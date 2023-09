Casinos online con Mercado Pago en Argentina: ¡elegí tu favorito!

Mercado Pago es uno de los métodos más utilizados para procesar pagos dentro del territorio argentino, ya sea para pagar servicios -como el agua o la electricidad- o para comprar productos a través de tiendas virtuales.

Además, es una de las alternativas que los casinos online argentinos ofrecen para procesar los depósitos de sus clientes.

Por ello, en este artículo te describimos cuáles son los mejores casinos Mercado Pago a los que podés acceder desde tu computadora, teléfono o tablet desde Argentina; también te contamos los beneficios de apostar utilizando este método. ¡Seguí leyendo!

Los mejores sitios para apostar en Argentina con Mercado Pago

Existen docenas de casinos que aceptan este medio de pago de la Argentina, pero tras poner a prueba sus juegos, bonos y servicios en general, hemos concluido que estos son los mejores sitios. ¡Conocelos acá!

Betsson 🥇

⭐⭐⭐⭐⭐

Bono de bienvenida: Bono por depósito del 100 % hasta 50 000 ARS

Bet365 🥈

⭐⭐⭐⭐⭐

Bono de bienvenida: Bono por depósito del 100 % hasta 25 000 ARS

Codere 🥉

⭐⭐⭐⭐⭐

Bono de bienvenida: Sin bono de bienvenida

Vulkan Vegas 💰

⭐⭐⭐⭐⭐

Bono de bienvenida: Triple bono de bienvenida por hasta 150 000 ARS + 150 giros gratis

Win Legends 💀

⭐⭐⭐⭐

Bono de bienvenida:

Triple bono de bienvenida por hasta 320 000 ARS

450 giros gratis

Triple bono por depósito por un máximo de 320 000 ARS + 180 giros gratis.

GG Bet 🟠

⭐⭐⭐⭐

Bono de bienvenida: Cuatro bonos de bienvenida de hasta 1500 USD (o su equivalente) + 500 giros gratis

22Bet casino 🤑

⭐⭐⭐⭐

Bono de bienvenida: Bono por depósito del 100 % hasta 12 000 ARS

Los mejores operadores para jugadores argentinos

Acá podés conocer detalladamente los mejores casinos online de la Argentina y verificar los medios de pago que ofrecen para tus depósitos, incluyendo Mercado Pago. ¡Elegí el casino que más se ajuste a tus preferencias y disfrutá de excelentes bonos!

1. Betsson

🎰 Juegos totales: 800+

🎁 Bono de bienvenida: Bono por depósito del 100 % hasta 50 000 ARS

⚡ Tiempo de retiro: De 1 a 5 días hábiles

📜 RTP: 96 %

💳 Opciones de pago: Visa, Mastercard, Maestro, Mercado Pago, Cobro Express, Pago Fácil, Pago 24, Paysafecard, DEBIN y AstroPay.

2. Bet365

🎰 Total de juegos: 60+

🎁 Bono de bienvenida: Bono por depósito del 100 % hasta 25 000 ARS

⚡ Tiempo de retiro: De 1 a 3 días hábiles

📜 RTP: 96 %

💳 Opciones de pago: Visa, Mastercard, Maestro, Mercado Pago y AstroPay

3. Codere

🎰 Total de juegos: 220+

🎁 Bono de bienvenida: Sin bono de bienvenida

⚡ Tiempo de retiro: De 1 a 3 días hábiles

📜 RTP: 96 %

💳 Opciones de pago: Visa, Maestro, DEBIN, Mercado Pago y transferencias bancarias

4. Vulkan Vegas

🎰 Total de juegos: 7000+

🎁 Bono de bienvenida: Triple bono de bienvenida por hasta 150 000 ARS + 150 giros gratis

⚡ Tiempo de retiro: De 1 a 30 días hábiles

📜 RTP: 96 %

💳 Opciones de pago: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, AstroPay, Jeton, Bitcoin, Ehtereum, Tether y Binance

5. WinLegends

🎰 Total de juegos: 8000+

🎁 Bono de bienvenida:

Triple bono de bienvenida por hasta 320 000 ARS

450 giros gratis

Triple bono por depósito por un máximo de 320 000 ARS + 180 giros gratis.

⚡ Tiempo de retiro: Hasta 5 días hábiles

📜 RTP: 96 %

💳 Opciones de pago: Visa, Mastercard, MiFinity, Skrill, Paysafecard, MiFinity, Interac, Bitcoin, Ethereum, Tron, Tether y Litecoin.

6. GG.Bet

🎰 Total de juegos: 6500+

🎁 Bono de bienvenida: Cuatro bonos de bienvenida por hasta 1500 USD (o su equivalente) + 500 giros gratis

⚡ Tiempo de retiro: De 1 a 30 días hábiles

📜 RTP: 96 %

💳 Opciones de pago: Visa, Mastercard, Maestro, Cirrus, Skrill, Neteller, AstroPay, ecoPayz y MiFinity.

7. 22Bet

🎰 Total de juegos: 2000+

🎁 Bono de bienvenida: Bono por depósito del 100 % hasta 12 000 ARS

⚡ Tiempo de retiro: De 1 a 7 días hábiles

📜 RTP: 96 %

💳 Opciones de pago: Skrill, AstroPay, ecoPayz, Perfect Money, MuchBetter, Jeton, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance, etc.

¿Qué observamos al analizar los casinos Mercado Pago de nuestra lista?

Elaboramos nuestra lista de mejores casinos tomando en cuenta que, además de que aceptan Mercado Pago para procesar depósitos y retiros, también ofrecen un servicio destacado en las siguientes áreas:

Tiempo de procesamiento de pagos

Licencias y legalidad

Experiencia de juego

Disponibilidad para móviles

Múltiples métodos de pago

Bonos y promos

Variedad de juegos disponibles

Atención al cliente

Betsson

⭐⭐⭐⭐⭐

¡Es un gran casino! Este es un sitio que sin duda recomendaría. He puesto a prueba muchos operadores, pero Betsson es mi favorito. Posee una buena selección de juegos, una plataforma fácil de navegar y un gran bono de bienvenida.

Bet365

⭐⭐⭐⭐⭐

He jugado durante un tiempo en este operador y la verdad es que me encanta. Posee varios de mis juegos favoritos. De hecho, he ganado mucho dinero acá gracias a sus juegos. Además, sus retiros son instantáneos, lo cual es genial.

Acerca de los mejores casinos online Mercado Pago de Argentina

Aunque anteriormente hablamos un poco sobre lo que los mejores operadores Mercado Pago tienen para ofrecer, consideramos necesario hablar con más detalle sobre sus puntos fuertes y deficientes para que puedas elegir aquel que cumpla con tus demandas.

La historia de Betsson se remonta al año 1963, tiempo en el que su servicio se dedicaba exclusivamente a las apuestas deportivas. No obstante, este sitio comenzó a operar plenamente como casa de apuestas y casino online en la Argentina desde el 2022, año en que recibió sus licencias nacionales.

Actualmente, su catálogo está compuesto por un modesto número de tragamonedas y juegos de mesa (poco más de 800). Sin embargo, la mayor ventaja de este sitio es que muchos de estos juegos son exclusivos de la plataforma.

Otro dato importante sobre este operador es que ofrece una sencilla pero jugosa oferta para nuevos jugadores, con la cual podés recibir un 100 % de tu primer depósito hasta 50 000 ARS. Esta promo está sujeta a un rollover de 35x.

Pros

Posee juegos y mesas exclusivas

Plataforma con licencia de juegos nacional.

Dispone de un app móvil (solo Android).

Posee un servicio al cliente multigalardonado.

Contras

Tiene menos juegos que otros casinos.

Este operador, originario del Reino Unido, cuenta con una gran reputación dentro de la industria del juego online, la cual se ha extendido hasta Argentina y a gran parte del continente.

Aunque no ofrece tantas opciones de pago como sus iguales o un catálogo de juegos extenso, Bet365 es uno de pocos casinos que albergan mesas de blackjack y ruletas exclusivas. Además, posee algunas de las mejores tragamonedas con jackpots progresivos del mercado.

Adicionalmente, Bet365 tiene un amplio repertorio de ofertas disponibles, tales como bonos para blackjack y giros gratis semanales para las tragamonedas.

Pros

Promos disponibles para juegos de mesa exclusivo

Tiene una gran selección de slots con jackpots progresivos.

Posee una licencia de la LOTBA.

Contras

Tiene pocas opciones de pago.

Su catálogo de juegos es muy reducido.

Se trata de un operador de apuestas cuya gran trayectoria empezó en Europa, específicamente en España. No obstante, se ha convertido en uno de los operadores más populares en países como México, Colombia, Panamá y, por supuesto, Argentina.

Ahora bien, su propuesta para jugadores argentinos es un poco limitada, lo cual confirmamos al observar que Codere casino no ofrece un bono de bienvenida, tampoco promos regulares. Ese es, sin duda, su más importante defecto.

Sin embargo, en Codere podés usar Mercado Pago para procesar tus depósitos, también podés disfrutar de juegos desarrollados por proveedores superfamosos como Games Global, Evolution, NetEnt y otros más.

Pros

Tiene una licencia nacional (LOTBA).

Operador con gran reputación internacional.

Cuenta con juegos creados por los mejores proveedores del mercado.

Contras

Sin bonos de casino.

Vulkan Vegas es uno de los casinos más sorprendentes que ha llegado al territorio argentino, ya que su cuya propuesta aventaja a la de su competencia: tiene una selección de más de 7000 juegos; cuenta con un bono de bienvenida estupendo; habilita nuevas promos todos los meses; acepta múltiples opciones de pago (incluyendo criptomonedas) y su plataforma está disponible en español.

Su oferta para nuevos jugadores consiste en tres bonos de casino, cuyos beneficios combinados pueden alcanzar hasta 150 000 ARS y 150 giros gratis. Las ganancias generadas por los bonos de esta promo tienen un rollover de 40x, mientras que los giros gratis tienen un rollover de 30x.

Es importante mencionar que Vulkan Vegas no está regulado por algún ente nacional; en su lugar, presenta una licencia emitida por las autoridades de Curazao en el rubro de las apuestas en línea. Del mismo modo, tampoco posee una aplicación para dispositivos móviles.

Pros

Aloja más de 7000 juegos de casino.

Acepta criptomonedas.

Su bono de bienvenida es excelente.

Contras

Sin licencia nacional (posee licencias de Curazao)

Sin app móvil.

Existen dos aspectos de WinLegends que son muy peculiares y que nos llaman la atención profundamente. El primero es su peculiar plataforma, en la cual podés ver a exploradores famosos del cine y de los videojuegos como Indiana Jones y Lara Croft.

El segundo es aún más interesante: este casino ofrece tres opciones en lo que respecta a bonos de bienvenida:

Triple bono por depósito del 225 % hasta 320 000 ARS.

450 giros gratis para juegos de Pragmatic Play.

Triple bono por depósito del 180 % por hasta 320 000 ARS + 180 giros gratis.

Otros aspectos notables de este operador incluyen -pero no se limitan- a su catálogo de juegos con más de 8000 títulos; la opción de apostar con criptomonedas y un servicio de atención al cliente bastante rápido en cuanto a respuestas.

Pros

Múltiples opciones en cuanto a bonos de bienvenida.

Plataforma con diseño original y divertido.

Más de 8000 juegos de casino.

Ofertas nuevas todos los meses.

Contras

Es un casino poco conocido, ya que debutó en 2022.

GG.Bet es una plataforma con algunos años en el mercado de apuestas en línea, pero su propuesta es una de las más interesantes. Para empezar, ofrece un bono de bienvenida que se divide en cuatro partes, el cual alcanza un total de 1500 USD (o su equivalente), además de 500 tiradas gratuitas.

Sin embargo, tenés que cumplir un requisito de 40x para el bono y 30x para los giros gratis si querés convertirlo en dinero real.

Otra característica notable de este operador es su gran listado de juegos, ya que alberga más de 6500 títulos desarrollados por proveedores famosos como Pragmatic Play, Spinomenal, Endorphina, BGaming, Fugaso, entre otros.

Este operador es uno de los pocos que cuenta con una licencia de Curazao y que dispone de un app para dispositivos iOS y Android. Para descargar esta app, tan solo tenés que presionar los botones correspondientes que están ubicados al fondo del sitio web.

Pros

Tiene más de 6500 juegos disponibles.

Acepta criptomonedas para depósitos y retiros.

Ofrece app móvil (Android e iOS).

Ofrece un gran bono de bienvenida.

Contras

El sitio no acepta pesos argentinos.

22Bet es una plataforma conocida por sus servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su sección de casino no tiene nada que envidiar a otras plataformas. Su catálogo de juegos posee alrededor de 2000 títulos diseñados por proveedores como Endorphina, Spinomenal, Hacksaw Gaming y Evolution, por mencionar algunos.

Su bono de bienvenida es su característica más llamativa, pues en términos de beneficios no es muy atractivo. No obstante, el depósito mínimo requerido para activar este bono es de tan solo 140 ARS, importe que está muy por debajo de las promos que ofrecen otros casinos online.

Otro atributo relevante de este casino es que cuenta con una app para iOS y Android. Podés descargarla directamente desde la página de inicio de 22Bet.

Por otro lado, esta plataforma acepta más de 20 criptomonedas, lo cual lo convierte en una de las mejores alternativas para apostar usando dinero no fiduciario. Esto no significa que el sitio no acepte depósitos a través de métodos convencionales como tarjetas bancarias o monederos electrónicos.

Pros

Catálogo con más de 2000 juegos.

Posee app para móviles (Android e iOS).

Acepta más de 20 criptomonedas diferentes.

Contras

Su bono de bienvenida es poco atractivo.

¿Los casinos online de Argentina con Mercado Pago son seguros?

Mercado Pago es un método de pago confiable que podés encontrar principalmente en casinos regulados a nivel nacional. Aun así, es posible que otros sitios con licencias internacionales —como la de Malta o Curazao— acepten este método de pago para procesar retiros o depósitos.

Sin embargo, existen casinos internacionales de gran reputación que aceptan jugadores argentinos, aunque no admiten Mercado Pago. Pero no tenés de qué preocuparte. Nuestra web es actualizada de forma regular por expertos en el mundo de las apuestas, por lo que si encontramos algún nuevo casino Mercado Pago en Argentina, vos vas a ser uno de los primeros en enterarte.

¿Los casinos online Mercado Pago aceptan pesos?

La mayoría de los casinos que admiten Mercado Pago aceptan pesos argentinos, aunque la última palabra es del casino en cuestión. Te recomendamos contactar al equipo de atención al jugador de estas plataformas para consultar si es posible depositar con pesos en ellos.

Ahora bien, si jugás desde Argentina y observás que los bonos están expresados en ARS, eso significa, en términos simples, que la plataforma sí acepta pesos como moneda para depositar y retirar dinero.

En caso de que el operador no acepte pesos argentinos, el casino o el método de pago que hayas utilizado hará la conversión automáticamente, con base en el euro (EUR) o el dólar americano (USD), según la moneda que utilice dicho casino.

¿Qué clase de juegos encontrás en los casinos Mercado Pago?

Los casinos Mercado Pago son conocidos por ofrecer una gran variedad de juegos en sus plataformas. Entre ellos, podemos mencionar tres categorías principales:

Tragamonedas: acá podés encontrar todas las slots del casino, cuyo número suele superar al del resto de sus juegos disponibles en el sitio. Podés probar tu suerte en tragamonedas frutales, de video, con jackpots, Clusters, Megaways y más.

Juegos de mesa: los clásicos juegos de mesa como el blackjack, el póker, el bacará y las ruletas los podés encontrar en este segmento. Algunos cuentan con versiones de demostración, las cuales son perfectas para practicar antes de arriesgar tu propio dinero.

Casino en vivo: en los casinos con Mercado Pago podés disfrutar de juegos de mesa se transmiten desde estudios televisivos, en los cuales crupieres o presentadores reales accionan las máquinas o reparten las cartas en mesas reales. También podés disfrutar de los shows de casino, los cuales simulan a los concursos de la tele.

Por supuesto, muchos casinos Mercado Pago de la Argentina ofrecen otro tipo de juegos que no entran en estas categorías, como por ejemplo las mesas de bingo, loterías o criptojuegos.

Probá los casinos Mercado Pago ya mismo

Apostar con Mercado Pago en los casinos online de la Argentina tiene sus ventajas. Por un lado, todos los operadores que admiten este medio de pago poseen una licencia de algún organismo reconocido, ya sea nacional (de alguna de las provincias) o internacional (Malta o Curazao, entre otras). Esto nos indica que se trata de operadores totalmente seguros y confiables.

Adicionalmente, todos los operadores Mercado Pago aceptan este método para la activación de sus promociones, lo cual te garantiza un beneficio extra al momento de completar tu depósito. Es por ello que Mercado Pago es una de tus mejores opciones para apostar en los mejores casinos online de Argentina.

Preguntas frecuentes

Conocé más a fondo sobre cómo utilizar Mercado Pago en casinos online argentinos en nuestra sección de preguntas frecuentes:

¿Cuál es el mejor casino online Mercado Pago de Argentina?

Aunque las opciones son numerosas, nuestros expertos consideran que Betsson es la mejor plataforma para apostar usando Mercado Pago.

¿Cómo depositar dinero con Mercado Pago en un casino?

Lo primero que tenés que hacer es crear una cuenta en el casino. Para ello, hacé clic en el botón de “Registro”, completá los campos en pantalla con tus datos personales y listo.

Luego, para depositar dinero con Mercado Pago, tenés que abrir la sección de «Depósito» del sitio, elegí Mercado Pago para realizar la operación, completá los datos solicitados en pantalla y eso es todo.

¿Los casinos Mercado Pago son seguros?

¡Totalmente! Estas plataformas están reguladas por organismos reconocidos en el mundo de las apuestas, también poseen múltiples protocolos de seguridad que garantizan que las transacciones van a estar protegidas en todo momento.

¿Es legal apostar con Mercado Pago en Argentina?

Lo es, aunque por seguridad te aconsejamos apostar solo en operadores con licencias reconocidas. De ese modo, evitás ser víctima de algún tipo de actividad fraudulenta.

Juego responsable

Sabemos que jugar en un casino puede ser muy divertido; sin embargo, esto también puede ser adictivo si no se juega con control. Con el propósito de evitar que se acabe la diversión, nuestros expertos te recomiendan lo siguiente:

Establecé límites para tus apuestas y actividades de juego.

Nunca juegues más dinero del que podés darte el lujo de perder.

Jamás vayas tras tus pérdidas; eso sólo va a provocar que pierdas más dinero.

Si jugar en un casino online ya no es divertido, entonces pará y seguí otro día.

Si vos considerás que estas sugerencias no son suficientes, entonces usá las herramientas de juego responsable disponibles en los casinos para regular tu tiempo de juego. También te aconsejamos buscar ayuda de profesionales si tu conducta con respecto a las apuestas comienza a perjudicarte.