Juan José Bahillo confirmó que el Gobierno mejorará el tipo de cambio para el agro

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, confirmó este martes que el Gobierno está trabajando “sin descanso” en la definición de medidas para mejorarle al sector agrícola el tipo de cambio que recibe por la liquidación de la cosecha.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, participó del evento organizado por Coninagro en la sede de la UCA.

El funcionario nacional habló en el marco del 5° Congreso Internacional de Coninagro en la sede de la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, donde se refirió a uno de los principales pedidos de la Mesa de Enlace y a la respuesta que se está preparando.

Bahillo se negó a dar precisiones sobre lo que se está evaluando porque, dijo, aún hay cosas por terminar de definir. En los últimos días había trascendido extraoficialmente que los productores podrían pasar a contar con un tipo de cambio cercano a los 200 pesos por dólar por un tiempo determinado, como incentivo para liquidar principalmente la cosecha de soja.

El funcionario nacional dijo ante un auditorio repleto de productores que el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió a él y a su equipo “generar las condiciones” para que “el campo liquide”, porque –admitió- el Gobierno necesita recomponer las reservas del Banco Central, dado que “tenemos un problema”.

Bahillo dijo que el Gobierno debe generar “condiciones atractivas, de previsibilidad y tranquilidad” para persuadir a los productores a tomar la decisión de vender lo que han producido. “Esa es la mirada que tenemos sobre este tema que es un poquito coyuntural pero no menos importante”, comentó.

Tomando distancia del discurso del kirchnerismo duro, que ve en la menor venta de soja un mecanismo de especulación y hasta de extorsión para presionar por una devaluación mayor del peso, el secretario de Agricultura destacó que el mecanismo para establecer mejores políticas productivas debe ser el diálogo y la construcción de confianza.

“No hay manera de le vaya bien a nuestro país y que resolvamos los problemas si al campo no le va bien. Nosotros queremos que a todos les vaya bien, no tengan dudas. Podemos ponernos de acuerdo, puede haber ruido en la comunicación, pero nosotros no descansamos, estamos trabajando doce o catorce horas por día para ir encontrando las medidas y las soluciones para que los sectores productivos encuentren la previsibilidad necesaria”, comentó.

“Queremos dar la previsibilidad para que ellos realicen la liquidación de soja si ellos la entienden atractiva. Yo no voy a hacer un juicio de valor sobre los productores, no me corresponde”, agregó Bahillo.

El titular de Coninagro junto al secretario de Agricultura el lunes, antes del 5° Congreso Internacional del cooperativismo.

Desde que a principios de julio entró en vigencia el esquema que permite a los productores adquirir dólares por hasta el 30% de sus ventas al tipo de cambio solidario, la liquidación alcanzó apenas unos 300 millones de dólares cuando el Gobierno esperaba que fueran 2.500 millones.

Ante eso, Bahillo confirmó que “el esquema que se fijó hace ya casi un mes de 70/30 no fue efectivo ni asertivo porque en definitiva la cantidad de liquidaciones que hubo fueron pocas”.

“Nosotros tenemos que tomar debida cuenta de eso. Puede ser que en julio había condiciones macroeconómicas que excedían a la problemática de la herramienta, pero después esas condiciones se estabilizaron y hoy hay una tranquilidad y una previsibilidad que antes no había. Bueno, no estamos teniendo liquidaciones”, lamentó Bahillo.

“Con lo cual, nosotros debemos tomar cuenta de eso. Y reconfigurar o reformular esta herramienta. En eso estamos trabajando. No me corresponde dar anuncios. Y hay cuestiones que todavía estamos evaluando y a la brevedad vamos a ir dando respuestas”, dijo el funcionario.

Bahillo expresó que la Mesa de Enlace dejó planteado claramente que el sector necesita una mejora en el tipo de cambio. “Nosotros tomamos este pedido. Vamos a ver hasta dónde podemos dar respuestas. Lo estamos analizando. No estoy adelantando nada ni haciendo ningún anuncio, no quiero generar expectativas que luego no se condigan con la realidad porque de frustraciones estamos llenos. Quiero ser prudente, pero el pedido que nos han hecho es una mejora en el tipo de cambio y nosotros estamos analizando en esta situación”, sostuvo.