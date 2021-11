Quién es Pedro Fretes, el músico apadrinado por Ciro en sus shows por Mendoza

“Pedro Fretes es un pibe mendocino que tiene 15 años, que siempre le ha gustado la música, que siempre ha estado acompañado de ella, que la música es un sostén que lo acompañará toda la vida.”

Así se describe Pedro cuando conversaba con Los Andes y contaba su experiencia siendo el joven apadrinado por Ciro Martínez aquí en Mendoza.

El joven músico, de apenas 15 años, ha generado un mar de emociones desde que el fin de semana pasado se subió al escenario junto al legendario músico y su banda, y sorprendió al público de nuestra provincia.

Con un carisma que lo acompaña mientras habla de lo que tanto le apasiona la música, Pedro tomó por completo la atención del público y se llevó una ovación increíble durante su presentación.

Los inicios de Pedro en la música

Desde temprana edad se interesó por la música. El segundo de tres hijos y jugador de básquet, afirma que su amor por las melodías nace desde que tiene memoria, admitiendo que no recuerda su vida sin ella.

“Desde que tengo memoria que me gusta la música, recuerdo tener tres años y cantar las canciones de Piñón Fijo. Después mis viejos ponían un disco de Abel Pintos y con cuatro años me sabía todo su disco, fue gracias a él que empecé”, cuenta respecto a sus inicios en la industria.

En su perfil de Instagram, Pedro se dedica a compartir covers de canciones populares de todos los géneros. Desde Gustavo Ceratti y Luis Alberto Spinetta, hasta Sia y Nathy Peluso, su versatilidad se ve reflejada en cada pieza que interpreta y da vida con su guitarra.

Pedro conoció a Ciro luego de realizar algunos covers de sus temas en Instagram.

El joven relata que fue con 10 años cuando comenzó a incursionar en el camino de los instrumentos, siendo la guitarra su primer amor. “Me interesó tocar la guitarra porque mi hermana la tocaba y fue muy gracioso porque como ella lo hacía yo lo quise hacer.”

Y agrega: “Todos los instrumentos que toco aprendí a tocarlos de manera autodidactas, la guitarra criolla, acústica y eléctrica. Toco el piano, el ukelele y mis viejos me regalaron por mi cumpleaños una armónica como la de Ciro”, la cual ya comenzó a conocer y aprender a tocar.

Con una disciplina que lo lleva a la cima, el joven cuenta que no hubo inspiraciones en casa más que el simple hecho de escuchar música. Es el único que se dedica y ve este camino como lo que quiere forjar para su vida.

“De dedicarme a la música lo siento desde los ocho años, no pensaba en otra cosa. Y ahora me planteo qué pasa si no me va bien en la música, a qué me voy a dedicar”, dice sincero.

Aunque aquí comienzan a aparecer los primeros pasos de Pedro guiados por nada más ni nada menos que Ciro Martínez. “La banda de Ciro me daba consejos, son unos genios, me decían: la primera trampa de los que quieren dedicarse a la música es estudiar otra cosa. Lamentablemente acá en Argentina nada es estable, pero me dijeron que directamente me aboque a la música.”

La historia con Ciro y los persas

Con un primer contacto por Instagram, Pedro Fretes cuenta que la historia con Ciro fue de lo menos esperada aunque totalmente sorprendente y mágica.

“El año pasado subí un cover de su canción ‘Me gusta’. Lo subí una noche a las diez más o menos, a las once él le había dado me gusta. Fue una locura, me puse contento pero lo normal porque me había pasado que cuentas verificadas me habían reaccionado, pero al día siguiente me desperté con que Ciro me seguía.”

Un año después de este primer contacto, en donde de vez en cuando compartían comentarios en sus publicaciones y me gustas en sus videos y fotos, Ciro dio el primer paso para reunirse con la joven revelación de la música.

Me gusta en Instagram.

“Un año después hablamos por primera vez, a mediados de septiembre me estaba preparando para ir a entrenamiento y me llega un mensaje de él invitándome a tocar con ellos en Mendoza. Le dije que si obvio.”

El joven se subió al escenario con la banda en los dos shows que dieron en Mendoza, el pasado fin de semana en el Arena Maipú. Fue con ellos que interpretó uno de sus temas, compuesto por él, además de “Me gusta”, el sencillo de Ciro que lo llevó a la magia.

“Fue muy loco e impensado. Ese día preparé una canción mía, la idea era que cantáramos juntos ‘Me gustas’ y después una mía. Llego a la prueba de sonido el mismo viernes y me dice él ‘¿no podrás cantar la canción que a mí me gusta?’ y obvio que no podía decirle que no, así que la preparé en menos de 15 minutos.”

Pedro interpretó 'Me gusta' de Ciro y un tema propio durante su estadía en el concierto.

De la experiencia cuenta: “Tuve muchos nervios, pero fue increíble, la banda me recibió con mucha buena onda, les pregunté de todo. ¿Cómo hago para surgir en un lugar como Mendoza? Y ellos me decían que fuera a la música, que no busque algo aparte.”

Además, remarca el padrinazgo de Ciro, quien desde el primer momento apuntó a que continúe en su carrera musical. “Ciro me habrá repetido ochenta veces ‘trabajá, trabajá, metele fichas, trabajá’, y me quedó grabado.”

Un camino hacia la música

Sueña con subir al escenario con Abel Pintos, su canción favorita es “Té para tres” de Soda Stereo y si tiene que elegir un jugador de fútbol, sin duda se queda con Martín Palermo.

Es fanático de todos los estilos musicales. Desde el rock, el indie, el R&B y el hasta Gardel y sus tangos. “Siento que podría amoldarme a cualquier género”, remarca.

¿Sus artistas favoritos? “Y en el top uno de artistas están Ciro, por su generosidad, y Cerati, porque me ha acompañado gracias a mis viejos durante toda mi vida.”

Es sencillo, simpático y muy apasionado de lo que hace. Si le preguntamos cuáles son sus planes con la música, admite que aún no es algo que esté completamente definido, aunque los consejos de aquellas dos noches mágicas quedaron grabados.

“En las vacaciones del colegio tengo pensado molestar para tocar en lugares, eso me recomendó el guitarrista. ‘Anda a tocar a bares, pero por oficio, para ver cuántas personas hay, si tocas con un sonido malo o bueno, dónde, en qué lugar, etc’. Así que este verano le voy a hacer caso y voy a salir a molestar.”