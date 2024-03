Camino a París 2024: conocé a Andrés Moyano, un Gladiador mendocino con sueño olímpico

Ilusión de equipo, sueño personal para Andrés Moyano, gladiador mendocino que forma parte de la Selección Argentina de handball y busca ir a Paris 2024, certamen olímpico que se desarrollará a fines de julio.

Quién es Andrés Moyano, el mendocino que busca ir a los Juegos Olímpicos con el handball

Andrés Gabriel Moyano Moglia, de 27 años, hizo un camino deportivo variado antes de arribar al handball. Según contó a Más Deportes, comenzó en el fútbol sala en Regatas, luego a sus 12 años pasó al voley del club del lago y por último, a los 14 años “gracias a mis amigos de la secundaria me fui a jugar al handball en la ‘U’”, donde encontró su lugar y se proyectó en grande.

El lateral derecho de 1,92, jugó en la UNCuyo hasta el 2015, porque luego pasó a Ferro de Buenos Aires para dar un salto hacia España, recorriendo diferentes clubes como Sant Quirce (Barcelona), S.D Teucro (Pontevedra) y finalmente BM Nava (Segovia) donde actualmente se encuentra.

Y como muchos, emigró “porque en Argentina el handball todavía es amateur. En España es profesional, lo que conlleva un mayor nivel. Además siempre me interesó salir de casa y conocer el mundo”, dijo el mendocino a la distancia.

-¿Por qué cuesta tanto para un deportista del Interior crecer en su deporte?

-Creo yo que cuesta mucho por el sacrificio extra que debe hacer en los traslados y alojamientos para jugar a un nivel competitivo. Es decir, por lo menos en handball (y me atrevería a decir que la mayoría de deportes, es así. Si un mendocino es citado a la Selección Nacional debe viajar a Buenos Aires para entrenar. Por lo que debe prever traslado, alojamiento y disponibilidad para el tiempo que se lo requieran. Después es probable que surja la oportunidad de ir a una liga de mayor nivel, ya sea en Buenos Aires o Europa. Pero en general, si no tenés alguna beca los que no la tenemos, todo es a pulmón.

-Desde tu perspectiva, ¿qué y cómo cambiarías eso?

-Creo que lo mejor a corto plazo sería una mayor difusión, que pasen más partidos por TV y que figure más en la prensa. Ya a largo plazo me gustaría que haya una liga nacional, con equipos de todas las provincias. Aunque reconozco que sería complicado.

-¿Te vez como entrenador a futuro?

-No, no me gustaría ser entrenador.

-¿Cuál es tu objetivo personal?

-Disfrutar lo máximo posible con el handball. Una vez que ya no lo haga, o que el cuerpo no me lo permita, veré que hago.

-¿Qué extrañás de Mendoza?

-Sobre todo los momentos con la familia, con los amigos, la comida, sobre todo los asados. Y particularmente de Mendoza los lomos, donde yo creo que hacen de los mejores del mundo.

Un presente con sueño olímpico

Para Andrés, ésta no fue su primera convocatoria pero si la más promisoria. Porque ya vistió la celeste y blanca para algunos amistosos en giras pre mundiales entre el 2018 y 2019, pero una lesión lo dejó afuera.

“En ese último año, me tuve que operar del menisco de la rodilla derecha. Y ahora me volvieron a llamar en marzo del 2023″, confió el gladiador mendocino.

-¿Cómo ves al equipo, una mezcla de nuevos nombres y legendarios?

-La mayoría del equipo ya son citados desde hace unos 3 años aproximadamente y somos pocos los que acabamos de llegar. Se viene trabajando con tiempo, es un equipo muy compenetrado y unido dentro y fuera de la cancha, y eso suma mucho de cara a los partidos.

-Ahora, en Montpellier, ¿es la prueba de fuego para ver cómo están?

-No sabría decirte si es una prueba de fuego, pero sí que es muy útil ya que jugaremos con selecciones de primer nivel

- ¿Tras los compromisos ya disputados, qué hay que mejorar y qué para destacar?

-Mejorar el nivel, que seamos mejores jugando en nuestros clubes así somos mejores cuando jugamos con Argentina.

Moyano podría ser el primer jugador de handball mendocino de la UNCuyo en ir a los Juegos Olímpicos, pero no el primero en ser convocado por la Selección Argentina, ya que del club universitario lo hizo Marcos Arce, para otros torneos internacionales, como así también Eric Aciar (Municipalidad de Maipú).

En cuanto a mujeres, en La Garra pasaron Natalia Vico (formada en la UNCuyo), Macarena Sanz (Regatas) y Ayelén García (Andes de Alvear).

Los Gladiadores jugarán el torneo de campeones en Montpellier

Del 10 al 17 de marzo, la Selección Argentina se reunirá en Montpellier, Francia, para disputar un torneo preparatorio para los Juegos Olímpicos de París. Sus rivales serán Francia, Egipto y Japón.

Los Gladiadores se reencuentran en Francia luego del Sur-Centro disputado en Buenos Aires, donde consiguieron la clasificación al próximo Mundial: Croacia, Dinamarca y Noruega 2025. Con París en mente, el equipo comandado por Guillermo Milano tendrá un desafío de altísimo nivel ante los campeones de cada continente.

El 14 de marzo, Argentina se enfrentará al local Francia, recientemente consagrado en Europa, mientras que el 16 cruzará con Egipto o Japón, según gane o pierda ante los galos. El escenario será el Sud de France Arena, con capacidad para 14.000 espectadores.

Posteriormente, Los Gladiadores tendrán otras tres ventanas de preparación olímpica en mayo, junio y julio, para las que también se esperan partidos de calidad mundial.

Los 16 de Argentina para la concentración en Montpellier, Francia.

Arqueros: Leonel Maciel – Sporting Lisboa (POR), Juan Bar – Anaitasuna (ESP)

Laterales: Diego Simonet – Montpellier (FRA), Federico Pizarro – Cuenca (ESP), Nicolás Bonanno – Anaitasuna (ESP), Pablo Vainstein (BM Benidorm – ESP), Andrés Moyano – Balonmano Nava (ESP)

Centrales: Pablo Simonet – Cuenca (ESP), Pedro Martínez Cami – Libre, Nicolás Bono – JS Cherbourg (FRA), Martín Jung – Puente Genil (ESP).

Extremos: Ignacio Pizarro – Cuenca (ESP), Federico Fernandez – San Fernando, Santiago Baronetto – Dorrego.