Vuelve “Extinguidas”, con las divas de los ‘80 como protagonistas

Durante cuatro años, José María Muscari escribió y dirigió uno de sus éxitos más recientes. “Extinguidas” fue la comedia donde homenajeó a diez mujeres icono de los años ’80 y las reunió en el escenario, para que en primera persona repasen su propia historia.

La obra fue el último trabajo de la actriz y vedette Beatriz Salomón, quien falleció el año pasado y marcó un regreso triunfal a las tablas para varias de sus protagonistas.

Beatriz Salomón, Noemí Alan, Luisa Albinoni, Adriana Aguirre, Mimí Pons, Pata Villanueva, Silvia Peyrou, Patricia Dal, Naanim Timoyko y Sandra Smith se unieron en escena, para levantar suspiros, risas y hacer de ellas mismas en el teatro. Luego de cuatro temporadas en cartel, la obra tendrá una única función vía streaming, hoy a las 21.30, donde se podrá ver el registro de una función en el teatro Regina.

Diez mujeres que están en la memoria de varias generaciones, donde cada una con su estilo y perfil marcó un momento del espectáculo. Recuerdos, flashback, anécdotas y una nueva forma de mirar el ayer desde el hoy. Una mirada impiadosa sobre sí mismas que las lleva a recorrer y revisar su propia historia viviente, con algunos sinsabores.

Sandra Smith comenzó su camino como cantante con la agrupación Los Ángeles de Smith, que marcó los comienzos de los ’80 con su particular look y canciones pop.

Aunque continuó trabajando como actriz y conductora en distintos proyectos televisivos y teatrales.

“El streaming es una caricia al alma. Porque los artistas con un streaming no podemos hacer demasiado en lo monetario. Es seguir estando, en un año que se nos hizo muy difícil a todos”, comenta la actriz que recientemente estrenó “Los Perversos”, una obra de teatro escrita por ella.

-Fue una obra que marcó un regreso importante a los escenarios en cada una y también el último trabajo de Beatriz Salomón.

-Extinguidas fue y es para todas más que una obra, una experiencia maravillosa. Porque en un punto interpretar los personajes, pero que seamos nosotras, y eso casi nunca pasa. Haber tenido un documental de la obra y que el público tenga la posibilidad de repasar un poco su vida. Porque se encuentran con diez artistas que marcaron en un punto los momentos de la vida de la gente. En la televisión o en la música.

Además fue el último trabajo de Beatriz y en el último tiempo estuve muy cerca de ella. Y es muy duro todavía aceptar que no esté, pero creo que a ella le hubiese encantado esta posibilidad de llegar a la casa de la gente.

-Comenzaste en la música y luego te volcaste a la actuación pero conoces el mundo del espectáculo, ¿te preocupó los niveles de exposición y la vigencia?

-A mí me gusta mucho la actuación, el arte y la producción, nunca dejé de trabajar. Siempre generé proyectos e hice producciones de obras de teatro, de programas de televisión, de radio. Nunca viví el hecho de estar en la cresta de la ola, porque lo tomo como un trabajo sin tener en cuenta eso. Nunca sufrí la historia de esperar que suene un teléfono para un trabajo. A veces creen que si no estás en la televisión no existís, pero hoy con las redes la televisión no está en un primer plano. Las redes están más al día que la tele.

-¿Ves la posibilidad de volver al teatro en el corto plazo?

-Hoy no tengo planes, porque no hay mucha claridad de cómo se darán las cosas. Con un amigo escribimos una obra que se llama “Lo Perverso”, junto a Martín López Márquez y la hicimos en Buenos Aires. Y la escribí con el fin de que mi mamá cumpliera el sueño de actuar en un teatro. Y así ocurrió. Hoy no me entusiasma ponerme a producir, porque no tenemos claro cómo va a seguir todo. Si mañana me convocan para algún proyecto lo tomaré.

Creo que este momento ocurrió por algo y es para que aprendamos. Volveremos a una normalidad diferente, pero vamos a saber adaptarnos.

La ficha

Extinguidas. Día y hora: hoy, a las 21.30. Disponible por 48 horas. Entrada: $600. En www.tiendaticket.com