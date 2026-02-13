Independiente Rivadavia recibe a Belgrano con el envión de la racha invicta
Por la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, la Lepra tendrá una visita exigente en el estadio Gargantini, donde recibirá al Pirata cordobés. El equipo de Berti quiere estirar su racha ganadora.
El entrenador de la Lepra, Berti, en la última conferencia de prensa volvió a destacar el trabajo y compromiso de sus dirigidos.
Foto:
Ramiro Gómez
Invicto y atravesando un gran momento futbolístico,Independiente Rivadavia recibirá este sábado desde las 22 a Belgrano de Córdoba en el estadio Bautista Gargantini, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido contará con el arbitraje de Narareno Arasa y se verá en vivo por TNT Sports.
Regularidad y victorias consecutivas
Bajo la dirección de Alfredo Berti, el equipo mendocino ha funcionado como un reloj, sumando victorias consecutivas y mostrando regularidad en cada presentación. Viene de vencer por la mínima al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto como visitante, en un partido donde demostró jerarquía y solidez para cerrar el duelo.
Un momento histórico para el club
Con este último triunfo, los Azules alcanzaron seis victorias consecutivas y, sumando la consagración en la Copa Argentina, acumulan ocho partidos sin conocer la derrota. Un momento histórico para el club, que transita su tercer año en la Primera División y ya impone respeto en cada presentación.
Calidad de juego y jugadores de jerarquía
El buen momento de la Lepra no solo se refleja en los resultados, sino también en el juego en el que exponer convicción, actitud y fútbol de calidad, con jugadores de jerarquía, son los pilares del equipo dirigido por Berti.
Pero la parada no será sencilla, porque enfrente estará Belgrano llega motivado tras sumar de local frente a Banfield. Un equipo que es difícil en cualquier cancha.
Objetivo, liderar la Zona B
Se espera un duelo de estilos en el Gargantini, donde los mendocinos buscarán consolidarse en solitario en la cima de la tabla de posiciones, actualmente liderada por Tigre.
Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba; Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella, Jose Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Luis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayá, Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Datos de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba
Estadio: Juan Bautista Gargantini
Hora: 22
TV: TNT Sports
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Adrián Franklin
Minuto a Minuto de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba