Celia Tejerina: “Estoy muy motivada y es un plus para el trabajo que viene”

La windsurfista mendocina Celia Tejerina se encuentra en Buenos Aires, en pleno proceso de preparación tras la pandemia que significó un duro parate para todos, y con la cabeza puesta en una revancha de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio del año próximo, tras haber tenido su primera experiencia olímpica en Río 2016.

La estudiante de cuarto año de Contador Público de la UNCuyo se prepara para buscar mejorar sus tiempos y posiciones, ya que en la edición anterior desarrollada en Brasil quedó en el 21° puesto. De allí el deseo de revancha.

Tejerina obtuvo la plaza para a los JJOO en Japón, tras consagrarse campeona sudamericana en RSX femenino a principio de este año, justo antes del inicio de la pandemia. Y tras siete meses sin navegar, la mendocina se entrena en el Río de la Plata.

“Mi agenda todavía no está al ciento por ciento definida ya que el próximo campeonato será recién en marzo. Así que durante este entrenamiento vamos a estar cerrando la planificación para llegar de la mejor manera a esa competencia. Tenemos que aprovechar el tiempo porque los torneos que nos quedan antes de los Juegos son pocos”, confió Celia, visiblemente entusiasmada por haber retornado “por fin” a entrenar, pese a que semanas antes realizó algunas pruebas en Potrerillos.

La mendocina finalmente pudo viajar a Buenos Aires después de un largo tiempo sin poder a exigirse. Aunque el gobierno nacional había autorizado los entrenamientos a los deportistas de alto rendimiento, Celia no pudo viajar por las restricciones propias de la pandemia.

“Estuve entrenando en Mendoza, pero éste es el primer viaje en 7 meses. Sé que será como volver a empezar, pero estoy confiada en progresar rápido porque estuve entrenando durante la cuarentena. Estoy muy motivada para esta nueva etapa y eso es un plus al trabajo que viene”, explicó Tejerina.

Sería bueno e importante el apoyo de los sponsors. Siempre suma para poder aportarle calidad a los entrenamientos de deportistas de cara a los Juegos Olímpicos

La navegante considera que “es importante estar bien mentalmente en estos momentos de tanta incertidumbre e inestabilidad. Hay que cuidarse para poder mantener el ritmo de preparación”.

-¿Cómo viviste esta pandemia?

-Por momentos, con mucha motivación y ganas y en otros tuve que sacar fuerza mental para seguir entrenando y aprovechar el tiempo lo más que podía, sobre todo para estudiar y compartir en casa.

-¿Cuáles son las dudas en este nuevo proceso previo a las olimpíadas?

-Hay mucho para hacer y vamos a tener que ser muy estratégicos para aprovechar los recursos y el tiempo que nos queda de la mejor manera. Pasamos mucho tiempo parados y ahora hay que potenciarlo.

-¿Cómo encarás este primer ensayo en las aguas del Río de la Plata?

-Con muchas ganas porque es la primera concentración después de siete meses y la primera de ésta última y difícil etapa que nos queda antes de los Juegos.

-¿Qué expectativas tenés?

-Mi expectativa es poder adquirir la mayor técnica posible para sentirme cómoda navegando en Tokio, que es un mar muy técnico. Además, mejorar mi posición anterior e intentar quedar entre las mejores 15 de mi especialidad.

“Como siempre, la clasificación y esta experiencia no se podrían contar de no haber sido por las instituciones y las personas que me apoyan y acompañan, como la Federación Argentina de Windsurf, el Enard, la Secretaría de Deportes de Mendoza y la Asociación Mendocina de Windsurf. Además, quiero destacar a las personas que conforman este equipo, que me contienen y asisten todo el tiempo”, confió.

Los otros mendocinos que irán a Tokio 2021

Celia Tejerina no es la única mendocina en haber clasificado para Tokio. En Las Leonas, que tienen su boleto asegurado, se encuentra Silvina D’Elia y fueron convocadas para la pretemporada Delfina Thomé y Mariana Scandura. Lo mismo que en el masculino, donde está el mendocino Emiliano Bosso.

En beach vóley están Juan Bautista Amieva y Leandro Aveiro; Ignacio Kaul y Federico Villegas participarán en BMX; Carlo Lauro en remo; Matías y Gastón Alto en tenis de mesa; Agustín Loser en vóley; Rodrigo Isgro en rugby; Jesús Lugones en esgrima y Federico Accardi en Los Murciélagos.

Por su parte, Macarena Sanz y Ayelén García, junto al Selección Argentina de handball, deberán buscar la clasificación. La competencia preolímpica será en marzo del 2021, en España. También sin tener certezas sobre su futuro, Guillermo Ruggeri espera para saber si podrá competir en atletismo.