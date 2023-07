Cae el precio de la carne y Argentina perderá un 30% en el ingreso de divisas

La caída en el precio internacional de la carne le representará a Argentina una merma en el ingreso de divisas en el orden del 30%.

Según los datos de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, el volumen de carne exportada será de unas 900.000 toneladas, una cifra similar al 2022, sin embargo representará un 30% en cuanto a las divisas que ingresarán al país que serán unos US$ 2.800 millones.

El motivo de la abrupta reducción se debe a la baja que tiene el precio de la carne en el mercado internacional.

Según datos del Consorcio ABC, las exportaciones de carne bovina del mes de junio de 2023 fueron de 70.600 toneladas y acumulado de los primeros seis meses del año trepó a 464.400 toneladas.

“Venimos de un buen volumen tanto de exportaciones como del mercado doméstico. Sin embargo, ese mayor volumen no viene con rentabilidad. A nivel internacional, hay precios deprimidos, y en mercado interno, si bien creció el consumo, la situación macroeconómica, con pérdidas de poder adquisitivo, hace que los precios estén planchados”, dijo a Calrín, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas y vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Esta caída de ingresos en las exportaciones de carne se debe principalmente a la baja en los valores internacionales de la carne, sobre todo los cortes que se exporta a China, que representa el 70% del total de los embarques argentinos.

“China ha tenido momentos de muy buen pago y hoy estamos en los pisos históricos, con un 50% por debajo”, advirtió.

Según publicó consultor Ignacio Iriarte en su columna semanal en AgroVoz, la vaca en 5 cortes, mercadería muy representativa del comercio con el gigante asiático, valía U$S 6.200 en marzo del 2022, para caer en julio a U$S 5.300 y a U$S 4.000 en diciembre. En los últimos días la vaca en 5 cortes se negocia a unos U$S 3.800, un 38% por debajo de quince meses atrás.

Al respecto, Urcía alertó que la caída de los valores en el mercado internacional impacta aún más en Argentina que en los países vecinos.

“La situación interna no es comparable con la de Brasil y Uruguay porque hay diferentes tipos de cambios y restricciones de cortes que genera un impacto diferente en relación a los competidores”, sostuvo.

El productor aseguró que “el ganadero se está descapitalizando” ya que también “hay un retraso fuerte en los precios de la hacienda y de los cortes si se mide con la inflación en general”.

Es que además de la caída del precio en el mercado internacional, puertas adentro el valor la carne apenas se movió el 1,5% en junio lo que significó un aumento del 71% interanual contra el 115% que acumula la inflación en los últimos 12 meses.