Copa Davis: Argentina y Kazajistán igualan en la llave de Qualifiers 2024

Finalizado el primer día, Argentina y Kazajistán igualan en la llave de Qualifiers 2024 para la Copa Davis. El primer encuentro de la jornada en el Jockey Club de Rosario lo ganó Francisco Cerúndolo (22º), mejor raqueta nacional, sobre Dmitry Popko (338°) por 7-5 y 6-2. En el segundo turno, Tomás Etcheverry (28º) cayó por 4-6 y 5-7 contra Timofey Skatov (278°).

Cerúndolo no tuvo un buen arranque, pero sacó a relucir su amor propio para quedarse con el primer set y luego liquidar la historia con mucha más comodidad en el segundo parcial. De esta manera, mejoró sus estadísticas en el año: tan solo había ganado un partido de los cuatro que disputó. En la Copa Davis, el porteño de 25 años suma tres triunfos (los anteriores habían sido en 2023) y dos derrotas (ambas en 2022).

Timofey Skatov (278°) derrotó a Etcheverry (28°) por 6-4 y 7-5, en 2h22m, e igualó la serie 1-1 entre Argentina y Kazajistán.

Fotos: @MarceloManera1

En un partidazo, que tuvo al calor como protagonista, Etcheverry no pudo ante Skatov, a quien no le pesó la diferencia de ranking y dejó la serie igualada para los kazajos. Si bien era su segundo partido en una llave de Copa Davis, era la primera vez que el platense disputaba un punto, ya que su debut había sido con el vencedor definido. En cuanto al encuentro, el argentino, que viene de tener grandes actuaciones en el Australia Open, tuvo varios breakpoints a favor en el segundo set, pero, entre algunos errores y las buenas reacciones del asiáticos, no los supo aprovechar para llegar al tercero.

Mañana se definirá la serie en el Jockey Club de Rosario. El primer encuentro será a partir de las 11 con Andrés Molteni y Máximo González en el dobles frente a la dupla kazaja. Más tarde, será el turno del tercer partido de single y, en caso de ser necesario, se disputará el quinto punto.