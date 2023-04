Malbec: qué opinan los hacedores argentinos

Cada vez que el calendario marca el 17 de abril, desde hace más de una década el mundo entero celebra el Día Internacional del Malbec. Sin dudas, el varietal ha marcado la historia de la vitivinicultura argentina, revolucionando la calidad y ganándose un lugar entre los mejores del mundo. También es la bandera en la actualidad, representando más del 70% de las uvas plantadas en el país. Pero. ¿Qué pasará en el futuro?

Esta fue la pregunta que Los Andes hizo a diez enólogos que hoy son referentes para el vino argentino y estas fueron sus respuestas:

Alejandro Vigil, enólogo de Catena Zapata y El Enemigo Wines y presidente de Wines of Argentina: “A futuro veo que seguimos plantando Malbec, que seguimos creciendo en el varietal. Eso nos permite estructuralmente y en materia de conocimiento seguir pensando en el crecimiento de la exportación y la consolidación del mercado interno”.

Alejandro Vigil. - Foto: Los Andes

Germán Di Cesare, enólogo de Trivento: “El Malbec sigue siendo el futuro, más allá que hoy hay variedades que están apareciendo en primera como el Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, o el Semillón. Pero, en términos de lo económico del vino argentino, expresado en distribución de botellas, la mayor cantidad de hectáreas que tenemos es de Malbec. Sin embargo, es el futuro no solo desde aspecto, sino también desde el punto de vista de prestigio, de calidad, y de esta búsqueda de diversidad de lugares”.

Germán Di Césare, enólogo jefe de Bodegas Trivento. - Gentileza

Francisco “Paco” Puga, enólogo de Bodega El Porvenir de Cafayate y de Francisco Puga y Familia: “Tenemos mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer cuidando la calidad, la imagen de Argentina y el Malbec -que eso va a ser fundamental y no hay que volverse loco en la desesperación por vender-,y tener la diferenciación de zonas, algo muy bueno para los consumidores del mundo”.

Francisco Puga.

David Bonomi, enólogo de Bodega Norton y PerSe: “El futuro es muy parecido al presente. No encuentro otra variedad, por ahora, que le pueda hacer sombra en la versatilidad que tiene en los vinos. Para mí, es el pilar y lo va a seguir siendo a futuro. No vamos a dejar de trabajar, no nos quedamos conformes con lo que hemos logrado. Tiene todavía mucho más potencial ayudado con otras variedades como para que siga siendo nuestro emblema”.

David Bonomi, Enólogo de Bodegas Norton.

Andrea Ferreyra, enóloga de La Celia: “Para el futuro, siempre después del Malbec, entiendo que hay más Malbec… Se desarrollan otras cepas con cualidades extraordinarias, pero creo que el varietal encontró su lugar en el mundo en Argentina”.

Andrea Ferreyra.

Walter Bressia, enólogo y fundador de Bodega Bressia: “El Malbec no es una moda, a lo mejor en un principio podíamos tener esa preocupación o ese temor, pero indudablemente fue algo que se instaló, quedó y va a seguir estando. Veo un futuro muy promisorio, ya que hay muchas alternativas de consumo. Es una variedad tan noble, con unos resultados que son tan diferentes según como se lo elabore y según de donde provenga, que siempre mantiene su ADN, pero también mantiene su originalidad”.

Walter Bressia.

Alejandro Sejanovich, enólogo de Mil Suelos: “El presente del Malbec es muy joven y está encaminado hacia un incremento de la comprensión de su calidad. Por lo que está posicionándose no solo en góndolas de grandes tiendas, sino también en los mejores restaurantes y pequeñas vinotecas del mundo”.

Alejandro Sejanovich.

Diana Fornasero, enóloga de Viña Cobos: “De cara al futuro, explorar la mejor forma de resaltar las virtudes que surgen de cada lugar es un desafío que me acompaña día a día y desde Viña Cobos buscamos, cosecha tras cosecha, expresar su máximo potencial”.

Diana Fornasero.

José Lovaglio, gerente de Enología de Susana Balbo Wines: “Para los próximos años espero que en su continuo desarrollo se consolide su reconocimiento en el mundo como una de las cepas que mejor expresa las diferencias de los vinos obtenidos en diversos suelos y climas”.

Ana y José Lovaglio junto a su madre Susana Balbo. - Gentileza

Lucca Stradella, enólogo y propietario de Cimarrón Wines: “Para el futuro, espero que sigamos trabajando en la mejora e innovación de este varietal tan noble y además en la difusión de este como bebida nacional. No tiene límites y siento que aún tiene mucho con que sorprendernos”.