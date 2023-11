Claudio Tapia encabezó un fuerte rechazo de los clubes a las SAD con una chicana a Mauricio Macri

Después de las declaraciones de Lionel Scaloni poniendo en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina, en la AFA se están viviendo días bastantes movidos. En medio de todo esto, el presidente de Claudio Tapia lideró la Asamblea Ordinaria en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con el plebiscito por el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino.

“Chiqui” arrancó la Asamblea chicaneando a Mauricio Macri, quien había dicho que lo que había hecho Tapia con el fútbol argentino era ‘imperdonable’: “Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años”.

Los representantes de los equipos rechazaron a las SAD con un unánime 45-0, que ratifica la condición de Asociación Civil Deportiva Sin Fines de Lucro a los clubes argentinos: “Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia”, resaltó Tapia.

El titular de AFA también aprovechó esta Asamblea para hacer referencia a los actos de violencia que sufrieron los hinchas argentinos en Brasil: “Manifesté en CONMEBOL que no pueden repetirse los actos de violencia en Brasil contra los equipos argentinos. El Presidente de la Confederación no es responsable de estos hechos pero tanto él, como el presidente de la CBF, van a trabajar para que no sucedan más”, explicó.