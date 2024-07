Copa América 2024: Lionel Scaloni tiene 4 dudas para armar el 11 titular contra Ecuador

La Selección argentina está afinando los últimos detalles antes del enfrentamiento contra Ecuador por los cuartos de final de la Copa América 2024.

El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, llegó a Houston y se prepara para el partido que se disputará el jueves a las 22 en el NRG Stadium. Una de las principales incógnitas es el estado físico de Lionel Messi, quien se recupera de una distensión.

El técnico Lionel Scaloni está realizando un análisis exhaustivo para definir el once titular que saldrá al campo. Según información del periodista Leo Paradizo, hay siete jugadores con su lugar asegurado y cuatro posiciones aún en duda.

Jugadores confirmados en el 11 de Argentina

Entre los confirmados para el duelo del jueves se encuentran: Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; y Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul en el mediocampo. Estas posiciones están firmes y ofrecen una base sólida para el equipo.

Una de las principales incógnitas es quién ocupará la posición de mediocampista central. Leandro Paredes y Enzo Fernández son los candidatos para este puesto crucial, y Scaloni deberá decidir quién de los dos es el más adecuado para enfrentar a Ecuador.

Leandro Paredes en la práctica de la selección en Miami. (Prensa Argentina)

Enzo Fernández (Gentileza @ChelseaInPhotos)

En el ataque, la gran pregunta es la disponibilidad de Lionel Messi. Después de sufrir una distensión en el aductor de la pierna derecha contra Chile y perderse el partido contra Perú, su presencia desde el inicio es incierta.

“Messi se perdió el partido ante Perú, por la fase de grupos, debido a que contra Chile sufrió una distensión en el aductor de la pierna derecha”, informó Leo Paradizo.

Aunque se espera que esté en el banco, su titularidad no está garantizada. “Su presencia ante Ecuador no está asegurada, por lo menos no desde el arranque. Sí es un hecho que estará, como mínimo, en el banco”, agregó Paradizo.

Las otras dos dudas en el ataque de la Selección Argentina

Otra duda importante es si Ángel Di María o Nico González ocuparán un lugar en el ataque. Aunque también Di María podría jugar si Messi no llega en condiciones óptimas. La cuarta duda se centra en quién será el delantero centro titular: Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

El atacante Angel Di María se apresta a rematar durante el partido contra Perú por la Copa América, el sábado 29 de junio de 2024, Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Nico González

Julián Álvarez y Lautaro Martínez se disputan el puesto de 9 (AFA)

En cuanto a la estrategia, Scaloni está estudiando cada detalle para asegurarse de que el equipo esté en su mejor forma. “El técnico albiceleste analiza de manera minuciosa cada aspecto para definir los 11 titulares que saldrán al campo de juego”, señaló Paradizo.

El técnico de Ecuador también está consciente de la dificultad del desafío. “Debemos hacer un ‘partido perfecto’ para eliminar a Argentina”, declaró, destacando la racha positiva del equipo argentino en este torneo.

Hora y lugar de los cuartos de final

La Selección argentina terminó en lo más alto del Grupo A tras su triunfo ante Perú, lo que le permitió enfrentarse a Ecuador, que empató con México y quedó segundo del Grupo B. El partido de cuartos de final será el jueves 4 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas, a las 22 (hora de Argentina).

