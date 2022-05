Arnold Classic: el mendocino Eduardo Visciglia brilló en Brasil y ahora sueña con el campeonato del mundo

Eduardo Visciglia sigue demostrando que es uno de los atletas más fuertes de la provincia y el país. El popular Urso estuvo compitiendo en Brasil, en Arnold Classic, un evento en el que se a prueba la fuerza bruta de los deportistas. Allí, el mendocino logró muy buenos resultados.

Este lasherino de 47 años, que en varias ocasiones ha logrado convertirse en el hombre más fuerte (strogman) de Argentina y Sudamérica, estuvo nuevamente compitiendo durante tres días en el tradicional Arnold Classic, certamen que fue creado por el actor Arnold Schwarzenegger hace más de tres décadas

El Urso, que ha participado de diversos eventos internacioneles, siempre lo ha hecho apoyado por entidades privadas, amigos y familiares: " Me apena que no me apoye ni el Municipio ni la Provincia ni la Nación y no es que no haya hecho gestiones, pero bueno, por ahora no se dá. Espero contar con ese respaldo oficial en algún momento”, confesó Visciglia, que fue el único representante del país en el certamen, donde ocupó el tercer lugar entre más de 30 atletas en su disciplina.

En estos días, Visciglia se encuentra entrenando de cara al Mundial de Siberia, Rusia que se disputará a mediados del mes de junio. El mendocino, está ubicado en el puesto N°12 en el ranking mundial de la Federación Internacional, lo que le permite ser el único representante oficial del país: “La Federación Internacional me rankeó y me dejó como único representante de Argentina”, cuenta este lasherino que fue jugador de rugby, fisicoculturista y, quien desde hace más 12 años practica este especialidad.

- ¿Cómo se vivió el Arnold después de la pandemia?

- Realmente fue un torneo hermoso, porque estuvieron atletas rusos de pakistan, Dogo, Estados Unidos y toda sudamérica. Fue maravilloso volver a encontrarse con muchos referentes del deportes y atletas con los que siempre nos medimos. Pero también estuvieron los principales directivos de la Federación Internacional.

- Por lo que comentás, sos el único atleta mendocino y argentino oficialmente..

- Sí. Como estoy rankeado por la Federación en el puesto N°12, eso me permite siempre las invitaciones en los torneos oficiales, debido a que en varias ocasiones he sido el hombre más fuerte de Argentina y Sudamerica. Ahora, la Federación Rusa me ha pedido si podremos organizar un evento en Argentina y más precisamente en Mendoza.

Eduardo Visciglia se lució en Brasil y ahora se prepara para el campeonato Mundial. / Gentileza.

-¿ Cuál es la idea?

- Es un proyecto a futuro que estoy trabajando. Como dije, soy el representante en el país, me han pedido organizar un evento en la provincia. Sin dudas es algo que quiero hacer. Pero por ahora estoy pensando en la competencia de junio.

- ¿Cómo te fue esta competencia en Brasil?

- El Arnold, tiene más de 40 disciplinas y se desarrolla durante tres días. Son días muy intensos y de medirse con atletas muy fuertes. Estoy muy contento y conforme porque terminé en el tercer puesto frente a rivales de mucho nivel. Por eso digo que me fue espectacular: porque estuve en el podio.

- ¿Cómo hacés para viajar y competir sin apoyo oficial?

- Siempre con la ayuda de algunos sponsor privados, que en realidad son los amigos, algunas empresas y principalmente la familia y medios como el de ustedes que me permiten difundir la actividad. Eso me permite estar presente en diversos eventos a lo largo del año.

El lasherino participó en el Arnold Classic de Brasil, donde finalizó en la tercera posición en la categoría Mas Wrestling (absoluta). / Gentileza.

-Vivis corriendo detrás del apoyo para viajar poder viajar.

-Siempre ando corriendo detrás de sponsor para poder estar en las competencias; no es nada fácil. Pero siempre le digo a mis alumnos, que más allá de las dificultades, lo bueno de practicar un deporte que te permite proyectarte tambien. Además, te puede dar la posibilidad de viajar y conocer otras culturas. Esto más allá de la competencia y los resultados personales. Este torneo fue un gran reencuentro con atletas y directivos que consideran tu esfuerzo y te valoran como deportista.

-¿Y ahora cómo continúa tu proyecto deportivo?.

-Estoy trabajando y entrenando de lunes a sábados para el Mundial de Siberia, que es en el mes de junio en Rusia. Y ya estoy corriendo detrás de apoyos y sponsors (risas).