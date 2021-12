Televisión: la caída de ShowMatch y el regreso de La Voz Argentina

La pandemia fue un punto de inflexión para la televisión argentina. Tras meses de negativa, sin poder trabajar, finalmente el 2021 dio paso para que volviera Marcelo Tinelli a la pantalla, dilatara el regreso de Mirtha Legrand como conductora y el reality sea la estrella del rating.

Marcelo Tinelli y una fórmula gastada

La vuelta de ShowMatch a la televisión era una de las apuestas de El Trece para repuntar las mediciones dar batalla a MasterChef, el programa más visto de la pantalla.

Este año apostó por el certamen “La Academia” donde 23 parejas de famosas compitieron en distintos ritmos y disciplinas. Siempre con la picante mirada del jurado, como caballito de batalla para la polémica.

Pero nada de lo “nuevo” fue suficiente para evitar la caída del rating y con ello el final de una era de Marcelo Tinelli en la televisión argentina. Alcanzó picos de 5 puntos en las mediciones, una de las marcas más bajas en su historia, que dan cuenta que el ciclo ya no va más. Los escándalos de turno ya no resultan eficaces para una platea que se dirime entre los adultos adeptos al formato televisivo tradicional y un público joven que no mira televisión.

Tinelli aseguró la continuidad de "Showmatch". (Instagram Marcelo Tinelli)

En el último programa del ciclo donde resultó elegida la primera pareja ganadora de La Academia, el conductor y productor puso toda la carne al asador para dar batalla a Telefé y con el show de L- Gente culminó una temporada sin luces, que lo hicieron replantear el rumbo de un formato que perdió vigencia.

Mirtha Legrand y la herencia a Juanita

La salida de la pantalla de Mirtha Legrand debido a la pandemia fue el blanco de especulaciones durante todo el 2021. El ciclo de los almuerzos y la Noche de Mirtha quedó al mando de Juanita Viale, que en la temporada se encargó de reforzar su estilo como conductora y reemplazar muy bien a su abuela.

Claro que las mediciones en el rating siempre son una preocupación y la batalla por quedarse con el primer puesto no fue fácil. En frente, el programa PH conducido por Andy Kusnetzoff ganó la pulseada de los sábados a la noche, aunque Juanita y su estilo desenfadado dieron la nota y marcaron los escándalos de turno.

El regreso de Mirtha Legrand a la tevisión. (Foto: Prensa)

¿Mirtha Legrand está cada vez más lejos de volver a la conducción? Aunque la legendaria figura volvió en un programa especial junto a su nieta, se especula que luego de la operación cardiaca y casi dos años sin conducir, es cada vez más incierto su regreso la próxima temporada. Mientras tanto, Juanita ya se ganó su lugar en la mesa de Mirtha e imprimió un estilo fresco a un programa que resiste el paso del tiempo.

MasterChef Celebrity y La Voz, dos fenómenos de la televisión abierta

El reality parece ser el formato por excelencia del entretenimiento en la televisión nacional. Masterchef Celebrity es uno de los programas más vistos y exitosos de la temporada. Con dos ediciones, la tercera edición está al aire, la competencia culinaria marcó picos de audiencia y un ida y vuelta con el público en redes sociales.

El ciclo conducido por Santiago del Moro es una de las apuestas fuertes de Telefé, que navega entre el entretenimiento y la polémica. Aunque la tercera edición tuvo vaivenes y no goza de la misma popularidad que las anteriores, sigue entre los formatos preferidos.

Pero si de reality se trata, el regreso de La Voz Argentina fue uno de los programas que marcó la temporada 2021. Conducido por Marley, propuso un renovado jurado con Soledad, Ricardo Montaner, Lali y la dupla Mau y Ricky.

Los cuatro finalistas de La Voz Argentina continúan con su carrera artísticas tras su paso por el programa.

Cada emisión se transformó en un verdadero debate que traspasó la pantalla y despertó el fanatismo de la gente por los participantes, siendo uno de los programas más vistos de la temporada.

Pese a que las fórmulas son mundialmente conocidas no dejan de tener éxito y son el haz bajo la manga de una pantalla abierta, que parece no encontrar nada nuevo para mostrar.