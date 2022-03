Tras la cachetada de Will Smith a Chris Rock, 5 grandes escándalos en la historia de los Oscar

La 94° ceremonia de la entrega de los Premios Oscar transitaba sin grandes sobresaltos e, incluso, con una marcada monotonía que prometía convertirla en rápidamente olvidable este domingo por la noche. Fue entonces cuando el humorista Chris Rock y el actor Will Smith regalaron a los presentes en la gala y a las millones de personas que seguían la trasmisión “el momento de la noche”: Chris Rock, con su característico estilo de humor negro -y que ya le ha traído incontables críticas- bromeó sobre la cabeza calva de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. Pero el protagonista de “King Richard” y “Men in Black” no soportó la humorada (más teniendo en cuenta que su mujer sufre una enfermedad llamada alopecia, por lo que pierde el cabello), se puso de pie y fue a su encuentro en el escenario. Y cuando lo tuvo en frente, le dio una violenta cachetada que dejó a todos sin palabras en la gala.

“¡No hables de mi esposa!” gritó una y otra vez Will Smith, con insultos incluidos, tras regresar a su asiento. Atónito -pero sin salirse del personaje-, Rock aseguró que no lo haría más y siguió con su número. Minutos después, Will Smith recibió el Oscar a Mejor Actor por su papel en “King Richard” (la película donde personifica al padre de las tenistas Venus y Serena Williams) y, con lágrimas en los ojos, se disculpó por el episodio y agradeció el premio.

Will Smith pidió disculpas por la agresiíon a Chris Rock cuando lo premiaron como mejor actor en los Oscar 2022. Foto: AP.

Cinco escándalos inolvidables en la entrega de los Oscar

La reciente pelea -con golpes incluidos- entre Will Smith y Chris Rock no hace más que sumarse a una gran cantidad de escándalos que han marcado a fuego la entrega de los Oscar desde sus inicios. Errores, rechazos, ausencias y discursos incómodos han sido algunas de estas memorables escenas y de las que todavía se habla (y se seguirá hablando) al recordar a los máximos galardones de la Academia.

“La La Land”, la Mejor Película que no fue

Así como en esta edición la gran candidata a alzarse con el Oscar a mejor película parecía ser “El poder del perro”, en la ceremonia de los Premios Oscar de 2017 había una gran candidata también: “La La Land”. De hecho, a diferencia de la edición del pasado domingo -cuando “CODA”, que finalmente fue elegida como ganadora, también llegaba con grandes chances-, hace 5 años no parecía haber otra película que opacara al musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling.

Sin embargo, la elegida fue “Moonlight”, una película estrenada en 2016, dirigida por Barry Jenkins y que centraba su trama en la difícil historia de vida de un joven afroamericano y homosexual en Estados Unidos. Pero lo insólito fue que, al momento de anunciar al film ganador, los presentadores Faye Dunaway y Warren Beatty anunciaron a “La La Land” como Mejor Película. Se trató de una gran equivocación, ya que los presentadores leyeron -por error- el sobre del premio a Mejor Actriz que recibió Emma Stone por el musical. Sin embargo, las suspicacias nunca se disiparon, en especial porque gran parte de la crítica consideraba que “La La Land” merecía el Oscar a Mejor Película 2017.

Will Smith, Jada Pinkett Smith y Chris Rock ya protagonizaron escándalos en los Oscar

En 2016, dos de los protagonistas del más reciente de los escándalos (Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith) también estuvieron en el centro de la polémica. Y es que, tras conocerse las nominaciones para Mejor Actor y Mejor Actriz, resultó llamativo que los 20 candidatos y las candidatas fueran blancos. Por esto mismo es que el matrimonio se convirtió en abanderado de la campaña en redes sociales #OscarsSoWhite (Oscars Tan Blancos), donde se cuestionaba la falta de diversidad.

El otro personaje central del escándalo de la cachetada de los Oscar 2022 fue el humorista Chris Rock, quien recibió el golpe de Will Smith. Sin embargo, no es la primera vez que el cómico queda en el foco de los cuestionamientos. En la ceremonia de 2015, Rock protagonizó un sketch en el que subió a unos niños asiáticos al escenario para dar lugar a una catarata de chistes racistas en los que se burlaba de las condiciones de trabajo que suelen existir en algunos puntos de estos países y hasta en los lugares comunes sobre estar especializados en fabricar teléfonos celulares. El director de cine Ang Lee (”Secreto en la Montaña” y “Una Aventura Extraordinaria”) encabezó una carta de protesta por el espectáculo.

El beso de Angelina Jolie con su hermano

En el 2000, Angelina Jolie recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en “Inocencia Interrumpida” (estrenada en 1999). En la previa a la entrega de los premios, momento que se conoce como “la alfombra roja”, Jolie y su hermano, James Haven se besaron en la boca y ante todas las cámaras y flashes.

La escena causó un gran revuelo. En especial luego de que Angelina, tras recibir el premio y durante su discurso, reconociera estar “muy enamorada” de su hermano.

Los Oscar de 1993, los discursos fuera de guión sobre el SIDA y el Tíbet y las prohibiciones

Si algo caracterizó a la entrega de los Premios Oscar en 1993 fueron los discursos salidos del guión original, las polémicas que trajeron y las posteriores prohibiciones a participar de las galas de la Academia a quienes los enunciaron.

Susan Sarandon y Tim Robbins fueron dos de los artistas que habían sido elegidos para presentar una de las nominaciones en la ceremonia de 1993. Pero, lejos de la función que se les había asignado, el actor y la actriz aprovecharon la masiva llegada de la transmisión de los Oscar para pedir que Estados Unidos institucionalizara medidas concretas que permitieran el ingreso formal al país de la gran cantidad de haitianos contagiados de SIDA y que estaban aislados en la siempre cuestionable base norteamericana en Guantánamo. Sarandon y Robbins fueron prohibidos y vetados de participar en futuras entregas de los Oscar.

Quien también se “ganó” un veto para estar en futuras entregas de Oscar esa noche fue el actor Richard Gere. Y es que el protagonista de “Pretty Woman” estaba en lo más alto de su carrera justamente a raíz de esta producción, y aprovechó su posición para cuestionar los Derechos Humanos en China y la opresión contra el Tíbet. Recién en 2003, 20 años después de este episodio, Gere volvió a participar de una ceremonia.

Marlon Brando, el Oscar rechazado y el duro discurso de una joven aborigen

En 1972, el legendario Marlon Brando fue premiado con el Oscar a Mejor Actor por su memorable interpretación de Vito Corleone en “El Padrino”, dirigida por Francis Ford Coppola. Sin embargo, Brando rechazó el premio y no estuvo presente en la ceremonia de premiación.

Cuando se anunció al ganador, en lugar de Brando subió una aborigen de la tribu apache llamada Sacheen Littlefeather. Fue ella quien dio el discurso, y dijo que había sido enviada por el propio Marlon Brando para rechazar el premio por la manera en que Hollywood representaba a los nativos en sus producciones.