Boca: el goleador Edinson Cavani explicó por qué rechazó la propuesta de Juan Román Riquelme

Boca se entusiasmó y mucho con el posible arribo de Edinson Cavani el pasado fin de semana. Es que la institución le envió una oferta formal que finalmente el uruguayo desestimó por cuestiones familiares: sin embargo, en las últimas horas el atacante se expresó y fue claro sobre el por qué de su decisión.

El Matador Cavani explicó por qué rechazó a Boca

“La decisión es puramente mía, no necesito dar detalles, pero el problema no fue el dinero ni con Riquelme”, sentenció Cavani en una charla fuera de aire con ESPN. Además, el ex Manchester United -entre otros- habló muy bien de Román, con quien mantuvo contacto en las últimas semanas y descartó algún inconveniente con él.

🇺🇾 Edinson Cavani y su NO a Boca 🔵🟡



Sin demasiado enrosque, fue una decisión mía”, concluyó el Matador y negó que tuviera que ver con una decisión familiar. Boca se ilusionó ya que durante el sábado se mostraron indicios positivos sobre su posible arribo, pero finalmente se cayó la operación y el Xeneize no podrá contar con el 9 de jerarquía pensando en el futuro y en la tan ansiada Copa Libertadores.

Por ahora, Cavani no cerró su llegada a ningún club de Europa (tiene tiempo hasta el 1° de septiembre para hacerlo) aunque sigue con ofertas en su poder para seguir su carrera en el Viejo Continente.