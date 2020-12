Roberto Mercado se prepara para lanzar “Menduzco”, su disco más personal

Leyendo “Bautizo cuyano”, de Félix Dardo Palorma (1918-1994), Roberto Mercado encontró la palabra que mejor definía su identidad: “Menduzco”, un gentilicio más señorial que “menduco” y más cariñoso que “mendocino”, que además conserva un guiño fonético y poético que ninguno tiene: la zeta de Mendoza.

Su último trabajo discográfico, del que ya presentó cuatro adelantos y verá la luz definitiva en los próximos meses, lleva esa palabra impresa en la tapa. Se trata también de su álbum más personal, pues las 13 canciones tienen letra de él.

“El disco está terminado, en fábrica -adelanta-, pero no lo voy a sacar hasta que tenga una expectativa de trabajo cierta”, sugiere Mercado, y se arriesga a dar una fecha límite: si en marzo de 2021 no se puede presentar en vivo, al menos lo subirá íntegramente a las plataformas digitales.

“Menduzco”, que tiene músicas de Carlos “Charly” Guzmán, Eduardo Guajardo y Víctor Hugo Cortez, es un disco profundo, nacido de a poco y con mucho interés en lo identitario: “En él asumo mi mirada sobre la provincia que a mí me tocó vivir en estos 58 años. Y es un salto al vacío”, dice riendo, refiriéndose al enorme peso de dar a conocer la poesía propia.

“Ha llegado la hora de que uno ponga en palabras su forma de ver las cosas. Fue un proceso de creación fuerte de seis años, Se logró reunir un repertorio de más de 25 que permitieron elegir 13 en una dirección. ¿La dirección? Así es Mendoza, según mi forma de ver”, explica.

En los últimos años, el camino de este cantautor nacido en Phillips (Rivadavia), había tomado otras direcciones, como investigar y documentar la tradición. Lo hizo en “Música regional del este mendocino”, donde recopiló el repertorio de la zona este y lo llevó por más de 300 escuelas; y también en “El vino vino a cantar”, que muestra cómo nuestra bebida emblemática fue tratada en la música popular. El último trabajo, “Palorma ciento por ciento”, un proyecto que lo unió a Oscar Domínguez, fue un exquisito homenaje por el centenario de su nacimiento.

Pero en los últimos días, Mercado difundió cuatro canciones de “Menduzco”, que ya dan una pauta de qué quiso decir con este disco: “‘En las simples diferencias’, por ejemplo, es un vals con música de Eduardo Pardo, que reflexiona sobre la pérdida de algunas costumbres culturales, sobre todo en las zonas rurales, como la elaboración de las conservas. Que no solamente era algo cultural, sino que también era una ayuda económica para cuando en invierno el trabajo del obrero rural menguaba”, explica sobre uno de esos temas.

“‘San Vicente pide cuecas’ habla de la fiesta religiosa que se hace en el secano, cuando los puesteros, cuando las lluvias son escasas, se reúnen a rezar una novena. Al noveno día, arman una fiesta popular en la que se canta y baila. Lo pude ver en Arroyito, en la esquina donde se juntan Mendoza, San Luis y San Juan, y me pareció emocionante la devoción popular con la que hacen todo”, explica.

En “El gatito de los temblores” se refiere al julepe que nos dan los sismos, y el huayno “Golondrinas de la vendimia” tiende un lazo con el norte, haciendo un sensible retrato de “los que considero que vienen a completar el paisaje rural en tiempo de cosecha, haciendo hincapié en que no sé qué es más duro, si el trabajo que vienen a realizar los trabajadores golondrinas o el desarraigo que tienen que sufrir”.

El material se completa, entre otras canciones, con un homenaje a La Guarida del Celebrante, con una zamba dedicada al trasfoguero (esa brasa que queda encendida durante la noche para avivar fácilmente al otro día) y una chacarera que esbozó recordando regionalismos que escuchaba en su infancia.

“Si bien el disco es mendocino, no es un disco cuyano, porque apela también a otros géneros folclóricos para comunicarse, como la zamba, el huayno y una chacarera”, adiverte. “Y también es universal, porque cosas como el amor, la miseria y la falta de trabajo son universales”, dice.

Aunque el trabajo grueso de escritura se hizo en los últimos seis años, algunos borradores se remontan a finales de los ’90, cuando Eduardo Gregorio lo entusiasmó a escribir. “Uno de mis grandes amigos y uno de los grandes poetas que tuvimos en la zona este”, recuerda. En 2003, su disco “Árbol, de la raíz a los pájaros” ya incluía seis canciones con en sus textos, con música de Víctor Hugo Cortez. Recién ahora, y en un contexto muy especial, vuelve a despuntar su pluma.

Es que el disco, dice, ya estaba casi terminado antes de que se declarara la cuarentena. “El proyecto original era que estuviera listo en marzo o abril, porque se venía grabando desde el año pasado y solo quedaba meter las voces. Tanto es así que el jueves anterior a que se decretara el aislamiento obligatorio había empezado a grabar un par de temas. Esto alteró todo”, se apena.

Agrega: “Como tenía un aporte del Inamu (Instituto Nacional de la Música) lo tuve que terminar, porque teníamos un plazo. Durante la pandemia no se pudo hacer nada: se canceló todo lo que teníamos previsto e incluso conversaciones que venían muy avanzadas para sacar inclusive el disco afuera del país. Se planchó todo. Con el productor musical, Gustavo Bruno, nos pusimos a terminarlo en septiembre. Hicimos estos adelantos para visibilizarlo un poco, pero estamos atados a que podamos volver a presentarnos de nuevo, y esa es la gran incertidumbre”.

¿Cómo pasó estos meses difíciles? “He dividido la pandemia en dos partes: en la primera, me agarró muy creativo. Estaba escribiendo otras cosas también, como una obra poético musical en décimas. Iba por la mitad y venía feliz de la vida, pero con esto del encierro, la falta de trabajo y las dificultades económicas se me secó la cabeza. Ahora, al sacar el adelanto, me volvió a recuperar, porque me sirvió para hablar nuevamente de mi trabajo y ha habido buena repercusión. ‘Menduzco’ me rescató”.

Además de este proyecto, Mercado ha seguido escribiendo: hace poco le envió un texto sobre las sopaipillas a Ricardo Palmer, histórico músico de Los Cantores de Quilla Huasi, que tiene 89 años y vive en Madrid. Lo conoció el año pasado, cuando el disco de Palorma pasó por España. Desde entonces quedó el contacto y, en el caso de ese texto, le gustó tanto, que se ofreció a ponerle música. “Para mí es un honor, es un prócer del folclore”, se emociona Roberto Mercado.

Esta canción, y otras que fueron quedando en el tintero, formarán parte de un segundo volumen de “Menduzco”, algo que seguramente la comunidad folclórica mendocina pedirá.