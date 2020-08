Edgardo Lera: “Hoy tenemos 70 asociados en la cooperativa y la mitad elabora vino”

Después de siete años de nacida la bodega de los contratistas, los socios de la cooperativa lograron llegar al mercado con las primeras 20 mil botellas del vino “Del contratista”, un syrah que se está vendiendo en los circuitos cooperativos en Buenos Aires y por las redes sociales en la provincia. El secretario general del Sindicato de Contratistas de Viñas y Frutales de Mendoza, Edgardo Lera, contó que esta temporada planean lanzar también El “Peón”, otro vino, blanco o tinto común, en botellón o damajuana. Y agregó que ya están pagando el crédito de 2013.

-¿Cómo fue el proceso para llegar a tener su propio vino?

-En el 2010 se creó la cooperativa. Nosotros fuimos socios fundadores. Y después empezamos con los cursos de elaboración de vino casero, que los dimos en toda la provincia. De ahí surgió la idea, si bien era algo que veíamos muy lejano, de tener nuestra propia bodega para poder elaborar, fraccionar y comercializar nuestros vinos. Varias cosas pasaron en el camino, entre ellas que falleció el presidente y vino otra gestión. Después nos volvimos a hacer cargo nosotros y seguimos con la misma visión.

El mes pasado fraccionamos. Si bien el año pasado habíamos presentado la marca, no logramos cumplir con algunos requisitos que nos fijó el INV. Pero este año largamos la marca “Del contratista”. Mandamos vinos a Buenos Aires y los están vendiendo allá. Firmamos un acuerdo con Alimentos Cooperativos, porque no tenemos experiencia en la comercialización y ellos están distribuyendo nuestro vino en Capital Federal. Y también nos han pedido de otras provincias. Se puede conseguir en algunos supermercados chicos. No en los grandes, por ahora.

-¿Qué características tiene?

-Es un vino tinto, un syrah. En el Instituto Nacional de Vitivinicultura hicieron un análisis sensorial y la verdad que salió muy bien. Mejor de lo que esperábamos. Y también se está vendiendo un poco más de lo que habíamos pensado.

-¿Cuántos litros elaboraron?

-Fraccionamos más de 20 mil botellas. Es lo que tenemos proyectado para esta etapa y, a medida que vayamos vendiendo, vamos a ir fraccionando. La idea es seguir elaborando, vendiendo a granel, que lo hacemos desde hace tres años, y también fraccionados. Queremos sacar otras dos marcas: “El Peón” y “La Ilíada”.

“El Peón” va a ser un vino tinto o blanco común, que esperamos tener listo antes de fin de año. Saldría en un botellón grande o en damajuana, que es lo que muchos nos piden, sobre todo en las zonas rurales y en los distritos. Y “La Ilíada” queremos que sea un vino más “top”. Tenemos unas barricas de roble y algunos contratistas que tienen malbec. Pero este ya sería para la próxima temporada.

-¿Cuál es el modelo de elaboración?

-Los contratistas llevan su uva a la bodega, que está en San Martín, y nosotros elaboramos. Hoy estamos empezando con el fraccionamiento. La idea, más adelante, es que cada trabajador lleve su uva y destine por lo menos un parte a la venta a granel y la otra a fraccionarlo y venderlo, que es donde se ve la diferencia, tanto para el pequeño productor como el contratista. Esas opciones van a tener.

Siempre decimos que estamos empezando con esto. No somos bodegueros. Hemos sido contratistas y llegar a esta instancia ha sido muy importante para nosotros. Ahora estamos transitando un camino, que es el de la comercialización. Pero ha sido muy buena la experiencia porque hemos cumplido con todos los pasos: trabajadores, elaboradores y ahora fraccionadores y comercializadores.

-¿Cuántos son los asociados y cuántos de ellos están elaborando hoy?

-Hoy tenemos alrededor de 70 asociados en la cooperativa y casi la mitad está elaborando. Y también está la posibilidad de que, si hay contratistas que quieren llevar su uva y no están dispuestos a asociarse, la lleven igual y se la recibimos. Sería elaborar para terceros. Ojalá vengan muchos interesados, así podemos llenar la bodega.

-¿Qué capacidad tiene?

-Dos millones 100 mil litros. Si llenáramos la bodega abasteceríamos a todos los contratistas de alrededor, que hay muchos que quieren llevar su uva a la bodega. Pero para eso dependemos de poder conseguir financiamiento para los gastos de cosecha y acarreo. Y no sabemos qué va a pasar con la pandemia, más allá de que nuestro sector no ha parado.

-El vino “Del contratista”, ¿se comercializa sólo en Capital Federal o también se puede conseguir en Mendoza?

-También en Mendoza. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Cooperativa Cootravi. Se puede conseguir en algunos negocios y supermercados. Estamos tratando de que se vaya comercializando en distintos puntos. Pero, hasta acá, nos ha sorprendido mucho porque se está vendiendo. Es verdad que por el tema de la pandemia se consume más vino (ríe). Hemos visto que es así.

-Ya como contratistas, ¿cómo se trabajó esta temporada?

-No es como nosotros esperábamos. Si bien ha subido un poco más el vino, no alcanza. Tenemos muchos casos de bodegas en las que el precio casi no se ha modificado. Ha subido un peso o dos y no es suficiente por el tema de la inflación de los costos. Leí en un informe que un productor, para sostener la finca, tiene un 30% más de gastos en insumos que la temporada pasada.

Vemos que el precio tendría que ser de un 50% más para que tanto el productor como el contratista tengan algo de ganancia. El precio actual del vino y de la uva todavía no acompaña la situación general que atraviesa el sector. Ojalá que este año siga con buenas ventas porque eso puede traccionar para que el año que viene suba el valor, y no se estanque como estos últimos años.

-Y en cuanto a los plazos de pago, ¿tuvieron alguna mejora?

-Este año se ha dado que, como ha tenido una mejora el precio, también se han acortado en algunos casos los plazos de pago. Tenemos contratistas que han logrado vender la uva prácticamente al contado, en una o dos cuotas. Depende de la bodega y la variedad de la uva, pero hace mucho que no escuchábamos que se venidera prácticamente al contado. Y esta temporada pasó.