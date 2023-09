Atención Boca: un club brasileño mostró interés por un jugador que está en conflicto con el club

Sebastián Villa parece haber encontrado una salida para volver a jugar al fútbol, después de casi tres meses. Y Boca Juniors, en tanto, estaría dispuesto a que se realice la operación para no perder más dinero, como sucedió con muchos otros futbolistas que decidieron no renovar y se fueron en condición de libres. Si bien este no es el caso del colombiano, en las últimas horas al club de La Ribera llegó un ofrecimiento formal para que el delantero arribe al Cuiabá de Brasil.

Desde esa entidad se envió una oferta para sumar a Villa a préstamo con una opción de compra. Cabe recordar, que el colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2024 con el Xeneize y que en el mismo, está estipulada una cláusula de salida de 40.000.000 de dólares. Para Boca sería una buena noticia y también para el atacante, mientras ambas partes llevan adelante un litigio judicial debido a que el club considera que el delantero está en “falta” al no presentarse a entrenar luego de la decisión tomada de que no volviera a vestir la casaca del Xeneize, tras haber recibido la condena por violencia de género.

Boca recibió una oferta por Villa.

Es por un préstamo con cargo y opción de compra de Cuiaba de Brasil.

La chance de la operación llega en medio del conflicto entre Boca y Villa.

Luego de esa determinación, el jugador volvió a entrenarse y luego envió una carta documento donde se consideraba en libertad de acción y no volvió al club. Así, la novela siguió sumando capítulos. Y no hace muchos días, los letrados de Boca presentaron ante AFA y Conmebol un pedido formal para liberar el cupo de extranjero del colombiano en el intento de seguir reforzando el equipo, pero no hubo una respuesta favorable.

El viernes pasado, Villa retornó a la Argentina, procedente de su país, donde se estuvo entrenando de manera individual. Cabe recordar, que el delantero había estado también en Turquía, donde acordó de palabra un vínculo con el Kasimpasa. Sin embargo, tras una comunicación con Boca, la entidad europea dio marcha atrás para evitar un posible conflicto y sanción de la FIFA.

El último partido en Boca. Villa fue de la partida frente a Arsenal el 1 de junio del corriente año, en la derrota mínima del Xeneize. En esa jornada el colombiano, jugó los 90 minutos en el Julio Humberto Grondona de Sarandí, y al día siguiente fue condenado por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” contra su expareja (Daniela Cortés). Después de ahí, la dirigencia pidió que no se lo utilizará más.

LOS JUGADORES QUE SE FUERON LIBRES

Agustín Rossi (Flamengo); Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Carlos Izquierdoz (Sporting de Gijón de España), Junior Alonso (FC Krasnodar de Rusia), Emmanuel Más (Colón de Santa Fe); Julio Buffarini (Independiente), Leonardo Jara (Vélez Sarsfield), Agustín Almendra (Racing Club); Eduardo Salvio (Pumas de la UNAM de México), Carlos Tevez (se retiró y hoy es el DT de Independiente) y Cristian Pavón (Atlético Mineiro), un equipo completo que se fue en condición de libres desde que asumió la gestión de Jorge Amor Ameal, con Juan Román Riquelme como vicepresidente, y con muchos conflictos con algunos integrantes del Consejo de Fútbol, del cual forman parte los ex-jugadores, Jorge Bermúdez, Mauricio Serna y Raúl Cascini. A esa nómina, se les podrían sumar algunos “suplentes”, que serían Marcos Díaz (Santa Clara de Portugal), Manuel Roffo (Instituto de Córdoba), Carlos Zambrano (Alianza Lima de Perú), Mauro Zárate (Danubio de Uruguay), el juvenil Santiago Ramos Mingo, actualmente en Defensa y Justicia tras su paso por el Barcelona “B” de España.