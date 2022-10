Con sorpresas, comenzó la danza de candidatos para reemplazar a Marcelo Gallardo en River

Marcelo Gallardo reveló que no seguirá en River Plate tras ocho exitosos años, en los que dejó infinidad de títulos y momentos inolvidables para todos los hinchas millonarios.

En una conferencia de prensa brindada al mediodía de este jueves, el entrenador más exitoso en la historia de La Banda aseguró que se marcha con mucho orgullo: “Voy a terminar mi vínculo contractual como debe ser y es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Gracias por todo, ha sido una historia hermosísima”.

Ni bien terminó la conferencia de prensa, desde distintos medios de comunicación, así como en redes sociales, comenzaron la danza de nombres que se postulan como posibles sucesores del DT.

Marcelo Gallardo ya ha ganado dos Copas Libertadores con River, incluyendo una a Boca.

Los candidatos para suceder a Marcelo Gallardo

El próximo domingo 16 de octubre Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en el Monumental y dejará un vacío muy grande en el corazón de los fans del Millonario. Por lo tanto, quien lo reemplace tendrá el objetivo de superar lo obtenido por el Muñeco.

Tras el anuncio se barajaron varios apellidos que son del paladar de la actual dirigencia de River Plate. Quien suena con mucha fuerza es un ex jugador surgido de las inferiores millonarias: Martín Demichelis.

Martín Demichelis

El actual entrenador de las divisiones inferiores del Bayern Munich aseguró que no continuará en Alemania, ya que quiere lanzarse como entrenador. “Algún día sueño con entrenar a River y a todos los equipos en los que jugué. Llevo años capacitándome”, dijo el argentino de 41 años a principios de año en diálogo con F90.

Hace poco, ante la partida del Cacique Medina fue tentado por Talleres de Córdoba, pero tuvo que rechazar la oferta: “Me llamó el presidente Andrés Fassi y le expliqué que no le decía no al equipo y a él. Le decía que no al tiempo. Estoy trabajando, estoy terminando mi licencia europea FIFA Pro en Italia, la cual es muy difícil de conseguir, y me quedaban seis meses. Soy cordobés, hubiese sido un orgullo”.

Otros de los candidatos que aparecen en el radar del conjunto de Nuñez son: Ricardo Gareca, Matías Almeyda, Eduardo Coudet, Diego Cocca y Hernán Crespo.