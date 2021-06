Barrio: “Cada vez me siento más cómodo con el Fluence”

Desde su llegada al TC2000 esta temporada Jorge Barrio sorprendió a todos, el piloto de Pinamar lidera el campeonato y es firme candidato al título. El campeón de la Fórmula Renault 2.0 está conforme con el progreso en su carrera deportiva.

“Estoy feliz por cómo se viene dando todo. Me siento contento con mi progreso y con las mejoras que voy teniendo carrera a carrera. Me voy entendiendo más con el equipo y cada vez me siento más cómodo con el Fluence. A pesar de mi inexperiencia, los resultados fueron muy buenos, ya que logré dos victorias en mi año debut. También tengo que destacar el trabajo del gran equipo que tengo y el auto que me han entregado en todas las fechas”, dijo Barrio en primer término.

Cuando se le dio una opinión sobre el TC2000, contó: “Es una muy buena categoría. Estoy contento con cómo se viene dando la parte organizativa y el recibimiento que me dieron. Los autos tienen mucho desarrollo tecnológico y resultan atractivos para manejar. También son un desafío. Es una categoría que recomiendo y, en el poco tiempo que llevo, disfruté mucho porque la variedad de marcas la hace aún más interesante”.

Jorge Barrio habló sobre cómo con el correr del tiempo se va hermanando cada vez más con el Renault Fluence del Ambrogio Racing en el TC2000. Foto: TC2000

Por último, el piloto de Pinamar señaló en que aspectos le gustaría mejorar: “Me queda ese gusto amargo de los viernes, donde no los estoy pudiendo redondear. Sobre cuatro fechas que llevamos, sólo una me fue bien. Estoy primero en el campeonato, pero son muchos puntos desperdiciados porque el auto siempre está. Son errores míos por inexperiencia, tengo que concentrarme en mejorar los viernes para que no se nos sigan escapando puntos”