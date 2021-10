El partido ante Banfield ya es historia, y en la zona mixta del Malvinas Argentinas, todos los micrófonos, cámaras y celulares apuntan hacia ellos. No es para menos. Gonzalo Ábrego y Ezequiel Bullaude no sólo son los socios del gol de este sorprendente Godoy Cruz de Diego Flores que retomó la senda del triunfo y no se da nunca por vencido. Al contrario. Está dispuesto a dar pelea en todos los frentes de batalla, léase campeonato de la Liga Profesional de Fútbol y Copa Argentina, un certamen que lo encuentra en la antesala de una histórica semifinal frente a Talleres de Córdoba, que se disputará el viernes 12 de noviembre.

GA32 y EB33 son los chicos de la tapa y de los flashes por ese abrazo del alma tras el 1-0 del volante interno que sorprendió a propios y extraños. Fue nada menos que su bautismo goleador en Primera División, algo que Gonzalo venía buscando desde que Diego Martínez lo puso por primera vez en cancha hace menos de un año:el 28 de noviembre de 2020, en un empate 0-0 justo ante Banfield y en el Malvinas Argentinas.

Entre entrevistas, declaraciones al pasar y notas en conjunto, surge un dato revelador que muy pocos conocían. Y es que a Ábrego y Bullaude los une algo más que el parecido físico por ese tranco similar a la hora de correr la cancha. Se conocieron a los seis años, cuando ambos iniciaron el camino de los sueños en la Escuela de Fútbol de Eduardo “Lalo” Bazán, una gloria del Deportivo Maipú.

Corría el año 2006 cuando en el semillero maipucino los atesoraron. Y ambos dan fe de ello. “Nos conocemos desde hace un montón de años, desde la escuelita de fútbol de Lalo Bazán, así que estar viviendo juntos este momento es algo muy lindo”, comenta Ábrego con una sonrisa de oreja a oreja.

El que suscribe de inmediato es el “Flaco” Bullaude. “Con Gonza jugamos juntos desde los 6 años en una escuelita de fútbol. Vivirlo juntos, con los amigos, la familia y la gente es algo muy especial. Eso sí, para la próxima vamos a tener que practicar algún festejo porque si no queda medio mal”, aporta entre risas el mediocampista ofensivo de Godoy Cruz.

Ezequiel Bullaude marcó el segundo tanto del Expreso / José Gutiérrez.

“Siento una sensación muy especial por haber convertido mi primer gol en Primera. No sabía ni cómo festejarlo, cuando vi que la pelota había entrado se me nubló todo y no sabía que hacer. Solamente lo grité y abracé a Ezequiel, quise compartir esta alegría con él porque somos amigos desde la infancia”, cuenta Ábrego no sin olvidarse de una dedicatoria especial. “Es para mi viejo y mi familia que están y estuvieron siempre. Hacer mi primer gol en Primera con ellos en la platea tiene un plus”, expresa.

Ezequiel Bullaude, una de las figuras del campeonato, está cumpliendo hoy 21 años. Diego Dabove lo hizo debutar en Primera el 20/10/18 vs. Aldosivi

“Venía teniendo oportunidades y me faltaba algo de suerte, algo que tuve esta vez. Lo vi adelantado y se la tiré por arriba, je”, bromea. Pero ahí nomás se pone serio y describe su obra de arte. “Fue un lateral de Damián (Pérez) que Tomy peleó en el área, y me quedó picando para la zurda, el balón se desvió en Domingo y se metió. Lo importante es que entró y sirvió para abrir la cuenta”, agrega el nacido el 7 de enero de 2000, quien luego de sus inicios en la escuelita de Bazán, arribó a la Bodega con 14 años, tras un fugaz paso por el Deportivo Maipú.

En Mendoza, Godoy Cruz se mide con Banfield. (@ClubGodoyCruz)

Desde la llegada de Diego Flores a la dirección técnica, Ábrego ha mostrado una faceta más comprometida en la generación de juego. Tan es así que, a las dos asistencias que había metido ante Aldosivi, el domingo sumó otro pase de luxe para el 2-0 que hizo su socio Bullaude. “Se me dio una buena tarde y espero poder seguir creciendo. Era importante volver a ganar ante nuestra gente, le debíamos un triunfo acá. Y es una gran alegría que se nos den los goles a los pibes del club porque la venimos peleando hace mucho”, agrega GA32.

Hace un tiempo, en una nota con Los Andes, Ábrego vaticinó un batacazo ante Racing. Por eso ahora no se achica. “El objetivo principal es mantener a Godoy Cruz en Primera. Queremos llegar de la mejor manera al partido contra Talleres, que va a ser un rival muy difícil. Esperemos poder ganarle e ilusionarnos con la Copa”, avisa palpitando ese gran duelo.

Ezequiel Bullaude hoy está cumpliendo 21 abriles. Tres años después de haber debutado en la élite con apenas 18 años, está en un momento ascendente de su carrera. No por nada Talleres de Córdoba se interesó en él sobre el cierre del libro de pases. Pero se quedó en Godoy Cruz y este gran presente suyo parece un guiño del destino. “Por suerte pude volver a convertir. Gonza me dio un gran pase a ras de piso y se notó la calidad de jugador que es. Por suerte pude controlar y definir. Me sentí un poco cansado en el primer tiempo por la seguidilla, no encontraba aire. Después me acomodé”, cuenta el primo del basquetbolista Matías Sandes. “Estamos bien en todos los frentes”, saca pecho uno de los integrantes de la nueva sociedad que ilusiona a los tombinos.