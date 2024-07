A 100 años de la primera participación de Argentina en los Juegos Olímpicos: todas las medallas y récords

Estos Juegos Olímpicos París 2024 marcan un hito para el deporte argentino, ya que se celebra el centenario del Comité Olímpico Argentino (COA). Desde su fundación, el COA ha sido el bastión del deporte nacional en el escenario internacional, representando con orgullo a Argentina en las distintas ediciones de los Juegos Olímpicos que se han realizado década tras década.

Hay que decir que la primera participación de nuestro país englobada dentro de una delegación, sucedió en París 1924, y un siglo después los Juegos regresan a la capital francesa con la presencia de más de cien atletas nacionales. Desde entonces, las delegaciones albicelestes han cosechado 77 medallas: 21 de oro, 26 de plata y 30 de bronce.

Selección Argentina de corredores en los Juegos Olímpicos de París de 1924

El COA se creó en 1923 durante la presidencia de Marcelo T. Alvear, quien había impulsado un proyecto de ley para posibilitar la participación argentina en París 1924 y fundó por decreto el Comité, permitiendo a los atletas argentinos competir en los Juegos de manera unificada. Cabe recordar que este político argentino perteneció al Partido Radical, pero también se identificó con el liberalismo, con ideas que han influido en el desarrollo y en el panorama deportivo argentino. Curiosamente, un siglo después, la Argentina tiene un presidente que expresa dichos ideales.

Sobre el debut de la delegación en 1924 hay que destacar que los deportistas argentinos obtuvieron siete medallas: una de oro (equipo de polo), cuatro de plata (atletismo, boxeo y tiro) y dos de bronce (boxeo). El boxeo tuvo un protagonismo central, al igual que durante todo el siglo, ya que con el tiempo se convirtió en la disciplina que más medallas obtuvo para la Argentina, con 24: siete de oro, siete de plata y diez de bronce.

La primera medalla de oro olímpica para Argentina en París 1924 fue en Polo.

Es importante resaltar que antes de la existencia del COA, nuestro país tuvo representación por primera vez en los Juegos Olímpicos de París 1900, a través de la participación solitaria del esgrimista Francisco Camet. Otros dos deportistas argentinos compitieron de gorma particular en Londres 1908 y Amberes 1920.

Por último, hay que resaltar que el legado del Comité Olímpico Argentino no se limita solo a sus medallas y récords, ya que el organismo intenta ser un ejemplo de perseverancia, sacrificio y dedicación que continúa motivando a los jóvenes atletas argentinos a soñar en grande y esforzarse por alcanzar sus metas olímpicas, cuenten o no con apoyo gubernamental. Este centenario no solo celebra el pasado del Comité Olímpico Argentino, sino que también debería ser un aliciente para intentar que el deporte argentino compita más fuerte en el escenario mundial.

Estas son todas las medallas de Argentina en los Juegos Olímpicos

Argentina suma un total de 77 medallas: 21 doradas, 26 plateadas y 30 de bronce.

París 1924

- Dorada: Polo masculino (Miles, Padilla, Nelson, Kenny, Brooke Naylor y Peña)

- Plateada: Boxeo 61 kg (Alfredo Copello), Boxeo 67 kg (Héctor Méndez), Atletismo salto triple (Luis Brunetto)

- Bronce: Boxeo 57 kg (Pedro Quartucci), Boxeo peso pesado (Alfredo Porzio)

Amsterdam 1928

- Dorada: Boxeo 79kg. (Víctor Avendaño), Boxeo pesado (Arturo Rodríguez Pardo), Natación 400 libres (Alberto Zorilla)

- Plateada: Boxeo 57kg. (Víctor Peralta), Boxeo 67kg. (Raúl Landini) y Fútbol masculino.

- Bronce: Esgrima, florete por equipos (Larraz, L. Lucchetti, H. Lucchetti, Anganuzzi y Camet).

Los Angeles 1932

- Dorada: Atletismo maratón (Juan Carlos Zabala), Boxeo 57kg. (Carmelo Robledo) y Boxeo pesado (Alberto Lovell).

- Plateada: Boxeo, 72kg. (Amado Azar).

Berlín 1936

- Dorada: Polo, equipo masculino (Duggan, Cavanagh, Gazzotti, Andrada y Nelson) y Boxeo 57kg. (Oscar Casanovas).

- Plateada: Boxeo pesado (Guillermo Lovell), Natación 100 libres (Jeanette Campbell - primera mujer en ganar una medalla para Argentina)

- Bronce: Boxeo 75kg. (Raúl Villarreal), Boxeo 81kg. (Francisco Resiglione), Remo, doble par masculino sin timonel (Horacio Podestá y Julio Curatella).

Londres 1948

- Dorada: Atletismo maratón (Delfo Cabrera), Boxeo pesado (Rafael Iglesias) Boxeo 51kg. (Pascual Pérez).

- Plateada: Atletismo salto en largo (Noemí Simonetto), Tiro pistola rápida (Carlos Díaz Saenz Valiente), Vela clase 6 metros (Emilio Homps, Rodolfo Rivademar, Rufino Rodríguez de la Torre, Enrique A. Sieburger, Enrique C. Sieburger y Julio Sieburger).

- Bronce: Boxeo 80kg (Mauro Cía).

Helsinki 1952

- Dorada: Remo, doble par masculino sin timonel (Tranquilo Campozzo y Eduardo Guerrero).

- Plateada: Boxeo 81kg. (Antonio Pacenza) y Atletismo maratón (Reinaldo Gorno).

- Bronce: Levantamiento de pesas pesado (Humberto Selvetti) y Boxeo 71kg. (Eladio Herrera).

Melbourne 1956

- Plateada: Levantamiento de pesas pesado (Humberto Selvetti).

- Bronce: Boxeo, 75kg. (Víctor Zalazar).

Roma 1960

- Plateada: Vela clase dragón (Héctor Calegaris, Jorge Del Río y Jorge Salas Chaves).

- Bronce: Boxeo 60kg. (Abel Laudonio).

Tokio 1964

- Plateada: Equitación prueba completa individual (Carlos Moratorio).

México 1968

- Bronce: Boxeo, 67kg. (Mario Guilloti) y Remo, single scull (Alberto Demiddi).

Munich 1972

- Plateada: Remo, single scull (Alberto Demiddi).

Seúl 1988

- Plateada: Tenis, individual femenino (Gabriela Sabatini).

- Bronce: Vóleibol, seleccionado masculino.

Barcelona 1992

- Bronce: Tenis, doble masculino (Javier Frana y Christian Miniussi).

Atlanta 1996

- Plateada: Fútbol seleccionado masculino, Vela clase mistral (Carlos Espínola).

- Bronce: Boxeo 57kg. (Pablo Chacón).

Sídney 2000

- Plateada: Vela clase mistral (Carlos Espínola) y Hockey sobre césped, seleccionado femenino.

- Bronce: Vela clase 470 (Javier Conte y Juan De la Fuente) y Vela clase europa (Serena Amato).

Atenas 2004

- Dorada: Fútbol, seleccionado masculino y Básquetbol, seleccionado masculino.

- Bronce: Tenis, doble femenino (Paola Suárez y Patricia Tarabini), Natación, 400 medley (Georgina Bardach), Vela clase tornado (Carlos Espínola y Santiago Lange) y Hockey sobre césped, seleccionado femenino.

Beijing 2008

- Dorada: Ciclismo, madison (Juan Curuchet y Walter Pérez) y Fútbol, seleccionado masculino.

- Bronce: Judo 48kg. (Paula Pareto), Vela clase tornado (Carlos Espínola y Santiago Lange), Básquetbol seleccionado masculino, Hockey sobre césped seleccionado femenino.

Londres 2012

- Dorada: Taekwondo, 80kg. (Sebastián Crismanich).

- Plateada; Hockey sobre césped, seleccionado femenino.

- Bronce: Tenis, individual masculino (Juan Martín Del Potro) y Vela, clase 470 (Juan De la Fuente y Lucas Calabrese).

Río de Janeiro 2016

- Dorada; Judo, -48kg (Paula Pareto) y Hockey sobre césped seleccionado masculino y Vela, clase Nacra 17 (Santiago Lange y Cecilia Carranza).

- Bronce: Tenis, individual masculino (Juan Martín Del Potro).

Tokio 2020

- Plateada: Hockey sobre césped, seleccionado femenino.

- Bronce: Rugby seven, seleccionado masculino (Los Pumas) y Vóleibol, seleccionado masculino.