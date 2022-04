Quién fue Buda: el cancionista mendocino lanza su primer disco volcado de diversidad y frescura

La frase “nunca es tarde para empezar” parece cliché, aunque está más cerca de la realidad de lo que pensamos. Podemos haber vivido toda una vida antes de encontrar la verdadera pasión, y él da fe de ello.

Quién fue Buda es el nombre artístico que alberga a Quique Fontán Balestra, el cantautor mendocino que decidió patear el tablero y comenzar a forjar una carrera impulsada por la vocación y la pasión, como ingredientes principales.

Después de haber dedicado prácticamente su vida a su profesión en el turismo, tras 15 años viajando por el mundo, decidió dar vuelta la página y arriesgarse a su verdadero camino: la música.

“Me largué a la música a los 36 años y me he dado cuenta que ya no me importa, estoy haciendo lo que me gusta y no encaja en nada con mi esquema de vida que yo imaginaba hace algunos años”, dice confiado de este nuevo camino,

Hoy, conocido como Quién fue Buda, el artista emprende este viaje con su nuevo disco “R”, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Este disco es un rejunte histórico de canciones mías”, comienza contando. “A lo largo de los últimos 13 años escribí alrededor de 50 o 60 canciones, claro que algunos son solo ensayos que después no van a ningún lado. Pero como todo músico, cada tanto viene el rayito de la inspiración”, explica.

El álbum está compuesto de 12 canciones que merodean diferentes géneros musicales, desde el rock hasta las baladas. Después de haber decido dar el paso, dejando su carrera en turismo debido a la pandemia, lanzó siete sencillos antes de decidir dar el siguiente paso: un nuevo disco.

“Después de un año, hablé con mis productores y les dije que quería un disco entero como obra conceptual, meterme en el estudio y tener la experiencia de un músico que hace este proceso”.

Hoy, su álbum recorre sus raíces, su vida a lo largo de los años empapada de experiencias, deseos, desafíos y más.

“R”: el disco que representa su historia

El nombre del disco remite, principalmente, a los géneros que componen la música de Quién fue Buda. Encasillado en cuatro estilos musicales, que recorren su vida de la A a la Z por diferentes razones, este disco refleja 100% las raíces del músico.

“El disco se llama “R” y hace referencia a cuatro géneros musicales con los que me siento muy identificados y con influencias muy importantes para mí”, explica él desde sus palabras.

“En él juego con los géneros y simulan ser cuatro minidiscos de diferentes géneros musicales, y dentro de ellos juego con los sub-géneros”.

Quique comenzó a incursionar en la música hace más de una década atrás, aunque recién en la pandemia se animó a llevarla a un plano profesional.

El álbum va del rock a lo más romántico, y del reggae al pop-folck en sus 12 canciones. “El rock principalmente porque vengo del palo del rock, fui al CUC y estaba en una banda de rock”, cuenta. “Si me preguntas a dónde tengo que ir musicalmente, el rock siempre será la respuesta”.

Sin embargo, si bien sabe cuál es el puerto al que quiere llegar, la razón de incluir nuevos estilos en su disco viene de la premisa: “Me cuesta encasillarme”.

“El reggae porque es un género, que cualquiera que tenga mi edad, creció escuchando. Es un género algo de nicho pero que siempre está ahí”. Mientras que, el romance, explica, “como buen rockero me gustaban bandas como Lenny Kravitz, Bon Jovi, los Guns, que eran bandas que tiraban temas tremendos que también tenían un lugar muy grande para el romance”.

Y, por último, admite él, hizo una especie de invento para encasillar dos géneros que lo marcan desde que tiene memoria. “Son canciones que no encajan estrictamente en los otros géneros pero que, sin embargo, me representan”, dice.

Y se trata de raíces, una sección que hace referencia al pop-folck. “Es el género más fluido de los cuatro”, explica.

En este disco, el músico apuesta a cuatro géneros musicales que marcaron su amor por el arte.

El álbum es producto de años de plasmar vivencias, sentimientos, experiencias que fueron albergándose en la música y que hoy toman forma física. El proceso fue disfrutado por su autor, aunque admite que también los desafíos se presentaron frente a un nuevo camino por recorrer.

El músico tuvo que afrontar una pérdida muy importante durante el proceso, algo que marcó el resultado final del álbum. “Si hablamos de desafíos, quizás a nivel emocional este golpe fue lo más difícil”, dice sincero.

“Ahora que miro para atrás y nada me hace más feliz el hecho de pensar que mi viejo hubiese estado muy contento. De hecho, a nivel interno, siento que el disco un poco se lo estoy dedicando a él. Es como si su influencia hubiese estado en todas las canciones, porque alcanzó a escucharlas en un formato medio verde todavía, pero las escuchó. Fue el gran desafío y también la gran inspiración”, admite.

Su nombre, su estilo de vida

Si vamos de lleno a su nombre artístico, podemos deducir dos variables: la espiritualidad y las iniciales de su nombre. Y, tal así, es que definió cuál sería la carta que apostaría en esta etapa por comenzar.

“Me gusta mucho la espiritualidad, el yoga, estoy en eso desde hace mucho tiempo. Cuando elegí el nombre artístico quería que, de alguna manera, reflejara eso”, comienza explicando.

“La intención del nombre surge porque mis iniciales son QDB pero cuando arranqué en la música no quería aburrirme de mi nombre, por lo que me parecía acorde hacerme un pseudónimo. Las iniciales permiten este juego del nombre y el alter ego”.

Con una relación muy estrecha con un mundo de meditación, vegetarianismo y espiritualidad, admite que “cuando pensé en este nombre, me cerró por todos lados”.

Rock, románticos, reggae y raíz, son los cuatro géneros que enumeran sus múltiples facetas musicales.

- ¿Qué papel ha jugado la espiritualidad en tu vida?

Dentro de mis hobbies de hace muchos años, mi vida comenzó a aspirar a un lugar en donde la espiritualidad tomó más peso. Me hice vegetariano, empecé a hacer yoga, meditación y ahí encontré que eso era yo. Antes llevaba un estilo de vida más tradicional y de a poco comencé a sentirme menos representado por eso, así que básicamente fui armando un estilo de vida que fuera acorde a mí.

- Esta vida de viajes, diversidad y turismo, ¿infirió en algo de tu música?

Literalmente me la pasé viajando por el mundo, por mi trabajo y por la facilidad que cualquier empleado de turismo puede llegar a tener. Me era muy fácil viajar, y ahora por el otro lado me pasa que es una vida que dejé atrás. No extraño la vida de aeropuerto y hoteles, estoy más para el bar en la playa [dice entre risas].

Mi presente es consecuencia de mi pasado, por lo que, hoy inspirarme con lo que sea que me inspire, buscar diversidad en los géneros y todo esto que venimos hablando, es parte de lo que yo siento que soy, medio camaleónico. La pluriculturalidad estaba metida en mi ADN y hoy siento que es parte de mí.

- Esta experiencia de viajar tanto, ¿te llevará a hacer una gira con el disco?

Si por supuesto, es mi gran sueño sin dudas. Hablando un poco de esto, tengo el proyecto de irme a México en mayo para tocar y cantar en la playa. Quiero presentar el disco en vivo acá si es que puedo e irme a México a probar suerte allá, mi vida ahora es un poco así, el viento me lleva para ese lado.

- Osea que hay planes de presentar el disco acá…

Te voy a decir que sí como ejercicio de auto-convencimiento. Tengo que prepararlo para tocar porque no tengo banda y tengo poco tiempo para hacerlo antes de irme a México. Mi sueño es presentar el disco, aunque sea una vez. El disco es muy variado e implica la necesidad de una banda grande.

Todo lo que me he propuesto hasta ahora se ha dado, aunque en el camino haya ido trastabillando, pero a la larga, cuando logro hacer lo que me propongo, nada en la vida me hace más feliz.