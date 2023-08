Después de la devaluación, ¿cuánto cuesta construir una vivienda económica en Mendoza?

De acuerdo con los datos publicados por el Centro de Ingenieros de Mendoza, entre el mes de agosto de 2022 y el mismo mes de este a√Īo, aument√≥ 143,76% el costo de construir una vivienda, y se necesitaron al menos $331.277 por metro cuadrado para una construcci√≥n ‚Äúecon√≥mica‚ÄĚ.

Los datos forman parte del relevamiento que realiza mes a mes el Centro de Ingenieros de Mendoza, desde enero de 2017, para obras civiles, y muy especialmente para el de una vivienda económica, de ejecución tradicional de 61 m².

Asimismo, desde el Centro realizan un seguimiento mensual de una vivienda de mediana calidad, de ejecuci√≥n tradicional, cuya superficie es de 136 m¬≤ (otras terminaciones, mayores costos en sanitarios, etc.). El valor de cada metro cuadrado de ‚Äúmediana calidad‚ÄĚ alcanza los $491.047.

¬ŅCu√°nto cuesta construir una vivienda econ√≥mica?

En este escenario, 61 m¬≤ de ejecuci√≥n tradicional ya terminados, costar√≠an $20.207.897. Claro que lo anterior representa el total, ya construido, a valores de hoy, pero dif√≠cilmente se construya una vivienda en un solo mes y durante un a√Īo de construcci√≥n se ir√°n afrontando los incrementos mes a mes (9%, por ejemplo, entre julio y agosto).

En el caso de la vivienda de mediana calidad, con una superficie de 136 m², el costo total sería de $66.782.392.

Casa Propia pone a disposición distintos modelos de vivienda. En todos los casos, se deberá optar por una de las tipologías propuestas

M√°s barata en d√≥lares, ¬Ņcu√°nto cuesta construir una casa econ√≥mica?

A valores oficiales, cada metro cuadrado de construcción cuesta u$s 953,32 (dólar Banco Nación en el mes de agosto de 2023).

De esta manera, quien tuviera ahorros por u$s 58.152,52 podr√≠a completar una construcci√≥n de 61 metros cuadrados, pero si se tuviera en cuenta la cotizaci√≥n del ‚Äúd√≥lar blue‚ÄĚ, para la misma fecha, el valor unitario ser√≠a de u$s460,11, es decir, u$s28.066,71.

En el √ļltimo a√Īo, el costo de la construcci√≥n decreci√≥ en d√≥lares (-5,17%).

En d√≥lares, ¬Ņcu√°nto cuesta construir una vivienda de mediana calidad?

Si se tiene en cuenta una casa de 136 metros cuadrados (dos ba√Īos, porcelanatos, etc.), el precio sube, y cada m2 cuesta en d√≥lares, a precio oficial, u$s 1.413,09. Es decir, que la construcci√≥n la vivienda completa costar√≠a, u$s 192.180,24

Al igual que en el caso anterior, si los 136 metros cuadrados se calculan al ‚Äúd√≥lar blue‚ÄĚ (de los primeros d√≠as de agosto), habr√≠a que considerar u$s 682.01 por metro cuadrado, u$s 92.753.36, en total.

Pampeana Sur I: Modelo desarrollado por Arq. Morón Zahnd

Casa propia: cómo descargar los planos gratis

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pone a disposición distintos modelos constructivos para que puedan ser elegidos por las y los beneficiarios de la Línea Construcción y Lotes con servicios del Programa Federal Casa Propia. En este momento no hay inscripciones abiertas, pero sí los modelos (32 opciones) con sus planos para ser descargados de forma gratuita.

Descargarlos desde este enlace.

‚ÄúConstruyo mi Casa‚ÄĚ: cu√°nto cuesta construir una vivienda con el IPV

El Gobierno de Mendoza, a trav√©s del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ofrece una l√≠nea de cr√©ditos hipotecarios para construcci√≥n de vivienda √ļnica con un sistema de ahorro previo (36 cuotas) y un pr√©stamo de hasta $22.351.600,81, con tasas que van del 0% al 4%: ‚ÄúConstruyo Mi Casa‚ÄĚ.

Esta operatoria est√° destinada a grupos familiares o personas solas mayores de 18 a√Īos que posean terreno o lo adquieran durante los tres a√Īos que se ha previsto como per√≠odo de ahorro.

El valor de las cuotas estará en relación con la categoría elegida por cada postulante y se ajustará trimestralmente tomando el índice UVA. Esto permite que no se pierda poder adquisitivo durante el período de ahorro, pero una vez que la persona o la familia recibe el crédito, se actualiza por variación salarial (CVS).

De hecho, en julio se public√≥ una lista de precios (vigentes desde julio y hasta septiembre), seg√ļn la actualizaci√≥n que tuvo la Unidad de Valor Adquisitivo al 30 de junio de 2023: $272,76.

Así, actualmente la cuota de ahorro para la alternativa máxima (de hasta 140 m2) es de $101.783,25 para total de crédito más ahorro de $26.015.797,67 (95.379,81 UVAs). En este caso, con las 36 cuotas que aporta la familia, se habrán ahorrado 3.664.196,85 y el préstamo será de $22.351.600,81.

‚ÄúPara el ajuste de las cuotas se toma en cuenta el CVS (coeficiente de variaci√≥n salarial), que afecta hasta 20% de los ingresos familiares y con una tasa de inter√©s que variar√° seg√ļn la alternativa elegida‚ÄĚ, aclara el organismo.

Construyo mi Casa permanecen abiertas a través del Las inscripciones apermanecen abiertas a través del sitio oficial del IPV.

Al momento de la inscripci√≥n, los interesados deben optar por alguna de las siguientes alternativas: 55 m2, 69 m2, 80 m2, 100 m2, 120 m2 y 140 m2. La tasa de inter√©s aplicable a las tres primeras ser√° de 0%, para las dos que le siguen ser√° del 2% y del 4% para la √ļltima opci√≥n.

