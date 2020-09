Romina Gaetani se convierte en “maga" en la película “Giro de ases”

Después de verla en múltiples papeles pensábamos que no quedaban facetas de ella sin conocer, pero obviamente nos equivocamos. Romina actuando de maga es algo que no esperábamos y llegó para demostrar que siempre queda algo distinto por hacer.

Ella interpreta a René en la nueva cinta de Sebastián Tabany y Fernando Díaz “Giro de Ases” que llega hoy a la pantalla de Cine.ar TV a las 22. Luego de meses de preparación e incertidumbre, los directores no bajaron los brazos y traen en medio de la pandemia esta película sobre la magia.

“Era algo que yo lo admire, lo agradecí y me puso muy contenta cuando en la edición y todo lo que es post-producción, Sebastián nos iba contando cómo iba todo lo de la película para estrenarla. Se brinda y se festeja en este momento tan difícil pero que de alguna manera el hecho de que se estrene por Cine.ar TV hace que se vea en todo el país”, expresa Romina en conversación con Los Andes.

La historia relata cómo Martín, el protagonista de esta historia y practicante de magia con cartas, conoce a Sofía y se enamora a primera vista. Con el paso de los días su amor cambia radicalmente su magia, transportándolo a un mundo que él creía utópico.

Con un elenco conformado por grandes artistas, esta comedia romántica traerá la magia que falta en momentos como los que estamos viviendo. Serán Juan Grandinetti, Carolina Kopelioff, Thelma Fardin, Lautaro Delgado y Esteban Pérez quienes acompañarán a Romina en esta historia.

“Es una historia de amor muy linda, en el marco de la magia. El vehículo principal es ese, fue filmada en la comunidad mágica en Buenos Aires. Es la primera película de este tema que se hace en Argentina, hubo otros documentales o películas donde aparecía la magia pero no una película que hable de ella en sí”, expresa.

El rol que juega Romina en esta historia, que al parecer tendrá una segunda parte, es la de una maga que enseña a aquellos que tienen un poder natural a controlarlo. Su personaje está inspirado en el gran mago argentino René Lavand.

“Me propuso un personaje muy hermoso para componer porque está inspirado en René Lavand, uno de los grandes magos e ilusionistas del país y del mundo, yo lo miraba cuando era muy chiquitita y si bien no hago de él, esta es un poco la película en homenaje a él y al mundo de la magia.”

Para armar su personaje, recurrió al archivo de su inspiración y los resultados fueron excelentes. “Me adentré en todos los archivos de René y revivir muchísimo, él mientras hacía su arte contaba historia hermosísimas y más de una te hacía emocionar un montón”, cuenta entusiasmada. “Fue muy emotivo volverlo a ver y reconocer que puso en una mujer un personaje de nuestra historia que era un hombre, cuando en el mundo de la magia la mayoría son hombres quienes la ejecutan, fue muy hermoso.”

Su figura femenina le da una fuerza única al papel que interpreta, posicionando a la mujer en un plano de hombres.

La historia de Giro de Ases transcurre en la comunidad mágica de Buenos Aires. Su título es la versión en español de un clásico truco de la cartomagia llamado Twisting the Aces del mago canadiense Dai Vernon, considerado uno de los mejores magos de cerca del siglo XX.

Además, por si fuera poco, cuenta con la participación de un mago de verdad: Henry Evans. “Él fue quien preparó a los muchachos y las chicas, a mí no me tocó hacer ningún truco de magia pero ellos se prepararon con Henry Evans, muy bonito lo que hacen, no sólo por los trucos sino por la historia de amor que cuenta el guion.”

De lo mágico a la realidad

Como a todo el mundo, la pandemia la tomó por sorpresa y lo que podría haber sido un estreno con todas las letras, se redujo a la virtualidad. Aunque lejos de desanimar, es un rayito de luz entre tantas malas noticias.

“Desde ya que estrenar la película en pandemia, más allá de que se trate de magia, es un poco mágico también que se estrene en estos momentos (ríe). Es difícil porque en plena cuarentena el equipo siguió trabajando la película para terminarla, es de mucha alegría y para festejarlo”, expresa.

Romina le da vida a René, papel inspirado en el gran mago argentino.

- Todos necesitamos un poco de magia…

En este momento necesitaríamos un montón de cosas, más allá de la vacuna, necesitamos igualdad para los que no pueden llegar a fin de mes. Desde ya todos los que estamos cumpliendo la cuarentena, necesitamos de la ficción y las historias, del arte, ya que es un gran compañero, trasmutador, reflexivo.

- ¿Cómo recibiste la noticia de esta pandemia?

Me agarró volviendo de Córdoba de hacer temporada. Fue todo muy de golpe. A los pocos días tuve un llamado de Daniel Aráoz quien me invitó a participar de la obra Cajas Chinas junto a Roly Serrano, así que fue un proceso de tres meses de ensayo vía zoom, de lunes a viernes de 3 a 5 horas así que fue bastante intenso. Estrenamos, estuvimos un mes y después al toque empezamos a adentrarnos a los días previos de la película.

- ¿Y cómo llevas el aislamiento?

Como se puede, alejada de la familia como nos pasa a todos, es muy difícil trabajar, todo lo que es streaming, se torna pesado y difícil sobre todo para los artistas que somos los últimos que vamos a volver, entonces se torna un poco angustioso. Hay que ver cómo sigue todo esto.

- ¿Volverías a hacer algo en la virtualidad?

Si, lo volvería a hacer, porque hoy es el único medio para poder compartir un hecho artístico.

Se han presentado proyectos para volver a las salas teatrales, ¿Vos te animás al teatro presencial?

- Si claro, volvería porque imagínate los técnicos, maquilladores, maquinistas, iluminadores, todos los que trabajan en ese lugar, ¿cómo no vamos a tener ganas de volver? Obviamente respectando el protocolo y modificando las salas, sé que hay un protocolo que se está trabajando. Pero en las producciones televisivas y cine, sobre todo para los actores que nos es tan necesario el contacto para transitar el cuento y los músicos y músicas, si bien el streaming se puede hacer de forma más fácil es difícil hacerlo sin público.

- ¿Has trabajado en algún proyecto musical?

Estoy con dos músicas haciéndoles algunas canciones, escribiendo, leyendo, estoy a modo de aprovechar el encierro para estar con la hoja y el lápiz. Ellas van tocando y yo les paso en un audio lo que me parece que puedo ir cantando, les mando una letra por mail, te vas mandando los archivos y armando.

- ¿Y en lo personal?

En principio estoy avocada a la música, trabajando con distintos músicos y músicas, escribiendo, tomando mis clases de canto, eso es un montón. Poder concentrarse en tantos meses de encierro es un montón.

- Sos una reconocida militante del feminismo, ¿cómo han mantenido la lucha en aislamiento?

Se han efectuado varios cacerolazos desde los balcones. Para eso están las redes y la red que hemos ido armando desde hace tiempo, para eso está la línea 147 y 144, que todo el tiempo vamos subiendo videos o estamos en contacto con casos, eso lo vamos resolviendo como siempre. Viendo cómo podemos acompañar, cada caso es distinto, se toma y se abarca de forma distinta. Sobre todo cuando en esta pandemia se registraron alrededor de 200 femicidios.