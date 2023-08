APreViDe investiga a Quilmes por amenazas contra los árbitros y el partido contra la Lepra se jugaría sin público

El pasado martes se llevó a cabo la Copa Ciudad de Quilmes, dos amistosos con clásicos entre los equipos masculinos y femeninos de Quilmes y Argentino de Quilmes, por un nuevo aniversario del municipio. El evento tuvo lugar en el Estadio Centenario, que pertenece al elenco de la Primera Nacional, con entrada libre y gratuita, pero la presencia de una bandera con una grave amenaza de muerte contra los árbitros generó un fuerte revuelo y llamó la atención de APreViDe, que investiga al Cervecero.

Desde Aprevide confirman que Quilmes jugará sin público ante Independiente Rivadavia por la REPUDIABLE bandera colgada en la cancha con una amenaza de muerte para los árbitros "Cuando matemos a un árbitro van a dejar de robarnos". Solo falta el formalismo de la notificación. pic.twitter.com/JQcPSAfqn8 — Pablo Gravellone (@gravep) August 30, 2023

Los encargados de seguridad notaron la presencia del trapo detrás del arco en la tribuna Indio Gómez con la leyenda “Cuando matemos a un árbitro van a dejar de robarnos”, la cual fue retirada inmediatamente y quedó a disposición de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, a cargo de Eduardo Aparicio, que se comunicó con Héctor Baldassi y Federico Beligoy para comprometerse “a continuar las diligencias necesarias para establecer el origen y la identificación de las personas que participaron del hecho”. Interviene en la causa el Juzgado Correccional Nro. 1 de Quilmes, por infracción de la Ley del Deporte 11.929.

🚨#AHORA | El partido entre Quilmes e Independiente Rivadavia se jugará sin público, según pudo saber @okdobleamarilla



📌 Es por la bandera que apareció en el estadio Centenario contra el arbitraje



📌 El encuentro está programado para este sábado 2 a las 19:10



📸@elsolquilmes pic.twitter.com/xYPh10e7KJ — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) August 30, 2023

Finalmente el evento se completó con normalidad. En el encuentro entre los equipos masculinos, el Cervecero se impuso por 3-0 con goles de Agustín Bindella, Lucas Alfonso y Thomas Rojas, mientras que el clásico del femenino terminó igualado sin goles y con triunfo del Matecito por 2-1 en la definición por penales.

El mensaje de Quilmes tras la aparición de la amenazante bandera

“Quilmes Atlético Club repudia los mensajes de violencia exhibidos hoy en la tribuna local, en el marco de la Copa de la Ciudad. Ya estamos trabajando en conjunto con @eraparicio, director de Aprevide, para identificar con nuestro circuito de cámaras a los responsables”, escribió el club Quilmes a través de las redes sociales.

Mateo Magadán, presidente de Quilmes, apuntó contra agentes externos

Mientras APreViDe analiza podrían sancionar a Quilmes con jugar a puertas cerradas, al menos en la próxima fecha ante Independiente Rivadavia por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional y Mateo Magadán, presidente de la entidad Cervecera, manifestó su repudio a los hechos de violencia pero exige que el socio del club no sufra consecuencias. “Apareció esa bandera en el marco de la copa amistosa de la ciudad, un partido no oficial con puertas abiertas, libres y gratuitas organizado por el municipio. Yo como presidente de Quilmes salí automáticamente a repudiarla, de hecho la bandera estuvo menos de dos minutos y fue secuestrada. Esto lo hizo un anti Quilmes que quiere dañar. Sabemos que en la ciudad hay algunos”, aseguró.

“Aprevide está trabajando con las cámaras. Porque pusieron la bandera y la dejaron ahí. Respecto de los fallos arbitrales en contra de mi club, lo tomo como errores humanos de gente trabajadora y con buena fe, que se equivocan lamentablemente en contra nuestro, pero sin mala intención”, aseveró más tarde. “Hoy esta situación nos perjudica, pero no voy a dejar de estar del lado de los árbitros, ya que confío en su accionar. Más allá de que se han acumulado algunos errores que nos hicieron perder puntos, no hace falta aclarar que el camino no es poner una bandera, por eso sostengo firmemente que esto lo hizo un oportunista. El socio no tiene por qué pagar por esta situación que excede y es ajena a la gente que quiere al club de verdad”, concluyó.

Seguí leyendo