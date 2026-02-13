13 de febrero de 2026 - 20:56

Independiente Rivadavia recibe a Belgrano con el envión de la racha invicta

Por la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, la Lepra tendrá una visita exigente en el estadio Gargantini, donde recibirá al Pirata cordobés. El equipo de Berti quiere estirar su racha ganadora.

El entrenador de la Lepra, Berti, en la última conferencia de prensa volvió a destacar el trabajo y compromiso de sus dirigidos.

El entrenador de la Lepra, Berti, en la última conferencia de prensa volvió a destacar el trabajo y compromiso de sus dirigidos.

Foto:

Ramiro Gómez

Invicto y atravesando un gran momento futbolístico, Independiente Rivadavia recibirá este sábado desde las 22 a Belgrano de Córdoba en el estadio Bautista Gargantini, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Leé además

Estadio Feliciano Gambarte, la casa de Godoy Cruz
Vivo

Godoy Cruz iguala ante Ciudad Bolivar en el comienzo de la Primera Nacional

Por Emanuel Cenci
El Lobo visitará al Matador en un difícil duelo que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes. 

Gimnasia va por otro golpe en Córdoba ante Talleres: hora,TV y formaciones

Por Sergio Faria

El partido contará con el arbitraje de Narareno Arasa y se verá en vivo por TNT Sports.

Regularidad y victorias consecutivas

Bajo la dirección de Alfredo Berti, el equipo mendocino ha funcionado como un reloj, sumando victorias consecutivas y mostrando regularidad en cada presentación. Viene de vencer por la mínima al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto como visitante, en un partido donde demostró jerarquía y solidez para cerrar el duelo.

Sebastián Villa
Referente y goleador, Sebasti&aacute;n Villa brilla como uno de los jugadores fundamentales del equipo del Parque.

Referente y goleador, Sebastián Villa brilla como uno de los jugadores fundamentales del equipo del Parque.

Un momento histórico para el club

Con este último triunfo, los Azules alcanzaron seis victorias consecutivas y, sumando la consagración en la Copa Argentina, acumulan ocho partidos sin conocer la derrota. Un momento histórico para el club, que transita su tercer año en la Primera División y ya impone respeto en cada presentación.

Calidad de juego y jugadores de jerarquía

El buen momento de la Lepra no solo se refleja en los resultados, sino también en el juego en el que exponer convicción, actitud y fútbol de calidad, con jugadores de jerarquía, son los pilares del equipo dirigido por Berti.

Pero la parada no será sencilla, porque enfrente estará Belgrano llega motivado tras sumar de local frente a Banfield. Un equipo que es difícil en cualquier cancha.

Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Este s&aacute;bado por la noche, la Catedral del Parque se llenar&aacute; nuevamente, como en cada partido de la Lepra.

Este sábado por la noche, la Catedral del Parque se llenará nuevamente, como en cada partido de la Lepra.

Objetivo, liderar la Zona B

Se espera un duelo de estilos en el Gargantini, donde los mendocinos buscarán consolidarse en solitario en la cima de la tabla de posiciones, actualmente liderada por Tigre.

Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín
Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín

Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba; Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella, Jose Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Las probables formaciones: Belgrano de Córdoba vs Independiente Rivadavia

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Luis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayá, Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Hora: 22

TV: TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Adrián Franklin

Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Minuto a Minuto de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) ganó la primera etapa en 2h 44m 50s; Durand y Bruno Contreras completaron el podio.

Royner Navarro se quedó con la primera etapa de la Vuelta de Mendoza

Por Jorge Márquez
La gran alegría de los jugadores del equipo del Parque, tras el gol al León que selló el triunfo, el invicto y el gran momento de los dirigidos por Alfredo Berti.    

La mentalidad ganadora que sostiene a Independiente Rivadavia

Por Sergio Faria
El delantero y capitán de Independiente, Sebastián Villa se reencontró con un viejo amigo, Wanchope Ábila.

La dupla que hizo historia en Boca se volvió a encontrar en Río Cuarto

Por Sergio Faria
El León y la Lepra se no sacan ventaja, en un partido que tiene un gran dominio del equipo mendocino.

Independiente Rivadavia imparable, superó a Estudiantes en Río Cuarto y se mantiene como líder absoluto

Por Sergio Faria