta contundente victoria, el equipo de Liniers dominó la serie en forma global por 7-1, luego del triunfo 2-0 logrado en la ida de octavos, la semana pasada, en el José Amalfitani.

Los goles del conjunto dirigido por el DT Mauricio Pellegrino fueron convertidos por Lucas Janson (dos), Luis Abram y Cristian Tarragona (dos), mientras que el argentino Agustín Palavecino (ex Platense) descontó para el elenco colombiano.

El equipo local, que había dejado una más que aceptable impresión en el choque de ida, se desarmó por completo en el segundo período, en donde sufrió las expulsiones de Andrés Colorado y José Enamorado.

Vélez alcanzó con justicia su pasaje a cuartos, donde se medirá con el vencedor de la llave que protagonizan River de Uruguay-Universidad Católica, de Chile.

-Síntesis-

Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo Villegas, Hernán Menosse, Darwin Andrade y Eduar Caicedo; Jhon Vázquez, Andrés Coronado y Jhojan Valencia; Agustín Palavecino; Angelo Rodríguez y Deiber Caicedo. DT: Alfredo Arias Sánchez.

Vélez Sarsfield: Matías Borgogno; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Francisco Ortega; Hernán De la Fuente, Federico Mancuello, Ricardo Alvarez y Thiago Almada; Lucas Janson y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles: En el primer tiempo 20′ y 34′ Janson (VS); 38′ Palavecino (DC). En el segundo tiempo: 13′ Abram (VS); 30′ y 43′ Tarragona (VS).

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo; Jesús Arrieta por D. Caicedo (DC); 15m. Mauro Pittón por R. Alvarez (VS); 17m. Carlos Lizarazo por Eduar Caicedo y José Enamorado por J. Vázquez (DC); 20m. Miguel Brizuela por Ortega (VS); 21m. Ricardo Centurión por Almada y Cristian Tarragona por Juan M. Lucero (VS) y Kevin Velasco por Andrade (DC); 35m. Nicolás Garayalde por Mancuello (VS); 42m. Richard Rentería por Lizarazo (DC).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m. expulsado Colorado (DC); 40m. expulsado Enamorado (DC).

Cancha: Pascual Guerrero (Cali).

Arbitro: Eber Aquino (Paraguay).