Orozco - Barrientos se prepara para representar a Argentina en Medellín

Con la imposibilidad que implica llevar adelante las distintas convocatorias y eventos musicales de manera presencial, los organizadores y artistas siguen apostando a las plataformas digitales para llevar adelante proyectos en este 2020. Es por esto que, en medio de la pandemia, muchos artistas argentinos se sumaron al programa de Fomento Internacional del Inamu (Instituto Nacional de la Música) y representarán virtualmente al país en Medellín (Colombia) del 12 al 15 de noviembre, en el marco del mercado CirculArt.

Mendoza tendrá el placer de ser representada por el dúo Orozco-Barrientos. “Llegamos como cualquier hijo de vecino, la verdad. Eran 4500 los que estaban postulados para este evento y fuimos 15 los que quedamos. Siempre que uno obtiene algo, ya sea reconocimiento o logro, siempre es a partir de lo que somos y de dónde venimos”, expresa Raúl “Tilín” Orozco, quien forma el dúo junto a Fernando Barrientos. .

¿De qué se trata el evento? Amplía Paula Rivera, del Inamu: “El instututo, mediante estos convenios de participación, instala en las Ferias y Mercados Internacionales de música espacios exclusivos para la música argentina, mediante distintas formas de participación que ofrecen estos eventos y que promueven la difusión y vinculación, como escenarios de showscase, participación en las rondas de vinculación comercial, stands en los espacios de feria, acuerdos para la difusión y comunicación de la música”.

Aunque aún no están bien definidas las condiciones del evento ni cómo se desarrollará, Tilín manifiesta la satisfacción y felicidad de poder representar a su amada provincia. “El vecino, el familiar, el amigo o el mendocino, sabe que Orozco-Barrientos siempre llevó la bandera de Mendoza a todo el mundo”, afirma.

Se sabe muy poco aún, pero él adelantó que cada artista tendrá la oportunidad de mostrar su música frente a productores e inversores de cultura de toda Latinoamérica. Además de ellos, nos representarán el Cuarteto de señoritas, Elegante Sport, Hernán Crespo, La Guardia Nueva, La Joven Guarrior, Orquesta Utópica, Silvia Iriondo, Valerio Rinaldi, Tangorra Orquesta, Tita Print, Una Malena, La Hoguera, Paula Ferré y Sobra Milonga.

Un disco nuevo a la vista

La pandemia también cambió los planes de Orozco-Barrientos. Antes del aislamiento tenían en la mira una gira para el sur del país, unos conciertos en Santa Rosa, además de que el próximo mes iban a recibir un reconocimiento en España por su gran aporte a la cultura iberoamericana. Todo quedó de momento pausado.

Sin embargo, aprovecharon la virtualidad para dar capacitaciones y charlas. Además, con un nuevo disco en camino, el dúo de folklore apuesta a un trabajo de producción puramente mendocino.

-¿Cómo fue que llegaron a ponerse de acuerdo y tomar esta postura?

-Fue una apuesta, fue una jugada. Cuando uno empieza a recibir reconocimientos, el Clarín, el Gardel, nominaciones, es obligación de uno no olvidar quién es y de dónde es. Todas estas cosas son hermosas, pero te hacen correr un poquito del eje. Podemos traer tantos defectos como ni te imaginás, pero tengo una virtud: me siento mendocino hasta las tusas. No hay que olvidarse del barrio, las lágrimas de alegría y de tristezas, a todos los que hemos enterrado y a quienes hemos visto nacer. Por eso el disco anterior lo hicimos en Mendoza, y tan equivocados no estamos. Quisimos demostrar que cualquier artista desde Mendoza puede lograr lo que hemos logrado nosotros.

-¿Y el próximo disco?

-Este disco nuevo también lo vamos a hacer acá, ya hicimos algunas tomas y tenemos amigos colaborando para que este trabajo salga a la luz. Estamos muy felices, porque dentro de toda esta tragedia hay que saber dónde ver oportunidades. No llorar por lo que no fue y no pudo ser. No es nuestro pensamiento.

-¿Han pensado en dar shows por streaming?

-Los artistas estamos pasando momentos difíciles, pero no somos diferentes a otras personas que también la están pasando mal. No nos parecía apropiado hacer un concierto pago. Sí entregar canciones que hicimos: yo desde Mendoza, Fernando desde La Plata, y han tenido un resultado muy positivo en las personas. El caudal de gente es tan efímero que nos quedamos con los comentarios.

-¿Cómo han llevado los ensayos y el disco?

-No se puede ensayar por la virtualidad. Por una conexión espiritual y humana, sacando la conexión de internet, que en este país no es muy buena. Sí seguimos componiendo. Yo le mando ideas musicales con algunas notas y letras, él me manda a mí y vamos cerrando canciones. Además, estamos muy inmiscuidos en la grabación del nuevo disco. Este nuevo disco lo estamos llevando así.

-Llevan casi 20 años desde que se creó este dúo, ¿alguna vez pensaron en darle un cierre?

-Nuestro único lema y objetivo es que el día que nosotros nos subamos al escenario y no seamos felices el uno con el otro, no sintamos esa vibración, no tocaremos más juntos. Eso es lo único que determinaría nuestra ruptura: cuando no seamos felices y lo tengamos que hacer por obligación. Llevamos más de 30 años de amistad y 20 componiendo, es toda una vida.

-La amistad a veces puede jugar en contra…

-Nuestra unión no fue a través de una especulación artística, fue a través de la amistad. Cuando la amistad esta primero, supera a la música. Esto es un axioma que nos hace seguir apostando a la amistad, por eso es que somos honestos a lo que hablamos respecto a una separación. Hemos tenido cruces ideológicos, estéticos, de formas, pero somos dogmáticos en el termino de pensar mucho qué nos unió a nosotros. Cuando mezclás la amistad con los negocios pasa que puede salir mal, pero cuando mezclás la amistad con la pasión, el respeto, la admiración mutua y la felicidad, funciona.