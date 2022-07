Como en un videojuego: así es la “bodycam”, la nueva tecnología que promete revolucionar las transmisiones de fútbol

La “Bodycam” impulsada por inteligencia artificial de MindFly se utilizó durante el amistoso de pretemporada del AC Milan contra el FC Koln el sábado por la noche, brindando a los fanáticos una experiencia de visualización única, nunca antes vista.

Esta tecnología busca brindar una nueva experiencia para los televidentes y dar una nueva posibilidad a las transmisiones televisivas. Además, otro de los objetivos planteados por la empresa es el de eliminar la distancia entre el hincha y todo lo que sucede dentro del campo de juego.

El dispositivo se utiliza a través de un ligero chaleco denominado como AI bodycam, que captura la vista del jugador sin generarle ningún tipo de peso extra o incomodidad a la hora de disputar el encuentro.

“El uso de MindFly en el fútbol lleva la emoción del campo a los aficionados. Nuestros chalecos livianos de IA están diseñados para mantener el rendimiento del jugador y sentirse como si estuviera usando un chaleco con GPS, y los atletas se olvidan de que lo están usando después de unos minutos”, expresó Eran Tal, cofundador de MindFly.

La camiseta del colonia luciendo este curioso dispositivo

Finalmente el partido terminó 2-1 a favor de los italianos, con un doblete de Olivier Giroud frente a casi 50.000 espectadores en el RheinEnergieStadion de Colonia. Timo Hübers y el delantero Tim Lemperle del Colonia llevaban sobre sí estas cámaras corporales, otros profesionales estaban conectados con micrófonos. Mientras que algunos de los futbolistas tenían suelas especiales en sus zapatos que recopilaban varios datos de seguimiento.

Los futbolistas alemanes perdieron el encuentro pero al menos obtuvieron algunas imágenes geniales de su esfuerzo en el campo de juego. Según se pudo observar en redes, los aficionados pudieron ver el gol local desde la perspectiva de Limperle.

Mientras que se filtró un gol de Giroud desde la perspectiva del Hübers, que según varios comentarios transmitía las mismas sensaciones que las de un videojuego. Por su parte, el entrenador del FC, Steffen Baumgart, no estaba precisamente entusiasmado. “Soy más tradicionalista y no me gusta todo lo que pasa allí”.

En las redes los más futboleros recordaron una antigua publicidad de la marca Nike, en la que varias figuras de aquel momento como Robin Van Persie o el propio Cristiano Ronaldo competían con este tipo de cámara. El objetivo era que los fans vivieran la experiencia de un futbolista.