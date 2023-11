Alejandro Chapini disfruta de este inmejorable momento de Godoy Cruz: “La jerarquía la hemos ido construyendo durante todos estos años”

Era uno de los hombres más requeridos por los periodistas en la zona de vestuarios del Malvinas Argentinas tras la “final” que el Tomba acababa de ganar frente a Platense. Próximo a cumplir dos años de gestión en su mandato de presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, Alejandro Chapini es un directivo que respira fútbol y vive para su club desde hace más de 22 años. Como cabeza visible de la Comisión Directiva, hoy lidera el proyecto de renovación completa del Feliciano Gambarte, una mega obra que estaría lista para mediados de 2024.

Su cara de felicidad era más que elocuente. Por eso, se tomó el trabajo de atender a cada uno de los medios que requerían su palabra. No era para menos. Es el presidente de un club como Godoy Cruz que dejó atrás el túnel de la oscuridad del abismo para ver el futuro inmediato con muchísima luz al final del camino. Y en eso mucho tiene que ver el trabajo de una Comisión Directiva que, con aciertos y errores, ha convertido al Expreso en una institución prestigiosa que representará al fútbol de nuestra provincia por séptima vez a nivel internacional, algo que hace dos décadas era todo una quimera.

-Alejandro, están punteros y a tres puntos de clasificarse a la próxima Copa Libertadores de América. ¿Cuáles son los factores determinantes a tu criterio para que Godoy Cruz haya vuelto a ser protagonista?

-Esto es partido a partido y se fue generando como una mística. Y el cuerpo técnico fue el primero que lo entendió allá por abril, que había que hacerlo así, todos juntos: los 9 que forman el cuerpo técnico, los 35 jugadores, nosotros y todos los que de alguna manera están cerca. Es un grupo unido de más de 55 personas. Aunque los protagonistas son los jugadores y el cuerpo técnico, por eso estamos muy contentos. Faltan dos partidos y creo que Godoy Cruz puede aspirar a algo más todavía.

-¿Te imaginabas esto cuando hace más de 22 años asumieron como Acción Deportiva y mucho antes ya habían conformado el Grupo de la Plaza?

-Si, eso empezó hace mucho tiempo antes, pero desde que tomamos la conducción del club, ustedes lo saben, fue ir escalando de a poco en algo que era prácticamente una quimera, poder salvar a Godoy Cruz del descenso, algo que también superamos el año pasado. En esa temporada 2001/2002 bajaban 7 equipos, pudimos sostenerlo y el último partido, cuando prácticamente todos decían que nos íbamos, alguien metió una cabeza en otro partido que no fue el nuestro, empataron y nosotros nos salvamos en San Juan.

En las instalaciones del club Godoy Cruz Antonio Tomba, los socios participan de las elecciones para elegir nuevos dirigentes del club. Alejandro Chapini, nuevo presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba. foto José Gutierrez

A partir de ahí fue una suma constante y sin parar de ir buscando cada día más jerarquía. Por eso cuando nos dicen que no tenemos la jerarquía de otros equipos de Argentina, yo les pregunto si no ven hoy un equipo sólido, un equipo que tiene titulares y los suplentes que entran no defeccionan.

Es decir, la jerarquía la hemos ido armando y ha tenido mucho que ver también la tranquilidad que le dio este cuerpo técnico conformado por todos los jugadores que le dieron gloria a Godoy Cruz. Primero, el Ruso (Marcucci) y el Gato (Oldrá) allá por el ‘94. Después Nico Olmedo con el Loco Ibáñez y Guille Franco cuando subimos el año que nos habíamos ido al descenso y todos ellos fueron parte de ese regreso a Primera División. Entonces, eso se nota porque tienen historia y porque en algún momento, no digo que la hacen pesar, pero sí que la recuerdan, y los chicos de 30, 25, 22 años también la pueden estar viendo.

-¿Muchas veces el periodismo, la gente y los hinchas afirman antes de los campeonatos que a Godoy Cruz le falta jerarquía cuando el club trae apuestas que después se terminan consolidando y los terminan vendiendo en millones. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el ojo clínico del Gato? ¿Es de los dirigentes que saben de fútbol? ¿O es un conjunto?

-No es bueno decir autorreferencial ni mucho menos. Creo que somos varios los que miramos, creo que también hay gente que nos recomienda algunos jugadores que entienden que pueden ser distintos en un club como Godoy Cruz y que pueden explotar. El secreto es saber escuchar fundamentalmente y eso es lo más importante que tenemos.

-El 2024 puede llegar a ser el mejor año de Godoy Cruz en su historia. ¿Se imaginan jugando algún partido de la Copa Sudamericana o Libertadores en el nuevo Gambarte?

-Y mira, creo que el tema del Gambarte es una obra enorme que cuando la planteamos iba a ser algunos retoques por así decir y terminamos tirando dos tribunas que ya están listas. La tercera que va a ser a la mitad también que se empieza la semana que viene y toda la parte de abajo de la sur que se empieza a construir a partir de los próximos días. Así que todo eso va a ser como digo siempre sin desesperarnos, pero ir dando pasos firmes permanentes. Jugar Copa Sudamericana ya es algo importante que hacía mucho no nos pasaba, este club que se fue haciendo piedrita por piedrita y hoy es un club enorme que hoy tiene miles de hinchas. Estamos esperando ansiosamente volver a la cancha que nos vio nacer hace 60 años, si bien antes tuvimos otra, pero desde 1963 estamos acá y creemos que pronto podremos volver.

Godoy Cruz presentó el proyecto Gambarte, bajo el lema volver a casa. Alejandro Chapini Foto: Mariana Villa / Los Andes

-¿Cómo tomaron el ascenso a Primera de Independiente Rivadavia?

-Creo que ellos han estado mucho tiempo, igual que nosotros, tratando de buscar el sendero y si hoy lo encontraron, vamos a competir. Vamos a jugar dos clásicos en el año, creo que eso va a estar muy bueno, digo dos clásicos porque de acuerdo a lo que sabemos, el torneo del año que viene ya está sorteado e Independiente reemplazaría a Arsenal. Entonces, si lo reemplazan jugaremos dos veces contra ellos

-¿Esos partidos se van a jugar en el Malvinas con ambos públicos?

-No, eso no sabemos, la verdad que habrá que en su momento tener una conversación con los dirigentes de ellos y veremos. Pero me parece que nosotros tenemos que pensar en Godoy Cruz, hoy lo de Godoy Cruz es muy importante, jugar siete veces copas internacionales no lo logra cualquiera y nosotros creo que estamos dentro de los 10 o 15 equipos que lo han logrado en Argentina.

RESPONDO CONSULTA



Cantidad de TORNEOS INTERNACIONALES OFICIALES DE CONMEBOL DESDE 1960 disputados por los equipos del interior SIN CONTAR los de 2024



Rosario Central 24

Newell's Old Boys 13

Colón 8

Godoy Cruz 6

Talleres 6

Atlético Tucumán 5

Belgrano 3

Unión 3

Patronato 2 — Carlos Durhand (@carlosdurhand) November 7, 2023

-Te pregunto por esa estrellita en el escudo que Godoy Cruz viene buscando hace mucho y varias veces se les negó por muy poco. ¿Sienten que esta vez se les puede dar?

-Creo que faltan dos partidos, después de esos dos partidos veremos para qué estamos y creo que si seguimos jugando como hoy, es probable que podamos jugar por primera vez estas instancias finales de la Copa de la Liga y de acuerdo a cómo salga, estaremos.

¿Cuál es la situación de los jugadores a los que se les vence el contrato en diciembre? Por ejemplo, el Ruso Rodríguez.

-Nosotros tenemos una relación excelente con él, esperemos que él también la tenga con nosotros y que podamos llegar a un buen puerto, creo que él ha tenido 18 meses excelentes. Mejor que nosotros son ustedes que lo ven todos los días y creo que ha vuelto a ser feliz abajo de los tres palos, así que iremos conversando. Y de los demás, tenemos muchos jugadores que hemos comprado durante estos 6 meses, con lo cual el equipo que está hoy jugando prácticamente es de Godoy Cruz.

-¿Quién no es de Godoy Cruz?

-Sí, los demás no. Todos tienen parte de su pase en Godoy Cruz.

-¿El arquero Juan Espínola vuelve?

-Espínola también es de Godoy Cruz, pero hay que ver...

-Te pregunto por el Gato Oldrá, ¿lo van a convencer para que sea el técnico de Godoy Cruz en la Copa del año que viene?

-Va paso a paso, como lo dijo hace 30 partidos y sigue acá, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.