Atención Gimnasia y Maipú: la Primera Nacional mantendría el formato para la temporada 2024

Se viene la nueva temporada en la Primera Nacional y comienzan a conocerse novedades al respecto. La idea es, por un lado, esperar el pasajero número 38: será Douglas Haig de Pergamino o San Miguel de Los Polvorines, partido que se jugará la semana que viene en la cancha de Platense.

Una vez conocido el último equipo, la idea es realizar el sorteo la última semana de diciembre, ya que el lunes 18 se estará sorteando la Copa Argentina 2024. Ahora, con 38 equipos, habrá dos zonas de 19.

Si bien el sorteo es “abierto”, se evitan las famosas “jurisdicciones”, para que dos equipos “vecinos” compartan la misma zona. En consecuencia, por la cercanía en kilómetros, ya está resuelto que Patronato compartirá el grupo con Colón de Santa Fe o Atlético Rafaela, pero no con los dos.

En cuanto al formato deportivo, la Primera Nacional 2024, Segunda División del fútbol argentino, mantendrá los dos ascensos a la Primera División para el 2025, señaló el Mirador Provincial. El torneo, que contará con 38 equipos, dará comienzo en febrero y tendrá dos ascensos a la Liga Profesional.

Los equipos se enfrentarán en series de ida y vuelta. Los dos mejores de cada grupo deberán jugar una final para definir el primer ascenso. El perdedor de ese duelo, por su parte, jugará el Reducido junto a los que terminen entre el 2° y el 8° lugar de cada zona. “No se van a modificar los dos ascensos; sí se puede pensar en el tema de los descensos, pero lo va a resolver la Mesa Directiva de la categoría”, explicaron desde Viamonte.

Para tener en cuenta. Otro dato importante, para clubes que vienen con la estructura de Primera División, como es el caso de Colón, es que no existe torneo de Reserva. O bien, sí existe, pero lo juegan los equipos de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Además, algunos clubes históricos del ascenso creen que la llegada de un grande a la divisional, como es Colón, puede darle otro peso a la Mesa Ejecutiva de la Primera Nacional para poder pelear algunas cosas y conseguir logros para equiparar. ¿En qué piensan?: que los clubes más importantes, puedan seguir compitiendo con las inferiores de Primera. Es algo difícil, pero no imposible.

Con las divisiones inferiores, ocurre otro tanto. Las divisiones de AFA se mantienen vigentes, pero contra los equipos del ascenso que participan. “Para pibes de un semillero que vienen de Primera División, esos partidos no convencen; es más, algunas categorías no tienen equivalencias y hay partidos de goleadas. Entonces, los chicos que tienen más de 16 años, al no tener firmado contrato con el club que desciende (Ejemplo: Colón, Arsenal), se van para instituciones de Primera División. El cimbronazo es grande, porque las diferencias de competencia y campos de juego son enormes”, explican.

El último pasajero. Para la Primera Nacional 2024, falta uno de los 38 pasajeros. En las últimas horas se conoció que el partido entre San Miguel (ganador del reducido de Primera B) y Douglas Haig de Pergamino (Finalista del Federal A) se juega el martes 12 de diciembre a las 17 en la cancha de Platense: el ganador ascenderá a la Primera Nacional.

Como se recordará, el fin de semana Gimnasia y Tiro fue mejor desde los 12 pasos ante Douglas Haig de Pergamino y se quedó con el único pasaje directo que otorga el Torneo Federal A. Ahora el conjunto de Pergamino aún tiene una chance más para conseguir el pasaje a la Primera Nacional, debiendo enfrentarse a San Miguel en lo que determinará el único ascenso pendiente en el año para el fútbol argentino.

Reestructuración del ascenso. En enero de este año hubo una reestructuración del ascenso, publicada en el boletín N.º 6221, en el que se determinó que en el año 2024 y 2025 descenderán 3 equipos de la Primera B Nacional y ascenderán 3. (1 de la B Metropolitana, 1 del Federal A y 1 por la Promoción). No se determinó nada sobre ascensos de categorías, aunque a priori seguirían ascendiendo 2, el campeón y el ganador del octogonal.

Sí, se determinaron 4 ascensos de la Primera “C” a la “B” Metropolitana, que pasará de contar con 17 equipos a 22 en el año 2024. También se determinó la unificación de la primera C y la primera D, reduciendo una categoría y contará con 38 equipos.