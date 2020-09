Video: la angustia de Gabriel Canci por la situación que atravesó un amigo en la Arístides

Gabriel Canci se lo reconoce no solamente por ser uno de los diseñadores más destacados de Mendoza, sino también por su carisma y sencillez. Sin embargo, hoy publicó en su cuenta de Facebook un video con mucha angustia y preocupación por el sector del espectáculo.

El diseñador contó que desde marzo no trabajan y han tenido que rebuscárselas para salir adelante todos estos meses. “Desde el mes de marzo los que nos dedicamos al entretenimiento, a los eventos, a todo lo que significa luz, sonido, pantallas, banquetes, vajilla, decoración, globos, fuegos artificiales, floristas, maquilladores, peinadores, diseñadores hemos dejado de trabajar. No hemos accedido a ningún subsidio por parte del Estado. Sin embargo muchos de mis amigos como yo nos hemos reinventado. Conozco DJ que tienen verdulería. Otros hacen fletes, otros como yo y mi hermano producimos y vendemos barbijos”, indicó.

El artista aclaró que su descargo no tiene ningún tinte político. “No soy macrista ni kirchnerista”, aseguró y apuntó a descartar vivir en la grieta para salir adelante “todos juntos”.

En este sentido, se solidarizó con un colega que tiene una empresa de banquetes. Guillermo Leme, como lo presenta Canci, decidió sacar sus muebles fuera del local donde los guarda para venderlos en una suerte de “feria” en la calle Arístides. “Como mucha gente salió a la calle con sus cosas, sus muebles que les salieron fortuna a venderlos para poder comer, pagar el alquiler, la luz y el gas”, indicó en el relato.

“Irrumpieron en su local de una manera bastante impertinente, por decirlo sutilmente. Le obligaron a ingresar hasta la última silla que tenía de exposición en la vereda, como si fuera una de las tantas ferias que se permitieron o se permiten en la Arístides”, hizo referencia a otros locales que también han puesto sus cosas en exposición.

El modisto contó que las autoridades le solicitaron a Guillermo que retirara sus pertenencias de la vereda y las volviera a meter a su local. “No hay derecho a una persona que está trabajando, de la manera que lo hace, a hurgarlo como se hace. A retirar hasta la última silla, sino la autoridad no se retiraba y no se iba. Cuando no hace nada malo, está laburando”, sostuvo con tristeza.

Finalmente, Canci pidió mirando fijamente a la cámara que si hubiera algún protocolo o habilitación para que el sector continúe “reinventándose” que lo construya el Gobierno y lo acerque a todos.

“Apelo a la buena voluntad de los políticos mendocinos, que los admiro y siempre han sido referentes para que habiliten protocolos para estas cosas. Si tenemos que pedir habilitaciones lo vamos a hacer, pero marquen cuáles son los caminos correctos. Necesitamos trabajar, solo eso pedimos. No hay manera de seguir adelante, si no nos abren un camino para que todos podamos levantar la cabeza”, completó.

¡Mirá el video completo!