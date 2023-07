Lucas Gilbert: “El mundo va hacia una tecnificación total en el agro”

El escenario mundial actual muestra un impulso hacia la tecnificación total de maquinarias que se usan en el agro. La búsqueda de la optimización de recursos, la maximización de rendimientos y la reducción de costos son la principal causa. La adopción de tecnología de punta se presenta como el camino a seguir para mantener la competitividad en un mundo en constante evolución.

En esta búsqueda de progreso, la inteligencia artificial se ha posicionado como el faro que guía el crecimiento exponencial de los grandes avances tecnológicos. Su presencia en la cotidianidad es cada vez más evidente y su impacto en diversos sectores es cada vez más notorio.

Con miras hacia el futuro, es fundamental reflexionar sobre cómo estos avances tecnológicos están transformando nuestra sociedad y, en particular, cómo nuestro país se posiciona en este escenario global. Argentina presenta una dualidad en sus aparatos productivos: por un lado, La Pampa húmeda se destaca como una referencia en tecnificación a nivel mundial; por otro lado, las economías regionales emergen como un foco de atención, buscando incorporar la última tecnología disponible y adaptarla a los mercados específicos.

Agrocosecha.

Desde Los Andes conversamos con Lucas Gilbert, CEO de Agrocosecha, empresa dedicada a la venta de maquinaria para la agroindustria. El empresario detalló cómo la tecnología está redefiniendo la realidad de la industria y cómo la inteligencia artificial desempeña un papel determinante.

- ¿Cómo está el negocio de la agroindustria actualmente?

- Realmente, como todos sabemos, el escenario es muy complejo. Estamos teniendo muchos problemas para traer tecnología. Lo bueno es que este trabajo lo venimos haciendo hace unos años, entonces digamos que hay bastante maquinaria aquí en la región. Esto se ha complicado hace un año y medio prácticamente, por suerte teníamos maquinaria en esto para poder solventar algunas exigencias, digamos, de algunos clientes. Pero hoy día, como todos, estamos muy complicados y con la espera de tener nuevas novedades o herramientas para poder seguir trayendo maquinaria.

Para tener un panorama general, a nivel mundial, es bueno remarcar que el mundo va hacia una tecnificación total, donde se busca maximizar rendimientos, bajar costos, y por supuesto lograr productos sustentables. Esto lo vamos a lograr con la utilización de tecnología de punta, para poder optimizar los recursos de la mejor manera posible y por supuesto ser competitivo en el mundo.

- ¿Se pueden hacer esas maquinarias con la tecnología que hoy hay en Argentina?

- Es muy complicado, hay mucha industrialización y muchas fábricas que producen maquinaria para la Pampa húmeda, para todo lo que es granos finos, granos gruesos, pero en las economías regionales no tenemos todo ese aparato productivo de fabricación para poder desarrollar máquinas porque justamente son mercados mucho más pequeños, entonces son complicadas las grandes inversiones que hay que hacer para obtener el retorno rápidamente.

- ¿Cuál es la mayor inversión que hacen las economías regionales en Mendoza?

- En el tema vino está bastante tecnificado, el mayor foco lo ponen las bodegas y los productores, sobre todo la cosechadora de poda. Está bastante tecnificado. Luego, la maquinaria más pequeña para poder realizar podas, ataduras, movimiento de suelo. Hoy en día vamos hacia modelos sustentables y está prohibido en gran parte del mundo -aquí va a pasar- el uso de los herbicidas, entonces vamos hacia la utilización de maquinaria para poder hacer labranza y limpieza de suelos de manera orgánica, sustentable. Ahí están poniendo bastante foco las bodegas y productores.

Por el otro lado, creo que es bueno también remarcar que, en la industria hortícola, con respecto al ajo, que es el mayor en cultivo luego de la vid en Mendoza y en la región, estamos en una etapa muy avanzada en tecnificación o en mecanización para este cultivo. Están en una etapa con un alto porcentaje de mecanización, estamos proponiendo o pensando maquinaria para la industrialización del ajo. Que es hacia dónde va el mercado. El mercado cada vez es más exigente y además de estar pidiendo la cabeza de ajo que todos conocemos, se está exigiendo un diente pelado. Por ejemplo, para los restaurantes de Estados Unidos, se exige gran parte de dientes pelados. Entonces, estamos en esa etapa de industrialización. Justamente la semana pasada estuvo nuestro proveedor español presentando las nuevas maquinarias y equipamientos para realizar este diente pelado, diente deshidratado y demás procesos.

- ¿Existe financiación en estas maquinarias?

- El tema de financiación es complejo. Sí te puedo decir que ha traccionado muchísimo las ventas el plan de Mendoza Activa, el Fondo de la Transformación y Crecimiento, y también algunos créditos con tasas medianamente blandas que se obtuvieron a través del Banco Nación, pero con cupos limitados. Hoy en día otros bancos están un poco más complejos con tasas más elevadas, pero creo que hay que esperar unos meses hasta que esto se establezca un poco y ahí seguramente van a aparecer nuevos créditos, nuevas tasas, nuevos subsidios y demás.

- ¿Por qué las empresas eligen pertenecer a esa tecnificación?

- La realidad es que, para ser competitivo en el mundo, con tus productos en el mercado internacional, necesitas sí o sí tecnificar para maximizar los rendimientos, porque son máquinas muy precisas que lo que hacen es un trabajo muy fino, específico y detallado, y además de eso que es lo que requiere el mercado. Por ejemplo, en Europa es muy complejo el tema de conseguir mano de obra calificada, se está viviendo un problema muy complejo en ese continente, no se consigue mano de obra, bajo ningún punto de vista y bajo ningún costo. Entonces sí o si el productor se ve obligado a mecanizar para ser competitivo. Por eso, nuestro proveedor de España, fabricante de maquinaria para el cultivo del ajo, a pesar de tener prácticamente todo mecanizado en Europa este año tuvo que modificar procesos productivos y cambiar algunos tipos de máquinas para sustituir la mano de obra, no porque no lo quieran sino porque no la consiguen, no hay. Esto es una realidad que hoy por suerte todavía no la sufrimos en Argentina, pero en unos cinco o diez años, lo vamos a sentir, lo vamos a padecer y hay que estar preparados. Entonces ahí es donde nosotros estamos apuntando.

- ¿Se ha frenado la venta de maquinarias por la incertidumbre que hay con el dólar importación?

- La verdad que está todo muy vidrioso el tema porque en todo lo que nosotros importamos todavía estamos a la espera de ver cómo se van a implementar las nuevas medidas. Todavía nadie tiene claro si va a ser un 7,5% o un 15% y hasta que eso no se instrumente no sabemos bien la realidad y en cuánto realmente va a ser el incremento. Tenemos proveedores nacionales de los cuales nosotros somos concesionarios en la región y ellos importan y distribuyen en el país. También muchos son fabricantes, pero en este grupo, que son los que importan, hemos tenido diferentes versiones. Hay algunos que han incrementado los precios entre un 10% y un 17%, hay otros que no han incrementado la lista de precios en dólares, sino que han incrementado el valor del dólar para que tengas en cuenta un valor referencial de unos $ 360, contra el oficial digamos que está alrededor de los $ 280 o sea que ahí tenés prácticamente un 30% y tenemos algún otro proveedor que todavía no ha trasladado nada y estamos a la expectativa. Tenemos varias variables y la realidad es que todavía nadie tiene bien claro cómo va a seguir esto así estamos un poco en la nebulosa, hay que esperar, pero la mayoría de los proveedores de un porcentaje alto de eso que mencioné si han incrementado los precios.

Perfil

Lucas Gilbert nació en Rivadavia, Mendoza, es Ingeniero Electromecánico y posee una especialización en negocios. Su camino en el agro comenzó hace años, viene de familia que trabaja en el rubro y en 2011 inició su propia empresa. Actualmente es CEO de Agrecosecha, empresa orientada a brindar soluciones de alta tecnología para la agricultura, ofreciendo máquinas y equipos innovadores.

Gilbert cuenta con una gran comunidad de contactos con fábricas y compañías del mundo para estar informado sobre sobre las últimas tendencias tecnológicas. Ha ido a importantes ferias internacionales de maquinaria, donde se nutre de las innovaciones para traerlas al país y aplicarlas en la región.