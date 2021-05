Realidad o ficción: descubrí lo que realmente pasó en la vida de Luis Miguel

Desde su primera temporada, la serie de Luis Miguel ha sido puro furor. El “Sol” de México tuvo una vida complicada, llena de misterios y romances, pero fue su voz lo y presencia en los escenarios lo que le mereció la fama de ídolo latinoamericano que tiene desde hace décadas. Por eso, era mucho material original para poder generar una serie que ha creado miles de fanáticos e incluso ha hecho renacer el interés por la intimidad de LuiMi.

Pero, como toda ficción, hay veces que se le agrega un poco de condimento a la historia real de los personajes famosos, porque al final la intriga es mucho más emocionante. Así que, a pesar de que seas fan de la serie, te va a interesar saber cuáles de los hechos de la producción de Netflix están tergiversados de la verdad.

Una advertencia de SPOILER antes de que sigas leyendo. Si todavía no has visto los episodios de la nueva temporada, es mejor que no sigas leyendo.

Hasta el momento, con los 6 capítulos estrenados y los dos que todavía quedan (para 23 y el 30 de mayo, respectivamente), han quedado bastantes verdades reveladas. De principio se sabe que el “Sol” se encuentra dividido en dos en toda la serie: entre su fama ascendente como nuevo ídolo de música y la tensa vida familiar. Pero mientras iba saliendo la serie, quedó en evidencia que los directores, Humberto Hinojosa y Natalia Beristáin, se habían tomado sus libertades al momento de contar como sucedió todo.

1. El primer encuentro de padre e hija

En el capítulo 2, “Noche de paz”, se da a entender que la conoció cuando ya era una niña de 7 años, cuando en realidad Stephanie confesó que no fue así y que Luis Miguel la apoyó desde el momento en que se enteró del embarazo. ‘Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí’”, recuerda que le dijo.

“Yo, personalmente, la llevaba a su casa, donde él, su abuelo Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo, la pasaban muy bien, la consentían y la niña regresaba contentísima y llena de regalos”, dijo sobre aproximadamente 3 años de visitas regulares. Aunque si reconoce que es verdad que se mantuvo ausente durante muchos años de la vida de Michelle. “Así, sin más. Sin que hubiera entre nosotros algo que lo detonara, nada”, aseguró.

Fotos de Stephanie en su embarazo. La Nacion

2. La desaparición de su madre

Desde hace 35 años que se vienen especulando teorías sobre lo que sucedió realmente con la madre del cantante. En la serie las teorías se apoyaron sobre todo en un femicidio. En la misma se muestra que el cantante contrata al Mossad, servicio de inteligencia israelí, para investigar la desaparición de su mamá. Muchas de las escenas apuntan además a que el responsable fue el padre, Luis Rey.

Pero más allá de lo que se pueda creer, hay una escena que nunca ocurrió. En la serie se muestra que el padre le hace jurar a su hermano Mario “Tito” Gallego que no revelara lo que ocurrió con Marcela. Pero según lo que se averiguó, el progenitor de Luis Miguel estaba en coma y ese diálogo habría sido una licencia dramática. Hoy en día se siguen investigando los hechos de la muerte de Marcela, pero muchos periodistas investigadores aseguran que la serie deja más preguntas que respuestas.

Una de las últimas fotos con su madre. La Nacion

3. Tinnitus, la afección del oído de Luis Miguel

En 2005 el cantante tuvo un accidentado recital en Perú, que resultó en originarle una lesión en el oído izquierdo (tinnitus) por un falla en el sonido. Desde el principio, la locación y el año estaban mal según los hechos reales. Parece que el verdadero incidente que le provocó su lesión fue en 2004 en Argentina, en una gira que realizó. En el momento del coro, según cuentan, el sonidista subió el sonido, provocando que el cantante se agarrara el audífono. “Los ingenieros subieron el audio, pero se pasaron y lastimaron el oído del cantante”. Pero nunca le sangró el oído ni fue internado, en la realidad habría sido un escándalo.

4. El funeral de Hugo López

A pesar de que las escenas de la serie son desgarradoras y muy emotivas, la modelo argentina Lucía Miranda reveló que hubo algunas diferencias. El encuentro final entre Luis Miguel y su amigo, manager y confidente fue en realidad en el hospital, donde López le recomendó los siguientes pasos que debería seguir en su carrera.

La modelo también recuerda que al salir de la habitación, el artista golpeó las paredes con furia, maldiciendo a la enfermedad que tenía su amigo y preguntándose por qué le tenía que pasar esto a él, siendo tan joven. Como dato final, reveló que el artista en realidad no estuvo en el velatorio de su manager, porque estaba de gira por Sudamérica.

Luis Miguel junto a Hugo y Marc Anthony. La Nacion

5. “Everybody Loves Banana”

En el tercer capítulo se muestra un fugaz romance que Luis Miguel y la vocalista Paola Montero, la joven que luego es llamada “la chica “Everybody Loves Banana”. Sin embargo, aunque la verdadera joven (que se presume es Patricia Manterola) confirmó que tuvo un breve romance con e cantante, emitió un comunicado diciendo que no se identifica con el personaje presentado en la serie.

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente”, comienza para explicar que es entendible que se la confunda, pero que esta muy lejos de ser la joven “aventurera y rebelde” que presentan, refiriéndose sobre todo a la escena donde alienta al artista a viajar a Viña del Mar, en 1994, y faltar al cumpleaños de su hija Michelle.

“Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”, especificó entonces.

La verdadera chica “Everybody Loves Banana”. La Nacion

“Por razones obvias, este tratamiento que se le da a dicho personaje afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Como sucede en muchos casos donde con el escudo de ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia”, explicó mostrando nuevamente que la serie no siempre es fiel a la realidad.