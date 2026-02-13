Independiente Rivadavia recibe a Belgrano con el envión de la racha invicta

Invicto y atravesando un gran momento futbolístico, Independiente Rivadavia recibirá este sábado desde las 22 a Belgrano de Córdoba en el estadio Bautista Gargantini , por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Gimnasia va por otro golpe en Córdoba ante Talleres: hora,TV y formaciones

Godoy Cruz iguala ante Ciudad Bolivar en el comienzo de la Primera Nacional

El partido contará con el arbitraje de Narareno Arasa y se verá en vivo por TNT Sports.

Bajo la dirección de Alfredo Berti, el equipo mendocino ha funcionado como un reloj, sumando victorias consecutivas y mostrando regularidad en cada presentación. Viene de vencer por la mínima al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto como visitante , en un partido donde demostró jerarquía y solidez para cerrar el duelo.

Con este último triunfo, los Azules alcanzaron seis victorias consecutivas y, sumando la consagración en la Copa Argentina, acumulan ocho partidos sin conocer la derrota . Un momento histórico para el club, que transita su tercer año en la Primera División y ya impone respeto en cada presentación.

Referente y goleador, Sebastián Villa brilla como uno de los jugadores fundamentales del equipo del Parque.

Calidad de juego y jugadores de jerarquía

El buen momento de la Lepra no solo se refleja en los resultados, sino también en el juego en el que exponer convicción, actitud y fútbol de calidad, con jugadores de jerarquía, son los pilares del equipo dirigido por Berti.

Pero la parada no será sencilla, porque enfrente estará Belgrano llega motivado tras sumar de local frente a Banfield. Un equipo que es difícil en cualquier cancha.

Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín Este sábado por la noche, la Catedral del Parque se llenará nuevamente, como en cada partido de la Lepra. Ramiro Gómez

Objetivo, liderar la Zona B

Se espera un duelo de estilos en el Gargantini, donde los mendocinos buscarán consolidarse en solitario en la cima de la tabla de posiciones, actualmente liderada por Tigre.

Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín Ramiro Gómez

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba; Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella, Jose Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Las probables formaciones: Belgrano de Córdoba vs Independiente Rivadavia

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Luis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayá, Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Hora: 22

TV: TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Adrián Franklin

Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba

Minuto a Minuto de Independiente Rivadavia vs Belgrano de Córdoba