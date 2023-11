Así fue cómo Lionel Messi se salvó de ser víctima del “ladrón de famosos”

Los futbolistas de Europa son conocidos por percibir una gran cantidad de dinero, pero como cualquier persona común, no están exentas de sufrir robos en sus propiedades. Lo cierto es que en los últimos años, estos hechos parecen haberse convertido en una tendencia sumamente preocupante en los últimos tiempos.

Recordemos que a lo largo de estos años se conocieron ciertos casos de jugadores asaltados en sus domicilios como los de Ángel Di María, Sergio Ramos, Karim Benzema, entre otros.

El astro argentino Lionel Messi recibe el Balón de Oro 2023 en el Theatre du Chatelet en París, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Michel Euler)

Hay que decir que uno de los que hasta ahora se ha salvado es Lionel Messi y esto parece tener una explicación, ya que en las últimas horas se reveló que el actual ganador del Balón de Oro estuvieron muy cerca de sumarse a la lista de víctimas de estos penosos actos, pero hubo una persona que lo evitó.

El respeto a Leo Messi por parte del ladrón de famosos

Se trata de un famoso criminal de origen albano-kosovar que es conocido bajo el nombre de Alberto, que compartió su participación en frustrados intentos de robo en las propiedades del exjugador del Barça. " He parado unas cuantas veces a la gente que quería asaltar la casa de Messi, la gente que me lo pedía, pero no puedo parar a todos... Esta vez sí que pude hacerlo y estoy muy orgulloso de esto”, sostuvo el atracador en diálogo con un conocido podcast llamado El Español.

Sobre esto, el capo criminal aseveró que la casa de los padres del actual ‘10′ del Inter Miami también podría haber sido vulnerable en otro momento, pero su intervención evitó que sucediera: “Hace casi un año hubo otros que se ofrecieron, aunque no era su casa, a hacerlo en casa de sus padres. Messi ya estaba en París. Yo me fui a verlo, porque le conozco muy bien a él y conozco muy bien la zona, y no quería, y por respeto a Messi no lo he hecho, porque lo quiero y punto”, explicó.

El argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami, disputa el encuentro ante Charlotte, el sábado 21 de octubre de 2023, en la MLS (AP foto/Erik Verduzco)

Recordemos que el famoso Alberto ha estado también detrás de otros robos a casas de futbolistas, como los operativos en propiedades de CR7, Johan Cruyff o Karim Benzema desde el 2012 que estuvieron a cargo de sus decisiones. Ciudades como París, donde incluso Ángel Di María tuvo que retirarse de un encuentro por dicho motivo, se encuentran en la mira de mafias que buscan dinero, objetos de valor y que durante meses planean estos golpes. Los botines con los que se hacen los ladrones suelen rondar por domicilio cerca de unos 20.000 euros.

