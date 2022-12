Las heladas frenan inversiones en riego, pero surge una oportunidad

Nadie en Mendoza duda que la falta de agua es un problema serio, y menos aún los productores. En ese sentido, en los últimos años ha venido creciendo la inversión en riego por goteo, pero las incertidumbres por las heladas de noviembre frenaron varias consultas. La otra cara de la moneda es que, con una menor oferta de fruta y por ende un mayor valor para los productores, luego de la cosecha algunos podrían pensar en una inversión así.

Esta última semana, el gobierno de Mendoza anunció que más de 8.200 productores gestionaron sus certificados provisorios por daños de las heladas tardías del 31 de octubre y el 1 de noviembre. En hectáreas de viñedos, la Dirección de Contingencias Climáticas deberá constatar denuncias por 56.000 ha afectadas, con un daño promedio del 52% para el Este, 42% para el Valle de Uco, 57% para el Sur y 33% para el Norte.

“Todo lo que es maquinaria, riego por goteo y lucha contra heladas o granizo son inversiones muy grandes a largo plazo. Hoy en día, por esta crisis de las heladas, no es la prioridad del productor vitivinícola”, comentó Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM). En sus cálculos, la mitad de las hectáreas afectadas por heladas y granizo sufrieron daños del 100 % y ahora trabajan en subsistir.

En principio, esos productores afectados seriamente trabajarán un año entero sin cosecha para poder reponerse, invirtiendo en el cultivo y en mantener personal, y recién cosecharían en 2024. Por eso, para Manzanares la única forma de invertir en riego por goteo sería con préstamos con dos años de gracia y en pagos luego a cinco años.

“Creemos que las inversiones en agua y en defensa activa son necesarias, pero son una prioridad a largo plazo. Se va a empezar a trabajar con productores pensando en Proviar II, que son fondos que no se devuelven y cuyo fuerte es el agua, más algo de control de heladas. Eso ayudará a pensar una inversión de este tipo”, comentó el secretario de AVM.

Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), opinó que el panorama va a ser “muy heterogéneo” porque algunos tendrán mejor precio, pero a otros eso no les compensará la pérdida por heladas, aún cuando quizás solo perdieron un 20% de su producción. “Habrá productores que tengan la posibilidad de invertir, pero creo que la mayoría intentarán mantenerse”, analizó.

Para el presidente de Acovi, quienes puedan instalar riego por goteo tienen la posibilidad de aprovechar programas como Mendoza Activa (que devuelve 40% de la inversión). De todos modos, señaló una serie de costos extra: desde la necesidad de destinar parte de la superficie a armar un reservorio y el costo de impermeabilizarla, hasta los aumentos en las tarifas eléctricas.

“Hay inspecciones de agua donde el 70% o el 80% de los canales está sin impermeabilizar. Hay que invertir en obras dentro del sistema de distribución y trabajar en la entrega del agua. No podés tener un riego por goteo sin contar con el agua”, apuntó Ruggeri.

Invertir en riego

Las empresas proveedoras de sistemas para riego tienen distintas miradas sobre la situación, a tono con la incertidumbre en el agro local. “Han bajado un poco las consultas del riego por goteo después de las heladas, mientras que aumentaron mucho las consultas por riego antihelada. El gobierno nacional prometió préstamos por más de $ 5.000 millones para ese tema, pero todavía no aparecen”, señaló Sebastián Halpern, CEO de Masteragua.

En cuanto a los proyectos de riego, Halpern comentó que mucha gente que pensaba invertir en riego decidió esperar un tiempo antes de definirse. La espera no es tanto por saber cuánto daño hizo la helada, sino por qué precio tendrán la uva y el durazno.

“El productor, cuando gana plata, gasta en insumos, en riego por goteo, en defensa contra heladas. La demora de la provincia en tecnificarse en riego es por un tema económico, no por falta de interés”, afirmó el CEO de Masteragua. En sus cuentas, tan sólo en torno al 10% de la superficie cultivada riega con goteo, un porcentaje mayor en el Valle de Uco, pero menor en el Este y Sur provincial.

Por su parte, Hernán Giménez, gerente de Hidroplas Riego, destacó la caída de demanda en el sector hortalizas, principalmente por un bajo valor internacional del ajo. “En cambio, los cultivos leñosos, como la vid o frutales, tienen expectativas y todavía el mercado no tiene valor, por lo que pronosticar qué pasará con las inversiones es todavía un poco prematuro. En pocas palabras, todavía queda mucho tiempo para cosechar”, analizó.

Giménez remarcó que las contingencias afectaron mucho a la producción del Este mendocino, una zona que depende de altos rindes por hectáreas y de baja calidad. No se trata de una zona “que muestre oportunidades de nuevas inversiones” y lleva varios años de castigos por inclemencias climáticas o eventualidades económicas.

“La crisis de la helada es una buena oportunidad para ofrecer sistemas contra heladas, pero el gran problema es que no tenemos el agua suficiente para una cobertura del 100% de lo cultivado”, agregó el gerente de Hidroplas Riego. A eso se suman los recargos en insumos importados debido a las diferencias entre cuando llega el producto del exterior y cuándo se habilitan los dólares (60 días) para pagarlo.

Los inversiones en sistema de riego son plane a largo plazo y en general la mayor parte se concreta luego de la cosecha.

Para Luido Scuderi, gerente de Metzer Argentina, hay dos factores claves a la hora invertir en riego por goteo: la necesidad de agua y la disponibilidad económica. Buena parte de los clientes de Scuderi son fincas que vienen trabajando desde hace años y que empiezan a notar que el agua no alcanza: “Hay gente que con lo que antes regaba 30 hectáreas hoy sólo riega bien 10. Si no hacen una inversión de este tipo, pierden la finca” .

El gerente de Metzer consideró que el aumento o no de las ventas dependerá de cuánto pueda cosechar el sector agrícola y de cuánto sea el precio final de la materia prima. “Por un lado, no hay uva, pero por el otro, las bodegas no pueden pagar un precio muy alto. Va a ser una campaña muy compleja, veremos qué pasa hacia adelante porque la verdad es que hoy está espeso el panorama”, analizó.

Scuderi señaló que “el productor es muy poco especulador y cuando tiene plata la invierte en su finca”, de modo que si obtiene un buen pago podría pensar en tecnificación. “El año pasado tuvimos mucho trabajo, hubo buenos precios en la materia prima y necesidad de solucionar la falta de agua. Después de que lo instalaron, conocieron otros beneficios como ahorrar mano de obra o fertilizar a través del goteo”, comentó.

Mejoras en el riego

En cuanto a novedades en sistemas, Halpern comentó que se está empezando a implementar en la provincia el riego por goteo bajo tierra, que aporta un 30 % de ahorro en consumo de agua y fertilizantes. “No es para cualquier tipo de suelo ni para cualquier productor, sino que requiere un poco más de inversión y mucho cuidado. Funciona bien en producciones de nogales y pistachos”, describió el CEO de Masteragua.

Un tema adicional que cada vez toma más relevancia es el consumo energético de las bombas, más aún con los anuncios de recortes de subsidios energéticos (en febrero se quitaría otra parte). Además, hay consenso en que los riegos por goteo también permiten mejorar la productividad, pero sin el capital inicial o el financiamiento es difícil contemplarlo.

Por su parte, Scuderi mencionó que se están dando muchos avances en el software de los sistemas, por ejemplo trabajando con tecnología vía satélite y manejo cruzado de datos. Esto permite que, por ejemplo, se sepa en qué parcela conviene aplicar una mayor cantidad de riego, en vez de aplicar a todas las hectáreas el mismo volumen.

“La falta de agua es un problema mundial, afecta a California, Australia y también Francia, entonces trabajan mucho en investigaciones y mejoras de este tío. Hay varios avances sorprendentes que aún no tienen difusión en Mendoza, pero no faltará mucho para que también lleguen”, comentó el gerente general de Metzer Argentina

De todos modos, para Halpern es necesario que se actualice la ley mendocina de aguas que tiene más de 100 años y que no se otorguen pozos a propiedades sin riego presurizado: “Hoy, antes de colocar un pozo, Irrigación te pide un proyecto de riego por goteo, pero después no controlan si efectivamente se hizo o si terminó regando mal. Además, habría que cobrar el agua lo que realmente vale, no darla a fincas abandonadas”.

Otro punto que señaló Halpern es que se podría profundizar en el reuso de aguas cloacales, que no ocurra como hoy que se gasta agua potable en regar jardines. En su cálculo, con todos los líquidos de cloacas del Gran Mendoza que van a Campo Espejo se podrían regar más de 5 mil hectáreas.