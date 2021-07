La protesta del campo se replica en Mendoza: más de 50 vehículos se concentraron en la rotonda de San Carlos

Durante la mañana de este viernes 9 de julio, representantes de algunas organizaciones que nuclean a productores del campo argentino organizaron una manifestación para reclamarle al Gobierno Nacional que habilite el diálogo, y que cesen las restricciones a la comercialización en el exterior, entre otros pedidos.

El encuentro de productores inició desde temprano en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y allí se congregaron dirigentes de la Mesa de Enlace, y representantes de 164 localidades y 19 provincias. Por Mendoza dijeron presente dirigentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de la provincia (APA), con José María Llaver a la cabeza.

“El reclamo puntual, en lo que respecta a las economías regionales, es que compramos insumos en dólares y vendemos en pesos a cuatro o cinco meses, con una inflación del 4% mensual, y el productor mendocino se funde”, señaló Llaver.

El productor señaló que “si el Gobierno no escucha”, los sectores terminarán en un paro nacional, similar a lo que ocurrió en 2008, se va a dejar de vender hacienda, comercializar granos”. “Aunque esos no sean los fuertes de Mendoza, el motor de la República es el campo argentino, y si no apoyamos, el país se para”, agregó.

No obstante, algunos representantes del agro local no pudieron asistir por otros compromisos, y por la distancia que existe entre la provincia y el punto de encuentro, pero no quisieron dejar de manifestar su adhesión a los reclamos, y se organizaron para reunirse desde las 11 horas en la rotonda de San Carlos.

La convocatoria fue realizada por la Sociedad Rural del Valle de Uco, y no solo se invitó a los productores de alimentos, sino también a empresarios industriales, gastronómicos, comerciantes, turísticos, y a la población en general, bajo la consigna de “acordar un plan de lucha que fuerce al Gobierno a tomar medidas que alienten a la producción y al trabajo”.

Hasta el lugar llegaron cerca de 50 vehículos, y alrededor de las 12 hora comenzó el acto en el que Mario Leiva, Leiva, representante en Cuyo de CRA y titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, expuso los motivos del encuentro. Para luego dar lugar a una caravana por las calles del departamento.

“Adherimos a la movilización en San Nicolás, porque tenemos demandas nacionales, como son los altos impuestos, y la presión de AFIP sobre las actividades productivas, así como el costo de lo servicios públicos (luz), la macro nos condena. Pero también tenemos problemas regionales, y no podemos seguir con estas restricciones”, confió Leiva a Los Andes, minutos antes del inicio del acto.

Desde la organización se puso énfasis en que no habrá consignas partidarias, ni se expresarán en favor de ningún partido político. Asimismo, pidieron respetar el distanciamiento social y asistir con barbijo.