Toby Deltin lanza su disco “Juego de Artificio”

Luego de participar en diferentes proyectos y bandas, Toby Deltin decidió darle cauce a su camino solista. Desde 2020 tras dejar el grupo Gauchito Club, el músico y productor formó su propia banda y de a poco surgieron los primeros indicios de la nueva etapa musical.

Finalmente en 2021 surgió la idea de hacer un disco de larga duración y ahí nació “Juego de Artificio”, la placa debut de Toby que desde hoy está disponible en todas las plataformas.

Un compilado de doce canciones, las cuales fueron mostrando algunas a cuenta gotas durante todo el proceso de producción y muestran la búsqueda sonora y lírica del músico, con la coproducción de Manu Nazar.

“Esa sensación de concluir un largo proceso, un proceso interno, después de muchos años de hacer música y que sea el primer disco es como un hito en mi carrera solista y mi camino musical”, cuenta Toby Deltin quien se animó a caminar en solitario.

Canciones atravesadas por el tiempo

Luego de componer treinta canciones, el músico decidió hacer una selección especial del material, que fue lanzando en las plataformas como “Asusta a veces”, “Equipaje” o “Las formas del sol”.

“Me propuse componer e hice unas treinta canciones. Y pensé en editarlas a todas, pero Manu Nazar con quien produje el disco me dijo que era demasiado, algo lógico. Así que convoqué a algunos amigos, artistas y les pasé todas las canciones e hice un ranking de las quince que les gustaron más. Basado en esa votación elegí doce y ahí quedó la selección. Casi todas están conectadas en lo narrativo y a su vez podían ir solas”.

-En lo musical, ¿qué buscaste y que lograste?

-Como músico y como persona soy muy ecléctico. Tengo una escuela musical heterogénea, con mucha influencia del rock inglés, mucho rock progresivo. Pero también rock nacional y tengo lo rioplatense porque soy de Buenos Aires. Llegué hace trece años a Mendoza y me abrazó mucho el folclore. Todo eso es Toby Deltin y eso está en el disco. Hay algo folclórico, un aire candombe, un tema rockero. Pero no me gustan las etiquetas ni que es un disco indie o de rock. Vas a escuchar desde una trova hasta algo de rock, no me gusta pensar la música en post de armar un paquete. Lo más sincero es lo que salió y la idea del disco fue esa.

Tal vez hay temas que tienen la misma lógica de instrumentación, pero no me puse ninguna barrera desde lo musical.

Junto con el lanzamiento del disco, presentará el video del tema “Maniquí” es un “pseudo cortometraje de ficción” dirigido por el propio Toby.

“Es una canción que me retrata en los momentos de crisis, que habla de ese espiral al que nos sometemos, los diferentes estadíos emocionales que pasa una persona y el video retrata de una manera gráfica estos momentos. Para mí tiene un tinte de película de ficción, desde como se pensó el guión, es como una película musical”.

El músico junto a Manu Nazar produjo su primer disco solista.

-¿Las letras las creaste desde lo autobiográfico?

-No sé si autobiográficas, pero pensaba el concepto del disco y la línea argumental está dada por las canciones es el tiempo, como el eje de las historias. Por ejemplo, “Bailar así” toma el paso del tiempo que llega a su fin, que fue hermoso, pero que termina. También está “Equipaje” que es más esperanzadora y el tiempo y los nuevos rumbos, apuntalando a la vida desde el presente.

Luego del lanzamiento, el músico prepara una serie de presentaciones en formato acústico y la presentación oficial del disco con su banda, el 28 de agosto en el teatro Mendoza. Para luego viajar por todo Cuyo con sus flamantes canciones.