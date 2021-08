Copa Sudamericana: Rosario Central perdió, en un partidazo, ante Bragantino y quedó complicado

Rosario Central cayó ante Bragantino, de Brasil, por 4 a 3 en un emotivo encuentro por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y complicó su pase a la próxima ronda.

Los goles del visitante fueron convertidos por Artur -la figura de la cancha- en tres ocasiones, una de penal, y Bruno Praxedes. Mientras que los tantos “canallas” fueron anotados por Marco Ruben -en dos ocasiones- y Milton Caraglio.

Los brasileños se pusieron rápidamente en ventaja por los goles de Praxedes y de Artur, pero el Canalla respondió gracias a Ruben para quedar “en partido”, pero antes del final del primer tiempo otra vez Artur puso el 3-1 que parecía definitorio para las aspiraciones rosarinas.

En el segundo tiempo, Rosario Central mostró otra cara y llegó al empate en una ráfaga gracias a los tantos de Ruben y Caraglio.

Hasta el momento el 3-3 era buen negocio, ya que el Canalla venía de estar dos goles abajo, pero un error defensivo generó que Artur convierta su hattrik y así decrete un triunfo vital para el partido de vuelta, gracias al gol de visitante.

Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Marco Ruben y Milton Caraglio. DT: Cristian González.

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Leo Ortiz, Fabricio Bruno y Edimar; Bruno Praxedes, Raúl, Lucas Evangelista y Artur; Tomás Cuello e Ytalo. DT: Mauricio Barbieri.

Goles en el primer tiempo: 15′ Praxedes (B); 19′ y 42′ Artur (B), el primero de penal, y 22′ Ruben (C).Goles en el segundo tiempo: 9′ Ruben (C), 16′ Caraglio (C) y 27′ Artur (B).

Cambios en el segundo tiempo: 30′ Eric Ramires por Praxedes (B) y Helinho por Cuello (B); 33′ Luca Martínez Dupuy por Caraglio (C) y Francesco Lo Celso por Luciano Ferreyra (C); 36′ Alerrandro por Ytalo (B); 44′ Fernando Torrent por Damián Martínez (C) y 45+3′ Jan Hurtado por Lucas Evangelista (B).

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

Árbitro: Diego Haro Sueldo (Perú).