Spaghetti Western presenta esta noche en el Imperial de Maipú su último disco

“No nos tenemos que perder de la escena, que no nos olviden”, dice al teléfono Francisca Figueroa , vocalista y guitarrista de Spaghetti Western , sobre las enseñanzas de la pandemia.

Y es por eso que, cuando aún era incierta la habilitación de las actividades culturales, en noviembre pasado, ellos sacaron un disco colosal como una suma de continentes: “Pangea” , que recopila viejos temas pero los pone a la luz de la sonoridad actual del grupo, fue tramado en cuarentena, producido con obsesión y meticulosidad y dado a conocer a sus fans justo en el momento que más lo necesitaban.

Ahora, después de mostrarlo en un par de shows, lo van a presentar en el Teatro Imperial. Es la primera vez, además, que estos “manijas” del lejano oeste llevan su música un poco más al sur, para el agite del público maipucino. La cita es hoy, a las 19, con Francisca y Nawel “Chino” Lim (batería, percusión), Tomás Lazzaro (guitarra), Rocío Barboza (voz y percusión), Ricardo “Tapa” Quirós (bajo) y Quito Pithod (piano eléctrico, piano, Rhodes y sintetizadores).

“Fran” atiende el teléfono desde la casa que comparte con otros integrantes de la banda y su voz, aunque no sean fanáticos de la escena independiente, ya la conocen muy bien: les sonará de la última Fiesta de la Cosecha, donde cantó al lado de Pedro Aznar, Orozco-Barrientos, Javier “Pulpo” Montalto y Gabriela Fernández.

“Hay cosas polémicas y otras no, nos llevamos muy bien por suerte, siempre hay mucho diálogo”, dice sobre esa convivencia. “Ensayamos todo el día, así que está bueno”.

-¿Este show del domingo es el primero que hacen de forma presencial?

-No, ya hemos tocado un par de veces. Ha sido bastante loco, hemos estado pensando en presentar el disco de una manera más artística y con esa perspectiva de presentación. Ha sido muy loco volver a salir y teníamos muchas ganas de volver a tocar en vivo, muchas ganas de estar arriba del escenario, ha sido bastante eufórico salir.

-Es la primera vez del grupo en el Teatro Imperial, ¿cuáles son sus expectativas?

-Bien, estamos re tranquilos, tenemos ganas de ir y compartir lo que siempre hacemos. Lo que pasa también es que no hemos hecho mucho los temas en vivo y mucha gente tiene ganas de escucharnos, nos escriben con ganas de ir y disfrutar, me he dado cuenta que la gente va mucho a cantar. Cuando tocamos la gente canta un montón, y como no han podido con los temas nuevos es muy eufórico, uno lo ve así arriba del escenario.

-¿Van a repasar los dos discos?

-Sí, y vamos a estar con artistas invitados como Juan Olguín y Vera de Venus.

-Hasta lo que han podido presentar, ¿cuál ha sido el tema de “Pangea” que más resonó en vivo?

-En vivo me parece que “Calma”, ha sido el más intenso a la hora de tocar en vivo.

-¿Y a ustedes?

-Puede que sea el tema “Pangea”.

- Contame sobre el proceso de creación de este segundo disco, ya que lo presentaron recién habilitadas las actividades.

-El disco tiene temas que venían desde hace mucho tiempo, somos bastante creativos y eso debemos aprovecharlo. El otro día hablaba con un músico que es más grande que yo y me decía: “Aprovechá la creatividad porque se corta” y yo estaba como “noo, me estas spoileando mi vida” (ríe). “Pangea” fue un disco que se fue produciendo con canciones viejas de tres o cuatro años que vas trayendo, canciones que salieron de mí y de otros compañeros, es una mezcla.

-¿Pero por qué decidieron hacerlo ahora?

-Porque Spaghetti es manija, somos manija en ese aspecto que es rosquear con la música, dedicarle horas a dividir las canciones, en la producción a veces estábamos dos horas haciendo dos compases nada más. Tenemos mucha rosca y tiene un laburo ciertamente fino, de producción más detenida que por ejemplo en el primer disco no hicimos y en este disco sí trabajamos con Juan Olguín como productor. Fue un laburo nuevo para nosotros, porque tampoco lo habíamos laburado tan detenidamente. Es agotador.

-¿Son todos así de enroscados?

-No todos, yo rosqueo pero hasta ahí nomás, lo normal. Quizás porque no sé mucho sobre teoría musical.

-¿Cómo es el proceso creativo de Spaghetti?

-Llegamos a la sala y alguien lleva una idea, los demás aportamos sobre eso. Generalmente cada uno compone su parte del tema, cada uno hace lo que uno quiere. Generalmente uno tira una idea y eso va dando vuelta, seguimos al que tiene la batuta en la canción. Tiene mucha composición colectiva y creo que eso se nota a la hora de escuchar la canción.

-¿Cómo llevaron el aislamiento, pudieron componer? ¿Hubo canciones que quedaron fuera del disco?

-Sí, hay millones de canciones y ya estamos planeando nuevo material. El aislamiento, como a todos, pero pudimos grabar cosas, porque tenemos el privilegio de tener una casa donde grabar, ensayar y no pagar una sala, poder estar acá y maquetar, grabar cosas, borrar... Hemos podido sentarnos a ensayar.

-¿Cuáles son las expectativas de este año y para los próximos shows?

-Tenemos el 11 de abril en el Imperial y el 16 vamos a tocar en San Juan, tenemos ganas de salir un poco este año, pero es tan relativo, porque se vive el día a día. Lo que sí hemos podido proyectar es armar un nuevo disco, qué hacer, en qué formato, hacer un EP o un disco, sacar singles... Es muy loco porque la virtualidad te hace tener que reinventarte en muchas cosas. Estamos siempre produciendo, armando temas, independientemente de la pandemia.

La ficha

Spaghetti Western

Fecha y hora: Hoy, a las 19.

Lugar: Teatro Imperial (Perón y Pescara, Maipú)

Entrada general: $600. En http://bit.ly/SpaghettiWesternImperial.