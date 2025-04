Exitosa edición de Conexión Arteba abrió las puertas del debate artístico en Mendoza

Pía Monti (Responsable de Desarrollo de Fondos de Arteba) habló con Los Andes acerca de la importancia de descentralizar el arte, además de la conexión artística entre distintos sectores, no solo de los hacedores culturales sino también de quienes pueden impulsar estas actividades.

“Anteriormente, en la feria teníamos un espacio de reflexión y debate en el auditorio, pero competía mucho con la misma programación, y las ferias tienen un ritmo muy dinámico y vertiginoso, donde no siempre hay tiempo para sentarse a conversar con calma. Entonces decidimos sacar ese proyecto de la feria , y ya que lo hacíamos por fuera, también lo extendimos a otros lugares fuera de Buenos Aires. En este caso, esta primera edición se hace en Mendoza y en San Juan”, detalló.

Curado por Ferrán Barenblit (curador independiente, ex curador de la Bienal de Cuenca 2023 y ex director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) y Alejandra Aguado (coordinadora artística de Malba—Puertos y ex jefa de Patrimonio del Museo de Arte Moderno), el foro reunió a destacados referentes del arte contemporáneo, tanto del territorio nacional como del ámbito internacional, cuyas prácticas abordan la relación entre arte, territorio y naturaleza, en un programa que incluyó conferencias, mesas de debate y una agenda complementaria de visitas y actividades en espacios destacados de la escena artística local.

“Es un foro que fue curado por estos dos especialistas que se encargaron de todo el trabajo curatorial: armar el contenido e invitar a los oradores, que fueron tanto argentinos como internacionales. Participaron figuras como José Roca, de Colombia; Cuauhtémoc Medina, de México; Julia Rebouças, de Brasil, entre otros. Todos ellos articularon sus ponencias en los auditorios de San Juan y Mendoza”, explicó Pía Monti.

“También queremos destacar que este proyecto fue posible gracias a una articulación público-privada. Como fundación, cada vez que desarrollamos un proyecto necesitamos salir a buscar fondos. Y en este caso, se comprometieron desde el gobierno hasta familias y empresas privadas, lo cual fue clave para poder hacerlo realidad”, subrayó.

Sobre el foro

El sol al mediodía del desierto: prácticas artísticas entre cielo, tierra y tiempo fue un encuentro internacional que se propuso alimentar la reflexión que el arte sostiene sobre la naturaleza y contribuir, a partir de sus investigaciones, ensayos e intuiciones, con la necesidad de alertar sobre la tensión creciente que genera la humanidad en el entramado vital del que es parte.

Monti destacó que “Además del foro, organizamos una agenda de actividades complementarias para ampliar lo que se conversó durante las ponencias. La idea fue mostrar la escena artística local a través de visitas a talleres de artistas, museos con exposiciones de artistas locales y espacios de arte. En nuestra página web está publicada esa agenda sugerida con todos esos recorridos”, agregó.

“Fueron cuatro días con una doble agenda: por un lado, el foro en sí, y por otro, estas actividades pensadas para visibilizar y fortalecer el ecosistema artístico local. Hoy terminamos con un cóctel de cierre en Terrazas”, recalcó.

Conexión Arteba en Mendoza Ferran Barenblit (curador Conexión arteba), Lucrecia Palacios (arteba), Pía Monti (arteba), Alejandra Aguada (curadora) y Cecilia Remiro Valcarcel (arteba)

Una propuesta que interpeló

Conexión Arteba no buscó únicamente descentralizar contenidos, sino también interpelar otras formas de producción cultural, muchas veces invisibilizadas por la centralidad porteña. En ese sentido, el foro El sol al mediodía del desierto propuso una mirada que combinó arte, ciencia, historia y espiritualidad, en una región que ha sido testigo de profundas transformaciones geológicas y sociales.

“Creemos que este foro fue muy valioso porque logró generar un espacio de intercambio y debate que muchas veces es difícil de construir en ferias o en otros tipos de eventos. Por eso lo valoramos tanto”, remarcó.

“Elegimos Mendoza y San Juan porque reconocemos la riqueza cultural y artística de ambas provincias. Desde figuras históricas como Fader, en el caso de Mendoza, o Spilimbergo, en el caso de San Juan, hasta la escena contemporánea que sigue muy activa. Y al ser provincias vecinas, también nos interesaba generar un diálogo entre ellas”, explicó.

“Este proyecto nació muy rápido, desde diciembre hasta hoy, pero creemos que abrió conversaciones que vale la pena seguir. Es la primera edición y esperamos poder continuarla en futuras ocasiones”, concluyó.

Foro sede Mendoza

Conexión Arteba en Mendoza Comité consultivo de Conexión Arteba: Elisa Castaño, Florencia Binder, Lucrecia Palacios y Daniel Rueda.

Se realizó en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza - Teatro Municipal Julio Quintanilla y el tema fue “Como si yo no fuera propensa a la ternura. Imaginación y sentimiento frente a la emergencia ecológica”, a cargo de Paula Fleisner, filósofa, Argentina, con las presentaciones de Florencia Sadir, artista, Seba Calfuqueo, artista de Chile y Lucio Boschi, artista de Mendoza.

Las imágenes con las que el arte intentó capturar la grandeza de la naturaleza oscilaron entre la celebración y el espanto, entre la sobrecogedora magnificencia de lo sublime y el vértigo de lo irrepresentable. Sin embargo, en el umbral de un colapso ecológico, quizás fue necesario desplazar el centro de gravedad de nuestra percepción y atender, en cambio, a lo tenue, lo intersticial, lo que se sostiene en la fragilidad de lo vivo. Esta mesa propuso un espacio para pensar nuevas formas de sensibilidad y relacionalidad con los entornos que habitamos. ¿De qué manera la práctica artística puede contribuir a imaginar un mundo en el que la distinción entre lo humano y lo no humano pierda su rigidez? ¿Qué papel jugaron la memoria y la historia en la construcción de otros modos de vinculación con la tierra? La filósofa Paula Fleisner, en diálogo con los artistas Florencia Sadir, Seba Calfuqueo y Lucio Boschi, exploró cómo la imaginación y el afecto pueden ofrecer herramientas para desarticular la lógica de dominación que definió el vínculo de la humanidad con el resto de los seres que pueblan el planeta.