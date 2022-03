Sandra Bullock anunció que se retira de la actuación

Sandra Bullock se ha convertido en todo un hito del cine. La artista ha protagonizado un sinfín de éxitos entre comedias y dramas a lo largo de su extensa carrera y hoy decide poner un freno.

La artista se encuentra promocionando su última cinta “The Lost City”, la cual podría ser la última por bastante tiempo según reveló. La estrella de Hollywood anunció que tomará un descanso indefinido de su carrera para poder dedicar tiempo a su familia.

Según explicaba Sandra a diferentes medios estadounidenses, su carrera requiere de atención 24/7, al igual que su maternidad. Por lo que hoy, la actriz decide dar un paso al costado y dedicar más tiempo a sus hijos de 10 y 12 años.

Sandra Bullock decidió retirarse para dedicar tiempo a sus hijos adolescentes.

“Ahora mismo, y no sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz”, contó Bullock en una entrevista con Entertainment Tonight. “Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, dijo sobre la decisión que tomó.

La actriz tiene dos hijos, de 10 y 12 años, que adoptó en 2010 y 2015 y según explicó, desea participar activamente del calendario social, educación y estar presente en la crianza de ambos.

Bullock reveló también que sus hijos están felices porque en estos días irán, por primera vez, a un estreno de cine cuando concurran junto a ella a la premiere de su filme. “Lo harán por la puerta de atrás. Aunque Laila realmente quiere estar en la alfombra roja. Yo decía: ‘No va a pasar eso’, pero finalmente podrán verla y todos podrán invitar a un amigo”, contó.

Sandra protagoniza la nueva cinta "The Lost City".

Además, explicó que quiere estar allí para acompañarlos durante su retorno a la vida social después de la pandemia, ya que con culpa admitió que ha sido algo paranoica con el tema. “Será la primera vez que salgan de esta especie de nube oscura de la pandemia y puedan sentir algún tipo de sensación de normalidad”, admitió.

“Todos los padres me conocen como la loca de la pandemia. Saben que sus hijos volverán sin Covid cuando vienen a nuestra casa”.

A pesar de que en varias oportunidades ha dicho que este retiro es por tiempo indefinido, luego dio un pequeño parámetro de cuánto podía extenderse. Según adelantó en la rueda de prensa del Festival de Cine SXSW en Austin, Texas, planea volver “cuando [sus hijos] sean adolescentes, sólidamente de 16 o 17 años”.